 Затримання генерал-майора СБУ Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей в Європі. ВIДЕО

Цензор.НЕТ публікує відеозапис, на якому зафіксовано затримання Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей у Європі з російським куратором.
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Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й". АУДIО
Співробітник СБУ Коваленко отримав звання генерал-майора за викриття Продана, - Бутусов
Заступником голови ГУ "К" СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію
"Нові обличчя": Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівщини генерал-майора Гончарова, який боровся проти Євромайдану
+48
Скоро его поменяют на луганского таксиста, ведь забота о людях - прежде всего. Да, зебилы?
+23
Половина генштабу ,якщо не більша , заслані козачки ФСБ , разом з масковським патріархатом ! І ні кому нема діла !
+19
Почет и уважение контрикам!...
Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор, и я хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны." - Бутусов.
Ну затримали, а Зелебенське поміняє на бабу Дусю із Лу-гандонії!!!
Об этом написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:
Предателем называли Шайтанова офицеры «Альфы», которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске.
Но президент Петр Порошенко считал мои данные «зрадой», поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора.(с)
Куда дальше собираешься разводить войска?
1 год ·
Я называл Валерия Шайтанова предателем начиная с апреля 2014-го года, а сегодня его задержала контрразведка СБУ за работу на российские спецслужбы и попытку убийства Адама Осмаева. А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:
https://censor.net.ua/…/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiy…
Предателем называли Шайтанова офицеры "Альфы", которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске. Но президент Петр Порошенко считал мои данные "зрадой", поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора. Я написал эту статью в ноябре 2015-го, и ее никто не опроверг - это все правда, есть свидетели предательских действий Шайтанова в Славянске. Контрразведка СБУ задержала генерала Шайтанова сегодня - за связи с российскими спецслужбами, спустя шесть лет все подтвердилось. К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков. Поэтому не удивляет, что сейчас Шайтанов - участник штурма Майдана в 2014-м, называет по телефону своим российским кураторам Майдан "переворотом". Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор.
Хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны
Шоколадный *****...
От основна причина провальних операцій на Сході, тому що керівники тих хто мали займатися безпекою працювали на ворога
Вон по поджогу в Одеесе дома профсоюзов трухановские судьи внаглую оправдали сепаров и россиян, делают что им велено. Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, обнулил все наворованное. Коррупционеры хозяева жизни.
Про присвоєння військових звань Присвоїти військове звання генерал-майора:
полковнику ШАЙТАНОВУ Валерію Альбертовичу - першому заступнику начальника Центру - начальнику 8 управління Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
23 серпня 2015 року https://www.president.gov.ua/documents/4962015-19351