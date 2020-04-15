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 Події, Суспільство
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Все про:побиття (520) Ірпінь (84) підлітки (127)

 "Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - дві неповнолітні побили ровесницю в Київській області. ВIДЕО

Співробітники Ірпінського відділу поліції Київської області почали розслідувати інцидент з побиттям 17-річної дівчини. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, конфлікт стався між мешканкою селища Коцюбинське і трьома іншими неповнолітніми.

За словами потерпілої, того дня недалеко від місця проживання вона зустрілася зі своїм другом. Це побачили її ровесниці, з якими та не підтримувала дружніх стосунків.

Після цього вони заманили жертву в ліс, де удвох почали бити її і  нецензурно лаятися. Вони вимагали, щоб дівчина не спілкувалася з хлопцем, бо вона його "не гідна".

Весь цей процес знімала на мобільний телефон третя дівчина.

Також дивіться: "З коліна її в'#би та й усьо. Тіхо, бл#дь", - дівчатка-підлітки побили неповнолітню знайому на Житомирщині. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189141
 
 
 Топ коментарі
 
Вчитeлі зараз нічого нe можуть зробити з такими "дітьми", бо, на відміну від США та Європи в нас повна анархія в школах. Там можна відсторонити дитину від навчання на тиждeнь, місяць, залишити після уроків, покаравши, виключити зі школи тощо. В нас вчитeлі - раби, яких можуть послати, обхаркати та, причому, вони завжди будуть винні, бо "нe навчили та нe виховали"
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Дебилов много среди нас . Год назад это все умные поняли .
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Рівноправ я жінок з чоловіками, емансіпація, фемінізм кажете, ну ну
Так тримати, дальше більше.
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По 14 років пацанкам є?
Значить, судити. Багато що залежить від характери травм які вони завдали. Якщо судмедексперт визнає їх середньої тяжкості - значить, строк дівчатами відбувати.
Якщо легкі - то штраф або умовно
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Спец школа для малоліток. Сумно, але нічого не поробиш. Це реально груповий розбій, стаття. А оператор відіо, і ще хто там був присутній, піде умовно, бо це теж стаття.
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Все тут возмущаются, пеной брызжут. А когда точно такие же мрази только постарше закидывали камнями автобус в Санжарах - все тут их поддерживали, жалели "Ані нє вінаваты! Им нікто нічєво не объясніл!" "Ані защіщялі сваіх дєтєй!"
А ведь это те же самые одноклеточные.
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Проблема вирішуєтся легко 1рік колонії, а потім водити по іншим школам і нехай розповідає як їм зечкам добре живется
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від пацанки до панянки, чотири свадьби..,богиня шопінгу, супержінка, панянка-селянка, міняю жінку.. - жріть, не подавіться, жлоби-зебіли-експериментатори
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Такая хрень во всем мире в разной концентрации, людская природа .
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Выписаь штраф за нарушение карантина 30к - я думаю от родителей получат по мордасам также
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Недавно было на Цензоре такое же видео из Житомирской области. Почти один к одному. А сколько таких видео не выложено?

Я учился в советское время. У нас тоже девчонки дрались. Но в основном толкались, тягали друг друга за волосы, пощечины... Но ногами добивать признавшую поражение?

Да и среди парней, когда выясняли отношения, тех, кто признал поражение не добивали.
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обязательно нужно понастальгировать про советское время? в советское время у нас учителя в школе гораздо жостче били учеников.
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Это та быдломасса,о которой говорил папашка ***********.Будущее этой страны.
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Во время пубертата женщины наиболее агрессивны, в это время самки разных животных завоевывают положение в стае, которое дает им, в том числе, право спариться с альфой. Это просто гормоны.
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Ой-ой-ой, не может быть. Мы иногда и не знали какая девка какую побила вчера и за что, потому что не было на что снимать видео, да и не обращал внимания никто особо, так, баловство. Пацаны месились район на район, трубами друг другу головы разбивали. Моему однокласснику по спине трубой били так, что через 5 лет он пластины в позвоночник ставил. В союзе, сослуживец рассказывал, каждый день взрослые мужики возле ликеро-водочных еще трезвые друг другу рыльники чистили, зубы по асфальту разбрасывали, ногами по головам топтались. Сейчас люди намного цивилизованнее. То, что на видео, скорее исключение в наших реалиях.
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