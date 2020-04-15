EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  1868  82
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2884) Мінздоров'я (1481) Великдень (129) Степанов Максим (150) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Ми не можемо втручатись у справи церкви, але просимо залишатися вдома на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликає українців залишатися вдома на Великодні свята.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Залишилося кілька днів до святкування Великодня. Я розумію, що для багатьох це довгоочікуваний день. Навіть під час карантину це залишається незмінним. Зі свого боку Уряд забезпечив просту доставку через "Укрпошту" вже освячених пасок. Влада домовилась про онлайн- та телевізійну трансляцію церковних служінь. Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатися вдома, навіть у свято", - зазначив міністр.

За словами Степанова, ми змушені на деякий час бути роз’єднаними фізично, але не духовно.

"Молитва, родина, любов до близьких, віра - те, чого ніхто й ніщо не може позбавити. На момент запису цього відео нам відомо, що через коронавірус в Україні 1248 осіб проведуть це свято у лікарні, а 98 уже ніколи не зможуть відсвяткувати Великдень", - підкреслив Степанов.

"Просто залишайтеся вдома. Не тому що МОЗ рекомендує чи лікарі просять, а заради себе, заради своїх близьких і найрідніших", - підсумував міністр.

Також читайте: За добу в Україні на коронавірус захворіли 29 дітей і 90 медиків, загалом захворіли 260 дітей і 684 медпрацівники, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189224
 
   
 Топ коментарі
 
Не придуривайся скот...в дела церкви вас никто лезть не заставляет...а вот закрыть культовые заведения...как вы закрыли спортивные клубы...рынки и магазины вы можете...более того это ваша обязанность...
 показати весь коментар
 
Мы не можем вмешиваться в дела церкви, -- что за дэбил это говорит ? Как государство не может реагировать на нарушения закона той самой церквою ? Закон в нормальной стране есть для всех . Почему в Дании ни одному попу даже в голову не может прийти , что бы звать людей в церковь когда правительство объявило карантин , и он касается тоже и попов в церкве ?
 показати весь коментар
 
Церковь это разве не общественное место?Почему менты не штрафуют дурачье которое туда ходит разносить болезнь?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не придуривайся скот...в дела церкви вас никто лезть не заставляет...а вот закрыть культовые заведения...как вы закрыли спортивные клубы...рынки и магазины вы можете...более того это ваша обязанность...
 показати весь коментар
 
 
Не надо закрывать визгу больше чем пользы. Сделать неудобным путь к культовому заведению. Ведь больше двух не собираться действует. Запретить движение по прилегающим улицам. С уважением относясь к чувствам верующих ставить своё здоровье и продолжение карантина в зависимость от их само сознательности? Получается что власть щимит того кто щимится, А против Сапрыкина ничего сделать не может.
 показати весь коментар
 
а "Запретить движение по прилегающим улицам" под каким соусом?
 показати весь коментар
 
І тим більше особливих зусиль не треба, аварійно відключіть воду, електрику, порийте траншеї.
 показати весь коментар
 
А по моему закрыли спортивные клубы...рынки и магазины тоже противозаконно. И требуйте их открытия.
 показати весь коментар
 
Церковь это разве не общественное место?Почему менты не штрафуют дурачье которое туда ходит разносить болезнь?
 показати весь коментар
 
 
Лячно. А раптом ********** попи "проклянуть"...
 показати весь коментар
 
 
Мы не можем вмешиваться в дела церкви, -- что за дэбил это говорит ? Как государство не может реагировать на нарушения закона той самой церквою ? Закон в нормальной стране есть для всех . Почему в Дании ни одному попу даже в голову не может прийти , что бы звать людей в церковь когда правительство объявило карантин , и он касается тоже и попов в церкве ?
 показати весь коментар
 
 
так бо то РПЦ. кстати, на Рашке таки запретили бесноваться(КирГуна настучали по чалме) - Гуня уныло взял под козырек и высрал что это правильно. Перед вздрючкой наоборот гундел что не позолит отменить шабаш.
 показати весь коментар
 
 
Плюсую. І цей діяч вчився в Львівській політехніці.Ганьба.
 показати весь коментар
 
