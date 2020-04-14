 Двоє одеситів запропонували хабар 10 тисяч гривень поліцейським, які застали їх за крадіжкою кабелю. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, під час патрулювання співробітники Хаджибеївського відділення в Одесі викрили двох місцевих жителів на спробі крадіжки кабелю з території державного підприємства. Щоб уникнути відповідальності, зловмисники запропонували правоохоронцям "за мовчання" 10000 гривень.

Пригода сталася сьогодні вночі на Шкодовій горі в Суворовському районі міста.

Проігнорувавши пропозицію зловмисників, поліцейські повідомили про подію своєму керівництву. Дії правопорушників були задокументовані працівниками слідчого управління ГУНП в Одеській області, Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції і прокуратури.

Слідчі почали провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) і ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Читайте також: Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн "данини" з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР. ФОТОрепортаж