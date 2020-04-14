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Все про:хабар (2967) Одеса (2434) Нацполіція (9307) Правоохоронні органи (994)

 Двоє одеситів запропонували хабар 10 тисяч гривень поліцейським, які застали їх за крадіжкою кабелю. ВIДЕО

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваних у замаху на крадіжку і пропозиції хабаря поліцейським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, під час патрулювання співробітники Хаджибеївського відділення в Одесі викрили двох місцевих жителів на спробі крадіжки кабелю з території державного підприємства. Щоб уникнути відповідальності, зловмисники запропонували правоохоронцям "за мовчання" 10000 гривень.

Пригода сталася сьогодні вночі на Шкодовій горі в Суворовському районі міста.

Проігнорувавши пропозицію зловмисників, поліцейські повідомили про подію своєму керівництву. Дії правопорушників були задокументовані працівниками слідчого управління ГУНП в Одеській області, Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції і прокуратури.

Слідчі почали провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) і ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189089
 
 
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Яйца оторвать...они путают оптику с медью и вырывают с мясом магистрали...
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є таке, хоч би кабелі оптичні в жовтий колір красили, бо вона товста і чорна, МІДЬ!
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правильно задержали за 10 тысяч сейчас ничего не купить
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Одеса мама, а Ростов папа🐸 А діти хто?
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И что? Тут недавно выложили видео, как торгуют гос.должнлстями, и ничего. Назвали черное белым и наоборот, и спокойно живут припеваюче дальше. Говорят, только, чтоб не стеснялись болеть да и все, делов-то.
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За кабель рассчитаютца кобелем..
Парродистыя сабачки счас в тренде-даже за коммуналку
мона расчитатца..
🤣
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Шкодовая гора видать не зря носит такое название Двоє одеситів запропонували хабар 10 тисяч гривень поліцейським, які застали їх за крадіжкою кабелю - Цензор.НЕТ 748 Нашкодили-получите!
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