у нас государство БОИТСЯ наших попов. Секта неприкасаемых. Каста!
Творят что хотят! самозахваты земли, самопостройка каплиць где попало !
никто не платит налоги, творят что хотят, ездят на мерсах последней модели, балуются дорогими часами и деликатесами. Полный беспредел. Только тронь - поднимают вой и крестные ходы умалишенных зомби.
Но пипл умиляется, на коленях ползет целовать жирную руку и класть дань в шапку.
Это менталитет
 показати весь коментар
 
А якщо кийком по (нижче спини)? І без жодного тиску на душу.
 показати весь коментар
 
 
В россии солдаты маршируют рядом плечо к плечу без масок,готовятся встретит праздник победобесия
 показати весь коментар
 
 
Канони церкви не мають юридичної сили. Тобто, Конституції і Законам України має підкорятись навіть церква
 показати весь коментар
 
 
Те, що церква має підкорятися законам держави записано в Канонах. Та кому це цікаво, коли є загроза втрати грошей...
 показати весь коментар
 
 
людей можно щемить и запрещать все и штрафовать, говорить что скопление в церквях это угроза, но закрыть не
 показати весь коментар
 
 
Достатньо просто недопустити скупчення фізичних тіл. А на душу ніхто не посягає. Кийок по душі не попаде - лиш по тілу.
 показати весь коментар
 
Миллиардер Новинкий заболел короной вируса,наверно в Почаевской каменоломне
 показати весь коментар
 
 
Коспоть уничтожил уже с 150тыс. и один Новинский начал покашливать = "спосипохоспоти". Ты в своем уме? "славун" блин Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов - Цензор.НЕТ 5053
 показати весь коментар
 
Все господа имитируют болезнь,кремль приказал болеть
 показати весь коментар
 
 
Ви можете заборонити ГРОМАДЯНАМ масові скупчення понад 10 осіб і притягувати винних до відповідальності. З розсіюванням таких скупчень включно. А на віру - жодних посягань. Свобода СОВІСТІ не стосується матеріальних об'єктів. У тому числі матеріальних тіл, що містять духовну душу.
Але для цього треба мати ... (волю).
 показати весь коментар
 
 
Це тому,що ви казли,а не влада,яка турбується за народ!
 показати весь коментар
 
 
А влада Ізрвїлю,до речі,позакривала всі синагоги,мечеті та церкви...
 показати весь коментар
 
 
Занадто буйним навіть двері у синагогах позаварювали...
 показати весь коментар
 
 
Ну так при капищах ставить палатки и всех молунов на выходе = 3 недели карантина в палатках.
А то сюсюкают падлы - вас судить потом надо будет степановых и прочих шморгелей за то шо верозавры заразят кучу нормальных.... ну ладно, кучу всех других.
 показати весь коментар
 
 
Нефть марки брэнд упала до 28.80 за баррель.Победобесие отменятся
 показати весь коментар
 
 
Пральна, Стєпанов, церква в дєла держави вмішуватися, також, не може і повинна існувати і діяти в рамках законів держави, особливо, в умовах екстраординарних ситуацій.
 показати весь коментар
 
А почему не можете, это что, отдельное государство-анклав и общегосударственные решения и законы на них не распространяются? Или вам просто лень морочить себе голову с ними и их прихожанами (которые в любом случае граждане вашего государства!). Проще потом во всем обвинить священников и умыть руки?
 показати весь коментар
 
 
т.е ********* в рясах гражданами не являются, закодательство на них не распространяется?..они неприкосновенны даже в случае явной противозаконной деятельности и создания угрозы массовой гибели людей?...
 показати весь коментар
 
 
они уже это сделали. Павел пропагандировал забить на вирус и ходить в храмы что тысячи верующих и сделали. Что творится в Лавре и где павел??
он понес наказание за заражение сотен или тысяч людей?? уроды их черновцов, которые праздновали вербну недилю понесли наказание??
о чем вы говорите...
 показати весь коментар
 
Оце путєн бубочку притиснув . Притиснув так що Україна не може закликати Анухрія і РПЦ МП дотримуватись законів України . Тобто привселюдно попи москви поклали болти на Україну .
 показати весь коментар
 
