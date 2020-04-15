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 Політика України, Економіка
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Все про:Білорусь (984) Росія (26848) Яценюк (2292) Електрика (340)

 Яценюк: Імпорт електроенергії з РФ та Білорусі треба припинити не на час карантину, а повністю. ВIДЕО

Завдання влади номер один - повністю закрити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Не в період карантину, а повністю.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна" 14 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Відповідаючи на запитання щодо можливості відключень електроенергії, Арсеній Яценюк наголосив: "Якщо не виробляють електроенергію, якщо вугільну галузь знищують, якщо українську енергетику знищують, якщо відкривають імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі, і дають роботу білорусам і росіянам, а не українцям, і якщо держава на це взагалі споглядає безвідповідально, - ми прийдемо до ситуації, де в Україні не буде електроенергії", - сказав він.

Яценюк підкреслив, що зараз "Енергоатом" майже банкрут: "Теплоенергетику влада вже збанкрутувала".

Арсеній Яценюк ще раз наголосив, що зараз необхідні невідкладні дії безпосередньо президента і уряду, щоб навести порядок на енергетичному ринку, створивши антикризовий енергетичний штаб, і прем'єр має його очолювати: "Вони мають невідкладно діяти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імпорт електроенергії з РФ скоротився від початку року в 22,8 раза, - "Укренерго"

Завданням номер один лідер НФ назвав "повністю закрити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі": "Не на період карантину, а повністю її закрити".

"Друге – збалансувати енергетичний ринок за ціною. Третє – показати прогнозний баланс виробки електроенергії тепловими станціями, атомними станціями і Гідроенерго", - наголосив він.

Окрім того, Яценюк наголосив на необхідності в умовах високого рівня неплатежів прокредитувати енергоринок, "аби система не вмерла".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189156
 
