 Ми не можемо втручатись у справи церкви, але просимо залишатися вдома на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Залишилося кілька днів до святкування Великодня. Я розумію, що для багатьох це довгоочікуваний день. Навіть під час карантину це залишається незмінним. Зі свого боку Уряд забезпечив просту доставку через "Укрпошту" вже освячених пасок. Влада домовилась про онлайн- та телевізійну трансляцію церковних служінь. Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатися вдома, навіть у свято", - зазначив міністр.

За словами Степанова, ми змушені на деякий час бути роз’єднаними фізично, але не духовно.

"Молитва, родина, любов до близьких, віра - те, чого ніхто й ніщо не може позбавити. На момент запису цього відео нам відомо, що через коронавірус в Україні 1248 осіб проведуть це свято у лікарні, а 98 уже ніколи не зможуть відсвяткувати Великдень", - підкреслив Степанов.



"Просто залишайтеся вдома. Не тому що МОЗ рекомендує чи лікарі просять, а заради себе, заради своїх близьких і найрідніших", - підсумував міністр.

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