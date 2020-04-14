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 Політика України, Суспільство
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Все про:затримання (3145) СБУ (5498) шпигунство, шпіонаж (376) Шайтанов (2)

 Затримання генерал-майора СБУ Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей в Європі. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну спецоперацію з викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади і затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і скоєнні терористичних актів.

Цензор.НЕТ публікує відеозапис, на якому зафіксовано затримання Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей у Європі з російським куратором.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розшифровка розмов генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Отримаєш паспорт ... Посвідчення офіцера запасу". - "Та ну н ##й". АУДIО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3189002
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро его поменяют на луганского таксиста, ведь забота о людях - прежде всего. Да, зебилы?
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Половина генштабу ,якщо не більша , заслані козачки ФСБ , разом з масковським патріархатом ! І ні кому нема діла !
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Скоро его поменяют на луганского таксиста, ведь забота о людях - прежде всего. Да, зебилы?
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На таксиста тебя поменяют.
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При зебиле его раскрыли. Куда грицак петин смотрел, параноик?
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Ти впевнений що його не "вели" декілька років? Затримання генерал-майора СБУ Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей в Європі - Цензор.НЕТ 7326
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Добре що ти все знаєш краще за контррозвідку. Затримання генерал-майора СБУ Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей в Європі - Цензор.НЕТ 2419 Питаннь не маю більше.
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А чтобы удобнее было вести, повысили в звании до генерал-майора...
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Хряк порошенко генеральські погони йому з власного плеча зняв, ****.
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Я рад, что ты тоже зебила зебилом считаешь!)
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То є так. Але все одно зебіл на якогось алкаша лугандонського обміняє.
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Половина генштабу ,якщо не більша , заслані козачки ФСБ , разом з масковським патріархатом ! І ні кому нема діла !
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Може бути, наприклад міністр оборони Таран точно.
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Да і єрмак із шмигелем поводять себе загадково ,😆 !!! Про інших мовчу !
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Радует, шо фейсом об асфальт пацаны его приложили... Ведь он виновен в смерти многих их товарищей!
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В фамилия прекрасная Шайтанов- Чертов.
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"О предательстве Шайтанова было известно еще в 2014-м, но его покрывал Порошенко ..
Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор, и я хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны." - Бутусов.
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Бо Порошенко це друган Ху"ла.
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Кацап, ты когда отсебятину пишешь, пиши грамотно.
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Подай скаргу на слова Бутусова,нехай його забанять на Цензорі))
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Не "витягує" а ні ФБ, а ні ще шось цю інфу про Пороха. Посилання надай.Те!
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Почему они обсуждают грязь на ботинках? Разве это всё не само собой разумеется? А я думал, там действительно тонкие профессионалы... А на самом деле просто тупое гов**.
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црушники изнасиловали монику с бакланом...
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Зеле-ватні суди відпустять або **** забере по обміну. Вони садять лише патріотів-майданівців .
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Які гарні люди служили Петру Порошенко))
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зелінському служать самі патріоти, да, зебіл?
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Де я про патріота Зелєбобу казав?А ось Шайтанов був під кришою Петра Порошенко))
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А поймали его из новых контрразведчиков набраных Зеленским?
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Бо на всі посади нас не вистачить. 73% давно вже сіли на всі посади прибарахлитися.
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Молодцы контрразведчики! Главное, чтобы Зеленая Шмаркля его не обменяла на кого нибудь.
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Скажите Петьке опухшему спасибо, что пригрел предателя, да порохоскоты?
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Падла зебильная,как он его пригрел?
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Петр Порошенко восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора.
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Новічка йому в пащу залить, а не затримувать!!!
Ну затримали, а Зелебенське поміняє на бабу Дусю із Лу-гандонії!!!
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Я называл Валерия Шайтанова предателем, начиная с апреля 2014-го года, а сегодня его задержала контрразведка СБУ за работу на российские спецслужбы и попытку убийства Адама Осмаева.
Об этом написал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:
Предателем называли Шайтанова офицеры «Альфы», которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске.
Но президент Петр Порошенко считал мои данные «зрадой», поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора.(с)
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важная инфа от независимого источника...
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ну хто б сумнівався,то що робив соєвий чорт всі роки президенства,то про що волали добробати лягає на цю кальку 100%...нічого,піде за шайтаном ще багато хто,в тому числі соєво-ольгінські ботоферми...чекайте суки
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А чому він шастав по Європах? - Офіцерам СБУ не потрібен спецдозвіл для виїзду за кордон? Чи він виїздив з завданнями СБУ, а попутно "халтурив"?
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так петька же его пригрел на высокой должности. голос, порохоботики
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Ну вы поменяли на президента патриота!
Куда дальше собираешься разводить войска?
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ОТЛИЧНАЯ работа !!! респект и уважение , а враги пускай ТРЫМТЯТЬ !!!
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Юрий Бутусов
1 год ·