   
 Топ коментарі
 
Да и дать Ахметову поднять тарифы ,Яценюк получит свою долю ... Яценюк: Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно прекратить не на время карантина, а полностью - Цензор.НЕТ 8266
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А Геруса повесить Яценюк: Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно прекратить не на время карантина, а полностью - Цензор.НЕТ 8230 .. Эта сволочь спровоцировала энергетический кризис в стране , это из за него сейчас 90 тыс шахтёров останутся без работы . А ведь предупреждали же что такое может случиться , ещё прошлой осенью . .!
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і Сєня розраховує, що хтось з цих бєніних вилупків поставить інтереси країни вище власних дивідендів?
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В первую очередь нужно запретить порохоботам курить кизяк, не на время карантина а совсем...ибо как, в одной ветке топить за, а в другой против, и в обоих случаях власть виновата. А Арсению я бы не рекомендовал ехать в Рашку на парад 9мая, учитывая что рада уже давно проголосовала за запрет импорта эл,эн.
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ніхто в твою рашку на 9 мая не збирається їхати.... заспокійся, малорос
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О, вот ты правильный порохобот, по методичке пишеш...одолжи свою методичку сцашку паламарчуку, а то чувак без неё как без мозгов
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Да и дать Ахметову поднять тарифы ,Яценюк получит свою долю ...
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Постоянно как маньяк или провокатор или не образованный, постишь против экономического роста экономики Украины. Кто-бы не произносил,но быть в экономической зависимости от рашки в любой сфере деятельности и не только в энергетики,-это приведёт к потери государственности.Отсюда и предателей пруд пруди и много бездумных становятся их заложниками.
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пусть к примеру это так...
но вот если быть честным, то населению пох откуда эта электроэнергия!!!
если она, конечно, не дешевле в два раза!!!
а она, *****, такая же в цене!!!!
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А бензином, Сеня, чьим заправляешься?!
Ага, это не мешает Ахметову...
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За медведчуковский газовый бизнес Сеня молчит. Мало ли как судьба повернётся...
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Давно пора было закрыть не только импорт но и экспорт эл. энергии. Но вы же только с трибуны вещаете правильные вещи, а на деле для вас главное бабло а не интересы Украины. Семиты они такие... с%ки
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Скоро отключать начнут потребителей за долги, теперь только субсидианты и чиновники смогут оплачивать, остальные уйдут в долги, все идет к этому. Для энергокомпаний отключение это неплохой заработок в будущем за подключение. Моем руки и ждем апокалипсиса при свечах. Ах да, если воду отключат по тем же причинам, армагедон капиталистический будет.
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https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/
Зелена енергетика, коли сонце в зеніті вже дає 17-21% виробництва електроенергії. Щось потрібно законсервувати, ахметівські ТЕСи в самий раз.
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Ну, российскую электроэнергию уже шесть лет надо было не брать. Мы можем все компенсировать.
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А Геруса повесить Яценюк: Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужно прекратить не на время карантина, а полностью - Цензор.НЕТ 8230 .. Эта сволочь спровоцировала энергетический кризис в стране , это из за него сейчас 90 тыс шахтёров останутся без работы . А ведь предупреждали же что такое может случиться , ещё прошлой осенью . .!
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Ай яй яй, бедный гудок😷
У гудка новая говорящая голова вместа лягка 😷
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сеня молодец, действует правильно,рашку надо душить
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Это Сеня душитель что ли? с меня лайк за тупость
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а толку?
уйдёт путин, придёт порошенко.
какая разница?
если лучшими для людей!!! были прокремлёвские кучма и янукович.
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Угу
Я вот только одного понять не могу: почему самый лучший для людей не остался в родном лугандоне. Он ведь легитивный? Вот пусть бы в лугандоне президенствовал. Там хунты нет😷.
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Для жипвотных или хитрож.... да,но не для людей
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в оппозиции все умные , а как до власти дорветесь сразу драть народ . Вспомни Кролик за газ свои высказывания . а что потом ты творило !
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Однозначно он прав, надо всячески поддерживать отечественных граждан Фирташа и Ахметова производящих энергоресурсы владеющих энергетической отраслью Украины .
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Чуть прижали ахметку и зашевелился змеиный клубок.
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Оно то может и верно. Только что это Яценюк так из подштанников выскакивает.. Содержант одного из олигархов уже и не шифруется.
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І не тільки електроенергії. Чому у супермаркетах можна до сих пір бачити продукти харчування РФ?
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Шахты давно надо было закрывать... и ТЭСы в металлолом - это технологии позапрошлого века, полный отстой. И тариф у них в 6(шесть) раз выше АЭС и гидро. С закрытием ТЭС, возникает вопрос о снижении тарифов!!! И рабы ахметова остаются без миски похлёбки! Минэкоэнерго - центр коррупции в Украине.
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и шо произойдёт? рашка сразу развалица и путин сразу сдохнет? лукашенко переизберут? кому от этого хуже будет?
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это ж не просто "закупка" это то что от вас ожидали после майдана - антимонопольную поли
тику прежде всего в сфере энергетики и энергоресурсов начало хоть какойто деолигархиза-
ции но..... вышло как всегда и искушения оказались сильнее............
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«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"© і гострий запах нафталіну» ®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не висовуватися? Та скільки ж можна же ж уже ж в дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать його в ...!».
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причём с самого распада совка, эта энергомафия знает, что при такой колоссальной выработке э/э и таком спаде производства - Украине даже не хватает 50 % подключенных мощностей для её потребления ...почти всё хозяйство, за 29 лет можно было перевести на электропотребление, ни разу не повышать её цену внутри страны, экспортировать э/э и за эти деньги ремонтировать и совершенствовать турбины и АЭС, но ...мафия бесчинствует, а народ 29 лет слушает её сказки с открытым ртом и пустеющим кошельком...
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Це як про долар за 8 гривнів від парашенки. Гра на любителів казок.
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вылез слизняк...соскучился за бабками
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