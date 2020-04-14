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 Політика України
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 Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків із засобами захисту та медичним обладнанням, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в Україну і далі прибуватимуть літаки із засобами індивідуального захисту і медичним обладнанням з інших країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту і медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття в "Бориспіль" восьми літаків з цінними вантажами. Робота із забезпечення країни всім необхідним не зупиняється", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189062
 
 
 Топ коментарі
 
Да-да.. А перед цим очікували 10 мільйонів тестів. І ще багато чого..
На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2617
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Зелебобик, а чего ж ты забыл добавить что это оборудование закупил Порох за свои деньги? На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4606
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как в прошлые разы "везут 10 млн. тестов".. а ДОВЕЗЛИ 150 тысяч?))
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Кремлевский заговор против Украины: что готовит штатная агентура
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14 квітня - 2020 року - сім років війни з Ордою! (Седмиця?)
Сьогодні і Великий вівторок перед Великоднем - Під забороною в цей день - веселощі, танці, свята і спів. Слід провести цей день тихо і за роботою....
Хоча, які веселощі під коронавірусом та ігом ЗЕлених ДБР, ОГП(у)... У Великий Вівторок згадується викриття Ісусом фарисеїв ...У Великий вівторок згадується проповідь Ісуса Христа в Єрусалимському Храмі. У цей день Їм було розказано учням про друге пришестя ... От і ми (вкотре) на шляху від гріховності , до спокути і наступного просвітлення...
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Зелебобик, а чего ж ты забыл добавить что это оборудование закупил Порох за свои деньги? На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4606
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зато вислюк оманський снимает видосики и ПИАРИТСЯ на закупках Порохом за свои личные деньги мед.оборудования
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сьогодні СБУ в Києві затримала партію коксу.... от клоуна вже і поперло На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 802
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как в прошлые разы "везут 10 млн. тестов".. а ДОВЕЗЛИ 150 тысяч?))
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Ощущение, что эти 3 самолета все никак не приземлятся или же летают по кругу в режиме взлет-посадка, не разгружаясь. Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків із засобами захисту та медичним обладнанням, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9523
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150 тысяч? Тогда почему тестов сделали всего 1500 ?
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Сначала продаем резервы себе на карман, а потом за госсредства снова закупаем?

На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2005
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Да-да.. А перед цим очікували 10 мільйонів тестів. І ще багато чого..
На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2617
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Как ты зае..л урод зеленый! Врун, болтун и хохотун! Возвращайся в свой квартал!
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Цвет лица у него какой-то... под деревянный макинтош.
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Молодец, как о нас заботится, самый лучший президент в истории Украины На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8068
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скоро его морда в телевизор влазить не будет...
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Прошу прощения: Он президент или снабженец?
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Я б відповів хто воно, але за мати банять...
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Я бы не рискнула взять его снабженцем. На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8861
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"Лидер нации" - впереди всех на боевом коне... ну, или на пони)
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не а - он у бЭни и онных, в случае чего за Фунта пойдет...( Мама рима - еще не поздно ...) - зицпрЭзидент...
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снабжает страну Порох, а это недоразумение только видосики снимает и Пороху гадит. Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків із засобами захисту та медичним обладнанням, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1657
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Эти мифические самолеты все прилетают, а ничего нужного нет....миллионы тестов...где они?... На днях мы ожидаем прибытие трех самолетов со средствами защиты и медицинским оборудованием, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9737
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Спасибо нелоху с герегами, уже обеспечили нам зашиту: видел сегодня в Эпицентре маски - 800 грн. за упаковку 50 шт.
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Это типо, дозаправка из моего кармана и старт на Милан, Тирану?
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Ляшко признался, что запугивает население , чтобы оно было послушным, совершенно излишними строгостями. Издевается, гад.
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
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ждем когда ему выпишут чарівний пендель
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о, выдали - записали , " великого зЭ Народу - даже уже не смешно ....- Дизель-Шоу круче
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лєтят самальоти і танкі гарят,
зєлєнскій камбат ***, камбат!!!
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Лучче б промолчал..
Не царское енто дело..
Посади тех,кто вывозил..
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Нелох, остановись уже. Хватит нам в стране по десять тестов на рыло. Не усердствуй.
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Вы всё никак из летаргического сна не выйдете? Год всё-таки с выборов прошел. Хотя таких много в последние пару недель тут появилось.
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64 миллиарда в ручном режиме и безконтрольно!!!!!!!!!!!!!!! видно такой деребан идет что сам ЗЕ успокаивающие вкиды делает. только вот забывает что суммы нужно называть. ато скоро скажет что бабло закончилось
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Хто це "ми",осел цирковий-ти та ті "рішали " від медицини котрі вивозять, придбане за кошти платників податків,автівками з Офісу Президента,з твого,виродок,кубла?!
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А можно спросить? В какую страну летят энти самоли?
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*зайдите на днях , нам надо посоветоваться с ответственными товарищами,все будет...*,но не у всех ,а у тех для кого эпоха бедности закончилась ...
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Придурковатые порохоботы лайкают что "это оборудование Порох купил" и тут-же, через пять секунд сетуют, что "это оборудование за государственные средста приходилось покупать".
Клиническая психиатрия.
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Хрен с порохоботами. Что сделано за год ЗекоМандой?
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Безоговорочно защищать Зеленского не намерен - украинское общество ( и я со своей стороны) ожидало более решительных действий. Поэтому и рейтинг таков - от симпатий переход в безразличие.
Но время у него еще есть - я например первые два года президенства на мародера слова плохого не сказал. Потом уже терпение лопнуло.
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У Вас на Родине форумы закрыли? Занялись бы для разнообразия своим президентом. А украинское общество как-нибудь само разберется. И кстати, вот уж чего-чего, а безразличия Нелох не вызывал ни у кого с первого дня. Такого фейерверка эмоций еще ни один пАпередник не вызывал.
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ты запасся солью с крупами,тварь рашистская,трешься тут ,на мордовию идет великая сушь...
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Віктар, у тєбя па Мінску русскіє танкі паради праводят, а ти всьо на Цензорє пасьошся.
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Более 5000 граждан США присоединились к коллективному иску, авторы которого требуют от правительства Китая компенсировать ущерб, причиненный коронавирусом. По подсчетам экспертов, потенциальный иск США к Китаю за ущерб от COVID-19 может составить около $1,2 трлн. Аналитики утверждают, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб от вспышки, поскольку "умышленно скрыл информацию от ВОЗ", что является нарушением Международных медико-санитарных норм.
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********* решительно против обвинений Китая - видимо ооооочень у нее рыльце в пушку, вместе с Китаем что то мутили.......
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Неужели так трудно наладить производство защитных средств в Украине, в той же Одессе куча швейных и легальных и подпольных цехов. Да и по всей Украине множество швейных фабрик, перепрофилировать на пошив ИСЗ думаю не так уж и трудно. И дешевле и работа украинцам.
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Шо, опять?! Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків із засобами захисту та медичним обладнанням, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9593
Ото женка нашего нынешнего министра смерть и Ко прибарахлится!
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