Я называл Валерия Шайтанова предателем начиная с апреля 2014-го года, а сегодня его задержала контрразведка СБУ за работу на российские спецслужбы и попытку убийства Адама Осмаева. А я многократно требовал его увольнения из СБУ и привлечения к ответственности еще в 2014-м году - за отказ освобождать Славянск и за переговоры с террористами, написал большую статью о Шайтанове:
https://censor.net.ua/…/polkovnik_shayitanov_shturmovavshiy…
Предателем называли Шайтанова офицеры "Альфы", которые хотели идти в бой. И.о президента Турчинов и глава СБУ Наливайченко отстранили Шайтанова после событий в Славянске. Но президент Петр Порошенко считал мои данные "зрадой", поэтому он восстановил Шайтанова в должности после отстранения, и поставил Шайтанову задание задержать Геннадия Корбана в 2015-м году в Днепре. А в награду за успешное выполнение присвоил звание генерал-майора. Я написал эту статью в ноябре 2015-го, и ее никто не опроверг - это все правда, есть свидетели предательских действий Шайтанова в Славянске. Контрразведка СБУ задержала генерала Шайтанова сегодня - за связи с российскими спецслужбами, спустя шесть лет все подтвердилось. К сожалению, в Украине действует система, когда даже предатели, бездарности и трусы могут успешно делать карьеру, если они демонстрируют политическую лояльность и выполняют заказы политиков. Поэтому не удивляет, что сейчас Шайтанов - участник штурма Майдана в 2014-м, называет по телефону своим российским кураторам Майдан "переворотом". Российская агентура действовала и действует во власти до сих пор.

Хочу высказать уважение контрразведчикам, Шайтанов - это самый высокопоставленный российский агент, взятый с поличным за годы войны
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Не знаю,кто такой Шайтанов,что заслужил,то пусть и получает,но что-то подсказывает мне,что и с этим делом будет такой же цирк на проволоке,как и с делом Шеремета.
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как порошенко прикрывал предателя шайтанова....
Шоколадный *****...
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Почему все видео Цензора вытянуты по вертикали? Или это у меня одного так?
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Хлопці! ВИ ПРОСТО КРАСАВА !!! ЗНІМАЮ КАПЕЛЮХА ПЕРЕД ВАМИ!!! МОЛОДЦІ !!! Але скільки нечисті ще бігає по Україні яка готова за 30 срібряників продатися. Риговню типа Портнова та Медведчука , гадюк Лукаш та Бондаренко, героїчних євреїв Бужанських,Рабіновичів,Дубінських давно вже треба добряче трусанути! А так Слава Вам! Ви Герої України!!!
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Осмаев всё таки крутезный тип и видимо его боится Кремлёвский карлик.
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Вже всі забули про контророзвідника Семочка за часів Пороха із жінкою громадянкою РФ, там такого гівна думаю ще багато...
От основна причина провальних операцій на Сході, тому що керівники тих хто мали займатися безпекою працювали на ворога
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А от голова СБУ Баканов з жінкою - громадянкою рф,це прекрасно!
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СБУ, Порошенка, Гелетея і Муженка гарненько візьміть за яї. Це під їх мудрим командуванням ми про...ли всі битви з російським ворогом у котлах.
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Котёл (Мешок, Кольцо) (военный жаргон) - территория с имеющимися на ней войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником, что означает полное (и плотное, в отличие от тактического окружения) окружение этих войск, попадание их в кольцо неприятельских войск («попасть в котёл» - попасть в (полное) окружение), из которого уже невозможен их организованный отвод.
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а міністра оборони когда, а єрмака, а янєлоха?
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Та якийсь він підтоптаний цей генерал, подивіться на руки і морду - судини випирають назовні, посиніння шкіри. А він на дійсниій службі, чи як усі генерали до самої смерти "в розпорядженні" ? