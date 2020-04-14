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Все про:ПР (970) Чорновол Тетяна (145) Євромайдан (708) ДБР (1028) Соколов Олександр (3)

 Чорновол обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві Захарова, - в.о. голови ДБР Соколов. ВIДЕО

Вивченням матеріалів і проведенням додаткових процесуальних дій, слідчі ДБР встановили, що в скоєнні умисного вбивства громадянина Захарова обґрунтовано підозрюється Тетяна Чорновол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив в.о. голови ДБР Олександр Соколов.

"Розуміючи той резонанс, який виник з приводу вручення підозри, хочу звернути увагу суспільства на наступне.

Кримінальне провадження за фактом вбивства громадянина Захарова під час масових протестів, розслідувалось з 2014 по 2017 роки слідчими Нацполіції. Саме завдяки нашим колегам з Нацполіції було зібрано основні докази по справі, проведено ряд важливих експертиз, допитано свідків та встановлено осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого злочину", - заявив він.

В подальшому, за рішенням колишнього Генерального прокурора вказане кримінальне провадження передано для здійснення досудового розслідування до Управління спеціальних розслідувань ГПУ, співробітниками якого з 2017 року до передачі провадження в ДБР не проводилось жодної слідчої дії.

"25 березня 2020 року прокурором Департаменту процесуального керівництва у справах Майдану епізод за фактом загибелі Захарова передано для подальшого розслідування до територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві. Вивченням матеріалів та проведенням додаткових процесуальних дій, слідчими ДБР встановлено, що у вчиненні умисного вбивства громадянина Захарова обґрунтовано підозрюється Тетяна Чорновол", - підкреслив Соколов.

Беручи до уваги, що подальше розслідування даного злочину ще триває, слідчими ДБР проводяться заходи для встановлення інших причетних осіб. На сьогодні ДБР ініційовано перед судом питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно Чорновол, як цього вимагає від нас закон.

"Задля забезпечення конституційних прав та свобод, враховуючи те, що Тетяна Чорновол є матір’ю неповнолітніх дітей, є учасником АТО, а також приймаючи до уваги ситуацію, яка склалася з поширенням COVID-19, слідчими ДБР запропоновано суду на період подальшого слідства обрати запобіжній захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Після закінчення розслідування даного кримінального провадження та скерування його для розгляду по суті, лише судом буде встановлено вину Чорновол у вчинені вказаного злочину та обрано вид покарання", - додав Соколов.

"Ми розуміємо хвилювання громадськості у зв’язку із розслідування справ, які пов’язані із подіями на Майдані, але я хочу Вас запевнити – ДБР буде діяти виключно в рамках Закону і з повагою до кожного громадянина, захищаючи права і свободи всіх без винятку та привілеїв", - підсумував в.о. голови ДБР.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189008
 
 
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Вбивця ! Чорновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве Захарова, - и.о. главы ГБР Соколов - Цензор.НЕТ 1239
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Компетенція ДБР - кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ).
Нехай займаються портновскими суддями.
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".... благодаря нашим коллегам из Нацполиции были собраны основные доказательства, проведен ряд важных экспертиз, допрошены свидетели и установлены лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления"
...аваков старается усидеть на двух стульях
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Дуже приємно (хоча насправді ніт). Я Welt Schmerz.
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имбецил Куприк - "умышленное убийство" - это когда знает лично и убивает с корысными целыми.. 3й курс юридичествого))
впрочем, зебилы до сих пор верят что "Порох убил брата" ... и - съел?
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ну "умышленное убийство" - это когда знает лично и убивает с корысными целыми.. 3й курс юридичествого)) - Ви то явно у юридичний не ходили, у вас абсолютно не правильне уявлення про склад такого злочину як умисне вбивство
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заявил тот кого незаконно назначили и по ком идет разбирательство. Значит и другие будут по желанию Портнова.
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У них приход от канабинольных смол али че позабористей!
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Луценку приготовиться.
"...по решению бывшего Генерального прокурора указанное уголовное производство передано для осуществления предварительного расследования в Управление специальных расследований ГПУ, сотрудниками которого с 2017 года до передачи производства в ГБР не проводилось ни одного следственного действия...."
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протер очки...ибо прочитал глазами - Захаров...подумалось... захарченко
думаю - о! а давайте еще и курощупа на нее навесим (даже не смешно)
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Курощупа вбив Порох - в лепрозорії на нього відкрили справу.
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лолiботи , всi на Майдан Чорновол обоснованно подозревается в умышленном убийстве Захарова, - и.о. главы ГБР Соколов - Цензор.НЕТ 3785
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Що, почуяв реванш? "Русский мир пришел, ура"?
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тобто вона сама його вбила чи як це розуміти?
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Не стільки в ДБР, скільки в голові зеленського. Він призначає виконавців..
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"Уголовное производство по факту убийства гражданина Захарова во время массовых протестов, расследовалось с 2014 по 2017 гг. следователями Нацполиции.
Именно благодаря нашим коллегам из Нацполиции были собраны основные доказательства, проведен ряд важных экспертиз, допрошены свидетели и установлены лица, причастные к совершению особо тяжкого преступления", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3189008