 
///
Совсем недавно в сети гуляло видео, где во время повсеместного карантина, связанного с эпидемией коронавируса, священнослужитель Свято-Пантелеймоновского Храма в Днепре проводил обряд причащения. Батюшка собрал вокруг себя толпу людей (всех возрастов, в том числе и детей) в масках, натянутых на подбородок и кормил их с одной ложки. Позднее на странице мэра Днепра Бориса Филатова появилось послание священнослужителям города, где он повторил свою "просьбу" не забывать о карантине, предупреждая "в последний раз" и намекая на жесткие меры к нарушителям, плоть до перерытия дорог и закрытие входов фундаментными блоками (как это делают в городе с наливайками) и в том же послании Филатов отдельно отметил настоятеля церкви на Тополе: «Передайте этому кретину с «Тополя», чье фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится».
И вот...14 апреля, около 15:00, возле этой самой церкви начались срочные ремонтные работы с вскрытием асфальта, во время которых коммунальщики обнаружили боеприпас...
Оказалось, проводя работы возле заезда на территорию церкви, коммунальщики обнаружили снаряд. Патрульные оградили территорию сигнальными лентами и вызвали взрывотехников. По предварительной оценке, боеприпас относится ко временам Второй мировой войны. Взрывотехники изъяли его для дальнейшей утилизации. Обследовав близлежащую территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружили.
Сейчас один из заездов в храм полностью разрыт и огражден. Второй подход пока что открыт. На воротах вывесили записку с призывом соблюдать карантинные меры.
 показати весь коментар
 
 
Нехай би ще полежав кілька днів. Щоб і другі ворота були перекриті...
 показати весь коментар
 
 
Філатов в суботу почне шукати другий снаряд - це досить живий та винахідливий мер).
 показати весь коментар
 
 
горжусь Филатовым!!! единственный кто не бздит и с головой на плечах!!
 показати весь коментар
 
Бред. У нас свитськое государство, а не религиозное! И ваша ОБЯЗАННОСТЬ обезапасить граждан Украины от смертельной болезни! А если вспомнить, что гэбнявая секта не первый раз устраивает теракты против Украины и её государственности, то можно легко "догадаться", что это они делают и в этот раз! Грош вам цена, как власти, если вы не в состоянии осознать и прекратить это! Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов - Цензор.НЕТ 4247
 показати весь коментар
 
 
Операция ФСБ под кодовым название Коронавирус,это не Новичок и не Полоний,новая форма борьбы с США и Британией
 показати весь коментар
 
Церковь не может находиться над законами государства - это нонсенс!

Они должны подчиняться общим карантинным правилам с запретами массовых мероприятий.
 показати весь коментар
 
 
Це навіть в церковних Канонах записано. Що церква має виконувати закони держави. Але ж гроші, ГРО-ші, ГРОШІ втрачають. Духовенство, кажете... ГРОШОГРІБСТВО!!!
 показати весь коментар
 
 
Думаю, справа не в грошах, а у завданні московським попам роздмухати по Україні епідемію, щоб у нас було гірше ніж на Московії.
 показати весь коментар
 
Так роздмухають же лиш на Сході й Півдні - москальских православнутих теренах. В інших церквах лиш один священник захворів (УГКЦ)...
 показати весь коментар
 
Контрольовані МП церкви не лише на Сході і Півдні - вони по всій країні...навіть Почаївська Лавра за ними...
 показати весь коментар
 
 
Почаїв - анклав. Вони з туристів "харчуються". Місцеві туди майже не ходять.
 показати весь коментар
 
Гаразд, центральна влаза не хоче втручатися у справи церкви. Але місцева влада може заборонити відвідувати "ділянки землі" (адреси, координати) і оточити зазначені ділянки землі.
 показати весь коментар
 
 
згоден..
але невеличке доповнення від мене - карантин у світову пандемію - це не втручання в справи окремої церкви, це обов"язкова дія для всіх, яке не може бути не виконана...апріорі...
(моя думка)
 показати весь коментар
 
От в нас існує якесь спотворене розуміння норми КУ про відокремлення церкви від держави. Воно означає, що церква не може втручатись у діяльність держави, а, натомість, держава, через її відповідні органи, в разі порушення церквою ЗУ, ПОВИННА втручатися в "справи церкви".
 показати весь коментар
 
