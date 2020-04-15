 Ми не можемо втручатись у справи церкви, але просимо залишатися вдома на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Залишилося кілька днів до святкування Великодня. Я розумію, що для багатьох це довгоочікуваний день. Навіть під час карантину це залишається незмінним. Зі свого боку Уряд забезпечив просту доставку через "Укрпошту" вже освячених пасок. Влада домовилась про онлайн- та телевізійну трансляцію церковних служінь. Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатися вдома, навіть у свято", - зазначив міністр.
За словами Степанова, ми змушені на деякий час бути роз’єднаними фізично, але не духовно.
"Молитва, родина, любов до близьких, віра - те, чого ніхто й ніщо не може позбавити. На момент запису цього відео нам відомо, що через коронавірус в Україні 1248 осіб проведуть це свято у лікарні, а 98 уже ніколи не зможуть відсвяткувати Великдень", - підкреслив Степанов.
"Просто залишайтеся вдома. Не тому що МОЗ рекомендує чи лікарі просять, а заради себе, заради своїх близьких і найрідніших", - підсумував міністр.
Творят что хотят! самозахваты земли, самопостройка каплиць где попало !
никто не платит налоги, творят что хотят, ездят на мерсах последней модели, балуются дорогими часами и деликатесами. Полный беспредел. Только тронь - поднимают вой и крестные ходы умалишенных зомби.
Но пипл умиляется, на коленях ползет целовать жирную руку и класть дань в шапку.
Это менталитет
Але для цього треба мати ... (волю).
А то сюсюкают падлы - вас судить потом надо будет степановых и прочих шморгелей за то шо верозавры заразят кучу нормальных.... ну ладно, кучу всех других.
он понес наказание за заражение сотен или тысяч людей?? уроды их черновцов, которые праздновали вербну недилю понесли наказание??
о чем вы говорите...
Совсем недавно в сети гуляло видео, где во время повсеместного карантина, связанного с эпидемией коронавируса, священнослужитель Свято-Пантелеймоновского Храма в Днепре проводил обряд причащения. Батюшка собрал вокруг себя толпу людей (всех возрастов, в том числе и детей) в масках, натянутых на подбородок и кормил их с одной ложки. Позднее на странице мэра Днепра Бориса Филатова появилось послание священнослужителям города, где он повторил свою "просьбу" не забывать о карантине, предупреждая "в последний раз" и намекая на жесткие меры к нарушителям, плоть до перерытия дорог и закрытие входов фундаментными блоками (как это делают в городе с наливайками) и в том же послании Филатов отдельно отметил настоятеля церкви на Тополе: «Передайте этому кретину с «Тополя», чье фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится».
И вот...14 апреля, около 15:00, возле этой самой церкви начались срочные ремонтные работы с вскрытием асфальта, во время которых коммунальщики обнаружили боеприпас...
Оказалось, проводя работы возле заезда на территорию церкви, коммунальщики обнаружили снаряд. Патрульные оградили территорию сигнальными лентами и вызвали взрывотехников. По предварительной оценке, боеприпас относится ко временам Второй мировой войны. Взрывотехники изъяли его для дальнейшей утилизации. Обследовав близлежащую территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружили.
Сейчас один из заездов в храм полностью разрыт и огражден. Второй подход пока что открыт. На воротах вывесили записку с призывом соблюдать карантинные меры.
Они должны подчиняться общим карантинным правилам с запретами массовых мероприятий.
але невеличке доповнення від мене - карантин у світову пандемію - це не втручання в справи окремої церкви, це обов"язкова дія для всіх, яке не може бути не виконана...апріорі...
(моя думка)
Чи вони вирішили зробити нас разом ?
https://u-news.com.ua/90581-v-izraile-zavarivajut-dveri-v-sinagogi-chtoby-ljudi-ne-narushali-karantin.html
Чего стоит один павел, которые послал проклятия полиции за нарушение ПДД, И было ему что-то?
и это мудачье заражает людей дальше!!
А Филатову респект и уважуха! тащусь от него! единственный который послал попов.
Но опять же - почему препятствование "коммунальными работами"?? почему не вызвать ментов и составить протокол на урода за причастие с1 ложки? почему не обложить гигантскими штрафами законно?????!!!! а не тратить деньги города за рытье асфальта.....
@antegotovina69
Нарешті наша поліція позбавила нас від злочинності та врятувала від короновірусу.
У Вінниці затримали продавця картоплі!!!!
Водночас поліція дивним чином не помітила багатотисячне збіговисько секти РПЦ у центрі міста, що супроводжувалось перекриттям руху транспорту.
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=jpg&name=360x360
А вот потребовать от юридического лица соблюдать законы - очень даже и можете.
Не надо путать хрен с морковкой, божий дар с яичницей, Гегеля с Бебелем, а Бебеля с Бабилем, и наводить тень на плетень.
А если они будут сжигать людей на кострах, тоже будете "просить"?!
Ви кажете, мовляв, ніколи у житті
Не ждали, що пройдуть свята на самоті?
Не вийти між людей в новенькому вбранні.
Не з'їхатись рідні на довгі вихідні.
Не з'їсти шашлика, не випити гуртом -
Ні радісних обійм, ні жартів за столом.
Не вибратися в ліс, у місто чи село,
До церкви, врешті-решт - коли таке було?
Коли таке було? А навіть на Різдво!
Де сіно у хліві було лише для двох.
Або, коли в Христа засяяло лице -
Лиш троє на горі дивилися на це.
І навіть на ослі у натовпі осанн -
Між сотнями людей Ти можеш бути Сам.
Ти можеш бути Сам у маренні душі,
Як друзів зморить сон в саду на спориші.
Як вимовить в пітьмі, ховаючись в рядно,
Найвідданіший з них: "Я з Ним не заодно..."
В пустелі, на горі, прибитий до хреста -
Він був на самоті! А нам тепер - свята.
А нам тепер свята - ковбаси, пиріжки...
Від Пасхи до Різдва проносяться роки.
Міняються часи, а ми - які й були:
Не бачимо Христа за криками хвали.
Фарбуємо яйце і святимо хліби -
Нікуди не втекти від ситої юрби...
А тут прийшли свята, і раптом - ти один!
Роз'єднує людей всесвітній карантин.
Самотні йдуть жінки до гробу на зорі.
Самотні уночі без риби рибарі.
Самотня і пуста дорога в Еммаус.
Та тут мандрівникам являється Ісус!
І в горницю сумну, здолавши опір стін,
Являється Господь у їхній карантин!
А може, це наш шанс - хоча би раз в житті
Побути на свята з Христом на самоті?
Прийми цю тишу в дар, мовчи і говори.
Він виведе тебе за мури і двори.
До тої висоти, з якої видно храм.
До тої, де душа відкрита всім вітрам.
Де все таке дрібне - сири і балики,
А радість - прямо тут, на відстані руки.
І перш ніж Він Себе від тебе вознесе,
Від щастя не забудь вклонитися за все.
За кожен Божий день у ясності святій,
За тишу молитов, безлюдність літургій.
А раптом це таки полюбиться тобі -
І більше не підеш до ситої юрби?
Не кожен має дар - пізнати цю мету:
Ділити із Творцем вселенську самоту...