Пусть Аваков прокомментирует, что там насобирали его подчиненные против Черновол.
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На скільки мені відомо, то є рішення суду в справі про загибель охоронця в офісі ПР. Знову відкрити справу можна лише при наявності дуже вагомих нових фактів. І щось ніде немає інформації - що ж є підставою для повторного розгляду справи. Невже Портнов дав покази?
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Буде те й що з Ріффманом - зелена мерзота тупо блокує активних. Крім того у шмаклі є список від ***** кого треба посадити.
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У Андрея Антоненко псевдо - "Риффмастер" (как и название группы). Кстати очень качественный рок. За Андрея еще будут свое дерьмо жрать.
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У Ссыколова этого рожа с типичными чертами вырождения.
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А кто такой Захаров и почему его убили ?
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Охоронець в офісі ригів.Коли розпочалася пожежа,не вийшов з палаючого приміщення,а побіг забирати з сейфу чи то документи,чи то гроші.Ну і згорів.
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Так это что ребята Авакова так расследовали, боевого побратима Танюхи по майдану?
Тогда конечно другое дело.
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с такими зенками только на экспертизу строем ходить...
наркоманы на городи...
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у них, зелененьких, у всех дипломы покупные? )))))))))))
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А Чорновол- тільки початок. Дуже скоро судитимуть всіх Майданівців, дачі черга за АТОшниками.
Наголосували, б....і?
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если все перечисленные терпилы то хер на них!
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Тут проблема в тім що Зеленський свідомо провокує Майдан. За наказом *****.
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Судячи з вибору судді Вовка законності не буде. Це політична справа і помста.
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Що, і цей кадр під оперативним керівництвом полковника ФСБ Єгорова?
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Убиенный Захаров входит в список Небесной Сотни!
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Москаль предположил, что его вызывали на допрос в НАБ в связи с тем, что он возглавлял следственную комиссию относительно событий на Майдане, и НАБ интересовал эпизод с поджогом офиса Партии регионов возле отеля «Киев» 18 февраля 2014 года.
«Там уже были большие столкновения: были и убитые, и раненые. Где-то в 14:30 мне сказали. Я прибежал, там люди наверху были - трое погибли, офис горел. Когда мы этот эпизод расследовали, у нас 100% была информация, что это подожгли работники по команде Службы безопасности, которой тогда руководил Якименко. Для чего? Чтобы подтолкнуть президента к введению чрезвычайного положения», - отметил Москаль.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/70764-moskal-podzhog-ofisa-partii-regionov-v-kieve-zimoy-2014-byl-organizovan-sbu#ixzz6JJjS7S22
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Верррю в рехфорррмованное прравосудійо!!
🤣
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"Обоснованно подозревается", "проведен ряд важных экспертиз" - словесный мусор, фуфло галимое. Портновское кривосудие набирает обороты.
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в феврале 2014 c этой мерзотой либеральничали: даже когда ловили деятелей ПР, то не били. теперь они убедились в безнаказанности и осмелели. "Ненаказанное зло увеличивается" (с)
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Соколов блин, я, как старый и мудрый опер "конторы" с тремя большими звездами, используя твою логику, стопудово заявляю, что ты пришиб сына Ивана Грозного, расхерячил семейство Николая Второго ну и конечно Кеннеди и всех его братьев (ч.3 ст.115 УКУ).
Тебя барана к работе с УКУ и в спецлужбах, либо правоохранительных органах на 100 км подпускать нельзя.
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Я, співробітник IT-компанії, вмотивовано заявляю, що файл соколов.ехе - реплікація вірусу віслюк.ехе, що є трояном в українському секторі Матриці. Тому усі шкідливі файли і пов'язаний з ними malware має бути стерто без можливості відновлення.