 
Шановні віряни Українських Церков! Лишайтеся вдома! Моліться! Й вже через кілька місяців займайте спустошені храми МП...
 показати весь коментар
 
 
А если церковь начнёт торговать наркотиками, раздавать оружие, или призывать к свержению власти,- вы тоже не будете вмешиваться в её дела? Государство должно не просить а требовать выполнения законов, обязательных для всех граждан, независимо от их вероисповедания, политических взглядов или сексуальной ориентации.
 показати весь коментар
 
 
РПЦ У так і робить: підтримує ворогів, на Донбасі роздавала зброю, веде антиукраїнську діяльність.
 показати весь коментар
 
 
я вас удивлю, в святогорской лавре хранили и раздавали оружие, а свержением укр. власти в МПЦ только не ленивый не занимался. И где ответ государства??? они бздят против церквей, бо народ не поймет.
 показати весь коментар
 
Откуда выросли Рога Коронавируса уже знают все разведки мира включая АНБ,украинцам еще не дошло это
 показати весь коментар
 
Ну, кітайцям заборонили хавати собак. Щось вони знають. Може кацапи й ні до чого.
 показати весь коментар
 
А чому б нам не взяти приклад з богообранного народу - все дуже просто - двері Сінагог які порушують карантин заварюють.
Чи вони вирішили зробити нас разом ?

https://u-news.com.ua/90581-v-izraile-zavarivajut-dveri-v-sinagogi-chtoby-ljudi-ne-narushali-karantin.html
 показати весь коментар
 
 
Там же вже "нелегальні" сінагоги є..
 показати весь коментар
 
У нас фразу "церковь отделена от государства" как-то неправильно понимают. Это всего лишь означает, что это такая же частная фирма, как и все остальные частные фирмы. А чинуши понимают это почему так, что церковь не подчиняется государству и творит, что хочет. Но ведь у нас и парикмахерская отделена от государства, и ресторан отделен от государства, и все остальные частные компании отделены от государства. Почему им нельзя работать, а церкви можно?
 показати весь коментар
 
 
Что-то эти пасхальные приготовления напоминают Кровавое воскресенье 1905 г. В роли попа Гапона - духовенство УПЦ МП
 показати весь коментар
 
 
Почему вы, ляди, не можете вмешиваться? Как меня это бесит, я сейчас взорвусь! Значит вмешиваться в дела граждан и налогоплательщиков, нарушая их конституционные права, можете, а это гнусное отребье, которое стрижет баранов и не платит налоги, а так же является эпицентром распространения заразы - не можете! Учитесь недоумки зеленые у Филатова, который рвы роет возле входа в сатанат
 показати весь коментар
 
 
я полностью согласен. И не доганаяю этого раболепного страха, пред кем?? сатанистами МПЦ? которые на Бога плевать хотели? которые ездят на мерсах, стригут хохлов и занимаются антигосуд.деятельностью? это же гниды, которые распоясались в своей безнаказанности.
Чего стоит один павел, которые послал проклятия полиции за нарушение ПДД, И было ему что-то?
и это мудачье заражает людей дальше!!
А Филатову респект и уважуха! тащусь от него! единственный который послал попов.
Но опять же - почему препятствование "коммунальными работами"?? почему не вызвать ментов и составить протокол на урода за причастие с1 ложки? почему не обложить гигантскими штрафами законно?????!!!! а не тратить деньги города за рытье асфальта.....
 показати весь коментар
 
 
Це щось нове: на попів не поширюються закони і рішення Уряду.
 показати весь коментар
 
 
В Сумах все церкви закрыли, в Киеве Лавру закрыли, а тут вдруг "не смогли". А почему так?
 показати весь коментар
 
 
перекрити громадянам невід'ємні права мєнтовським бєспрєдєлом іони можуть, а московським попам, шо тут в порушення канонічного права, всьо мона
 показати весь коментар
 
 

@antegotovina69

Нарешті наша поліція позбавила нас від злочинності та врятувала від короновірусу.

У Вінниці затримали продавця картоплі!!!!

