 Двоє одеситів запропонували хабар 10 тисяч гривень поліцейським, які застали їх за крадіжкою кабелю. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, під час патрулювання співробітники Хаджибеївського відділення в Одесі викрили двох місцевих жителів на спробі крадіжки кабелю з території державного підприємства. Щоб уникнути відповідальності, зловмисники запропонували правоохоронцям "за мовчання" 10000 гривень.
Пригода сталася сьогодні вночі на Шкодовій горі в Суворовському районі міста.
Проігнорувавши пропозицію зловмисників, поліцейські повідомили про подію своєму керівництву. Дії правопорушників були задокументовані працівниками слідчого управління ГУНП в Одеській області, Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції і прокуратури.
Слідчі почали провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) і ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Парродистыя сабачки счас в тренде-даже за коммуналку
мона расчитатца..
🤣