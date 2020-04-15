 "Якого х#я ти до нього лізеш!? Дошло, бл#дь", - дві неповнолітні побили ровесницю в Київській області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, конфлікт стався між мешканкою селища Коцюбинське і трьома іншими неповнолітніми.
За словами потерпілої, того дня недалеко від місця проживання вона зустрілася зі своїм другом. Це побачили її ровесниці, з якими та не підтримувала дружніх стосунків.
Після цього вони заманили жертву в ліс, де удвох почали бити її і нецензурно лаятися. Вони вимагали, щоб дівчина не спілкувалася з хлопцем, бо вона його "не гідна".
Весь цей процес знімала на мобільний телефон третя дівчина.
Так тримати, дальше більше.
Значить, судити. Багато що залежить від характери травм які вони завдали. Якщо судмедексперт визнає їх середньої тяжкості - значить, строк дівчатами відбувати.
Якщо легкі - то штраф або умовно
А ведь это те же самые одноклеточные.
Я учился в советское время. У нас тоже девчонки дрались. Но в основном толкались, тягали друг друга за волосы, пощечины... Но ногами добивать признавшую поражение?
Да и среди парней, когда выясняли отношения, тех, кто признал поражение не добивали.