Водночас поліція дивним чином не помітила багатотисячне збіговисько секти РПЦ у центрі міста, що супроводжувалось перекриттям руху транспорту.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, если московские попы начнут стрелять с автоматов по киевлянам, кто ни будь, вмешается, защитит киевлян от смерти или снова будут заявления, что мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим не стрелять. Зачем такой министр здравоохранения Степанов, от которого нет никакой пользы и защиты.
 показати весь коментар
 
 
Пардон, конечно, но "вмешиваться в дела церкви" это значит пытаться регулировать (менять) ее (церкви) черты (принципы). Например, потребовать от христианской церкви отказаться от принципа монотеизма.
А вот потребовать от юридического лица соблюдать законы - очень даже и можете.
Не надо путать хрен с морковкой, божий дар с яичницей, Гегеля с Бебелем, а Бебеля с Бабилем, и наводить тень на плетень.
 показати весь коментар
 
 
В смысле "не можем..."...?!
А если они будут сжигать людей на кострах, тоже будете "просить"?!
 показати весь коментар
 
 
Виходить так , що я сплачую податки і повинен зачинитись на карантин,і мовчки нести збитки. А ці "набожні" ***@ни нічого не сплачуючи можуть робити ,що їм заманеться і всі будуть ще довго чекати кінця карантину через їхнє бажання пооблизувать колективно іконки, а ви на них не можете вплинути, то в мене лише одне питання ***** ви нам потрібні???
 показати весь коментар
 
 
По словам Степанова, мы вынуждены на некоторое время быть разъединены физически, но не духовно.- если лишить его ноги, то физически он ее потеряет,но духовно будет помнить ногу ,и ходить будет без нее... Ми не можемо втручатись у справи церкви, але просимо залишатися вдома на Великдень, - Степанов - Цензор.НЕТ 3312
 показати весь коментар
 
СВЯТА НА САМОТІ

Ви кажете, мовляв, ніколи у житті
Не ждали, що пройдуть свята на самоті?

Не вийти між людей в новенькому вбранні.
Не з'їхатись рідні на довгі вихідні.

Не з'їсти шашлика, не випити гуртом -
Ні радісних обійм, ні жартів за столом.

Не вибратися в ліс, у місто чи село,
До церкви, врешті-решт - коли таке було?

Коли таке було? А навіть на Різдво!
Де сіно у хліві було лише для двох.

Або, коли в Христа засяяло лице -
Лиш троє на горі дивилися на це.

І навіть на ослі у натовпі осанн -
Між сотнями людей Ти можеш бути Сам.

Ти можеш бути Сам у маренні душі,
Як друзів зморить сон в саду на спориші.

Як вимовить в пітьмі, ховаючись в рядно,
Найвідданіший з них: "Я з Ним не заодно..."

В пустелі, на горі, прибитий до хреста -
Він був на самоті! А нам тепер - свята.

А нам тепер свята - ковбаси, пиріжки...
Від Пасхи до Різдва проносяться роки.

Міняються часи, а ми - які й були:
Не бачимо Христа за криками хвали.

Фарбуємо яйце і святимо хліби -
Нікуди не втекти від ситої юрби...

А тут прийшли свята, і раптом - ти один!
Роз'єднує людей всесвітній карантин.

Самотні йдуть жінки до гробу на зорі.
Самотні уночі без риби рибарі.

Самотня і пуста дорога в Еммаус.
Та тут мандрівникам являється Ісус!

І в горницю сумну, здолавши опір стін,
Являється Господь у їхній карантин!

А може, це наш шанс - хоча би раз в житті
Побути на свята з Христом на самоті?

Прийми цю тишу в дар, мовчи і говори.
Він виведе тебе за мури і двори.

До тої висоти, з якої видно храм.
До тої, де душа відкрита всім вітрам.

Де все таке дрібне - сири і балики,
А радість - прямо тут, на відстані руки.

І перш ніж Він Себе від тебе вознесе,
Від щастя не забудь вклонитися за все.

За кожен Божий день у ясності святій,
За тишу молитов, безлюдність літургій.

А раптом це таки полюбиться тобі -
І більше не підеш до ситої юрби?

Не кожен має дар - пізнати цю мету:
Ділити із Творцем вселенську самоту...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору