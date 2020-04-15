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 Київські новини, Суспільство
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 У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, медики продовжують огляд служителів, - Кличко. ВIДЕО

У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, зокрема приміщень духовної академії і семінарії.

Про це під час онлайновій пресконференції заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Учора в Лаврі провели посилену дезинфекцію всіх будівель, а також приміщень духовної академії та семінарії. Встановили там медичні пости, які щодня вимірюють температуру та рівень оксигенації монахам з ознаками хвороби та тим, хто лікується на самоізоляції. Якщо є медичні покази – їх госпіталізують", - сказав Кличко.

Так, за словами мера, вчора госпіталізували з Лаври одну монахиню та двох учнів семінарії. Здійснили забір зразків на ПЛР тестування в 20 осіб із семінарії. Сьогодні медики продовжать брати зразки на лабораторні дослідження.

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"Я ще раз звертаюся до всіх. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Не треба йти до церкви, в гості чи на пікніки. Вірус у місті розповсюджується, в лікарнях – все більше хворих. Зрозумійте це і не будьте легковажними!" - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189192
 
 
 Топ коментарі
 
такого шанса зачистить лавру от московских попов больше не будет
попов в обсервацию
лавру опечатать В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, медики продолжают осмотр служителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 731
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Паше-мерседесу поможет исцелиться и очиститься от скверны только чудодейственный костер.
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такого шанса зачистить лавру от московских попов больше не будет
попов в обсервацию
лавру опечатать В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, медики продолжают осмотр служителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 731
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Бабы ещё нарожают
И к стати это бизнес и крыша у них зачетная:парашенко и зе
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Причем, обсервация должна быть "строгого режима". У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, медики продовжують огляд служителів, - Кличко - Цензор.НЕТ 9993
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Виталик, отправляй их всех на скрепостан, там для них будет благодать...
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Паше-мерседесу поможет исцелиться и очиститься от скверны только чудодейственный костер.
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А зачем их осматривать, закрыть их там пусть ездят на джипах святят территорию и все пройдет.
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Заложить все входы, пока попы московские не перейдут в УПЦ
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Закрыть поповшину в Лавре и двери заварить.Пусть сидят на карантине!Задолбали эти божьи посредники.
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лучшая дезинфекция - растворить всю это шоблу в ванне с кислотой. 100% гарантии,
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Ну от нашо теє робить? Навпаки - най працюють, причащаються... І лишаються там В Киево-Печерской Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, медики продолжают осмотр служителей, - Кличко - Цензор.НЕТ 1812 Всіх впускать і нікого не випускать! А далі їм гундяй з Онуфрієм допоможуть!
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вместо тестирования рядовых украинских граждан тестируют агентов ФСБ в поповских рясах, а нужно просто яйца иметь как Филатов в Днепре "В Днепре по приказу городских властей возле входа в храм на улице Михаила Паникахи вырыли глубокую траншею...Чтобы уберечь горожан и предотвратить новые "выходки", мэрия сдержала слово и лишила храм водоснабжения. Как выяснилось в ходе работ, прихожан здесь подстерегала еще одна опасность."Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу, дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение. И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские! В вырытой траншее был обнаружен снаряд времен второй мировой войны!", - поделился заммэра.По словам Лысенко, чрезвычайники изъяли боеприпас, в дальнейшем планируется тщательное обследование близлежащей территории. Проход во двор храма перекрыт."
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не те ли попы что отжали себе инфекционную больничку для паломников Ну пусть теперь их паломники и лечат У Києво-Печерській лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель, медики продовжують огляд служителів, - Кличко - Цензор.НЕТ 3727
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Головы их пастве еще нужно продезинфицировать.
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медики продолжают осмотр ряженых мошенников
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Зачем проводить дезинфекцию за деньги налогоплательщиков, если церковь не платит налоги, пускай сами ее проводят, что за бред.
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Блага звістка. До кінця тижня паша-мерседес помре. нарешті. в ім'я отця і сина і святого духу, амінь.
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Священнослужителів відправити в Мацкву
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Московські попи МП. злочинно розносять по всій Україні кацапській дух ( нібито руський мир) а тепер ще і коронавірус. Так тоді нехай ці кацапські попи сепаратисти Київо-Печерської лаври що стала філіалом РПЦ ворожого Україні розкольницького московського патріархату МП. всі валять собі в свою жахливу кацапську ********* (РФ). Є там у цій вражій Україні паРаші і знаходяться такі значні кацапські лаври: Троїце-Сергієва і Олександро-Невська лавра. А так як наша рідна свята Українська Київо-Печерська лавра є Українським державним заповідником, але тимчасово перебуває у власності ( окупації ) цієї ворожої для України московської церкви, яка нею поки що до пори до часу користується. То тут можна просто змінити умови аренди, або і повністю розірвати цю кабальну злочинну оренду с лютими ворогами України московськими попами сепаратистами агентами прислужниками кремлівських фашистів )(уйла.
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