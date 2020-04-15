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 Навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня, - в.о. міністра освіти Мандзій. ВIДЕО

Це стосується всіх, крім випускників 11 класів.

Про це в.о. міністра освіти Любомира Мандзій заявила під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відео "Прямий"

"Навчальний рік у школах закінчиться відповідно до чинного законодавства - не пізніше 1 липня для всіх, крім випускників 11-го класу", - сказала Мандзій.

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В Україні з 12 березня закрили школи і виші через поширення коронавірусу COVID-19.

17 березня Кабмін запровадив посилені заходи боротьби з коронавірусом в Україні.

25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня і запровадити по всій Україні режим надзвичайної ситуації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189277
 
 
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тоді на біса моя дитина вчиться зараз? вірші через вайбер здає, аплікації робе, самостійні пише... виходить вчись і зараз, і потім... тим більш взагалі не зрозуміло, що будуть вчити в червні, бо програма на це не розрахована. В дітей вкрали місяць канікул тупо... щоб не відправляти на канікули і у відпустки любих освітян....
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