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Я поддерживаю Ваше подозрение, оно также обоснованное. Как ни прискорбно, но правоохранительные органы, в частности следственные, выродились. Служат не закону, а политической коньюктуре и причем с вопиющей юридической безграмотностью.
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Соколов, Петров, Сидоров обвиняют украинку Татьяну Черновол за то,что она всю жизнь боролась за свободную Украину, а это для них самое большое преступление!
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Я, як вчитель зі стажем, бачу цього «в.о.» двійочником на останній парті. Ну що за країна, де можна обирати на держпосади довбограїв, що ледь вміють читати з суфлера. Так і бачу цього синьопіджачника, що як добкін зубрить свій дєбільний текст. Фу!!!
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Я начал люто ненавидеть Чорновол,когда она последовательно и с упоением начала лизать сраку шепелявого му@ака пАШИНСКОГО,но этих зеублюдков я ненавижу ещё больше!!!
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А зеублюдки и заставили таких , как ты поверить , что Пашинский в чём-то виноват . Вам врут , а вы повторяете это дерьмо .А я видел и Таню , и Пашинского на Майдане . Так что не тявкай больше бред шария и 1+1 с московскими телеаналами .
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Зебіли , ви привели в Україну окупаційну владу , я вас , недоумки совкові , щиро ненавиджу . Ви також заслуговуєте покарання разом з путінськими холуями . Не може бути ніякого виправдання через вашу тупість .
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Що Соколов, що Труба ...
Що це напасть така?
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Один "непобедимый" уже сдрыснул в Ростов, для украинцев вечных авторитетов нет.
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Пока общество не станет применять "меры пресечения" к мерзавцам ,открыто презирающим Закон,Украину,Достоинство граждан,дотоле Портновы,Зеленские,Венедиктовы,Соколовы,и прочая коломойско-кремлёвская нечисть будет творить своё чёрное дело! Дотоле будет "Печерский гадюшник" и Ермак с Сивохой определять ,на своё усмотрение,кому,что и за сколько продавать! Враг оставшийся за спиной непременно нанесёт удар!
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Очередной ватный дружок Зеленского.
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А кто тогда подозревается в убийствах майдановцев? Пока судей не начнут отстреливать как в свое время в США, судьи будут продажные. После их отстрелов в США выстроилась нормальная судебная сисиема.
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>Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий
это обоснование? это ниочем он сказал щас
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А ты, гаденыш, обоснованно подозреваешься в работе на Кремль.
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как можно экспертизой установить умысел
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Такими "делами" они дискридетируют прокуратуру и ГБР. Потихоньку они превращаются в филиал "Квартала 95".
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ДБР превратилась в ФСБ-шную контору под руководством агента Портнова
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Соколов - прокацапская ************, учи бездарь матчасть по УК
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Этот Соколов надеется потом вместе с зелебобиками успеть добежать до самолёта?
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Ну да-ну да..... Танька- пулеметчица.....
А кто ее так отхерачил,никто никого не хочет спросить ?
Чорновол обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві Захарова, - в.о. голови ДБР Соколов - Цензор.НЕТ 2245

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У этого Соколова **....ще отягощенное интеллектом кажется еще сильнее чем у Трубы
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есть желание похоронить под шумок короновируса всю эту свору зеленых ублюдков, иначе их не назовеш
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Шукають те шо не було а ось на Зе там вже стільки шо дай бог змінить владу
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Если тебя избить, ты наверное будешь красавчиком.
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"...вопрос отвода судьи будет решен новым составом суда и заседание пока закончено без определения даты и времени продолжения".
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Это одна из целей нынешней власти.
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