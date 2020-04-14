 Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків із засобами захисту та медичним обладнанням, - Зеленський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення.
"Днями ми очікуємо прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту і медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття в "Бориспіль" восьми літаків з цінними вантажами. Робота із забезпечення країни всім необхідним не зупиняється", - сказав він.
А-ха-ха
Кремлевский заговор против Украины: что готовит штатная агентура
Сьогодні і Великий вівторок перед Великоднем - Під забороною в цей день - веселощі, танці, свята і спів. Слід провести цей день тихо і за роботою....
Хоча, які веселощі під коронавірусом та ігом ЗЕлених ДБР, ОГП(у)... У Великий Вівторок згадується викриття Ісусом фарисеїв ...У Великий вівторок згадується проповідь Ісуса Христа в Єрусалимському Храмі. У цей день Їм було розказано учням про друге пришестя ... От і ми (вкотре) на шляху від гріховності , до спокути і наступного просвітлення...
Он с фиксой ходил)))
https://texty.org.ua/fragments/100743/golovnyj-sanitarnyj-likar-vyznav-sho-deyaki-zahody-ne-mayut-epidemiolohichnoho-pidgruntya-ce-cytata-charivnyj-pendel/
зєлєнскій камбат ***, камбат!!!
Не царское енто дело..
Посади тех,кто вывозил..
Клиническая психиатрия.
Но время у него еще есть - я например первые два года президенства на мародера слова плохого не сказал. Потом уже терпение лопнуло.
Ото женка нашего нынешнего министра смерть и Ко прибарахлится!