 Яценюк: Імпорт електроенергії з РФ та Білорусі треба припинити не на час карантину, а повністю. ВIДЕО

На цьому наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна" 14 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Відповідаючи на запитання щодо можливості відключень електроенергії, Арсеній Яценюк наголосив: "Якщо не виробляють електроенергію, якщо вугільну галузь знищують, якщо українську енергетику знищують, якщо відкривають імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі, і дають роботу білорусам і росіянам, а не українцям, і якщо держава на це взагалі споглядає безвідповідально, - ми прийдемо до ситуації, де в Україні не буде електроенергії", - сказав він.
Яценюк підкреслив, що зараз "Енергоатом" майже банкрут: "Теплоенергетику влада вже збанкрутувала".
Арсеній Яценюк ще раз наголосив, що зараз необхідні невідкладні дії безпосередньо президента і уряду, щоб навести порядок на енергетичному ринку, створивши антикризовий енергетичний штаб, і прем'єр має його очолювати: "Вони мають невідкладно діяти".
Завданням номер один лідер НФ назвав "повністю закрити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі": "Не на період карантину, а повністю її закрити".
"Друге – збалансувати енергетичний ринок за ціною. Третє – показати прогнозний баланс виробки електроенергії тепловими станціями, атомними станціями і Гідроенерго", - наголосив він.
Окрім того, Яценюк наголосив на необхідності в умовах високого рівня неплатежів прокредитувати енергоринок, "аби система не вмерла".
но вот если быть честным, то населению пох откуда эта электроэнергия!!!
если она, конечно, не дешевле в два раза!!!
а она, *****, такая же в цене!!!!
Ага, это не мешает Ахметову...
Зелена енергетика, коли сонце в зеніті вже дає 17-21% виробництва електроенергії. Щось потрібно законсервувати, ахметівські ТЕСи в самий раз.
У гудка новая говорящая голова вместа лягка 😷
уйдёт путин, придёт порошенко.
какая разница?
если лучшими для людей!!! были прокремлёвские кучма и янукович.
Я вот только одного понять не могу: почему самый лучший для людей не остался в родном лугандоне. Он ведь легитивный? Вот пусть бы в лугандоне президенствовал. Там хунты нет😷.
производящих энергоресурсывладеющих энергетической отраслью Украины .
тику прежде всего в сфере энергетики и энергоресурсов начало хоть какойто деолигархиза-
ции но..... вышло как всегда и искушения оказались сильнее............
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не висовуватися? Та скільки ж можна же ж уже ж в дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать його в ...!».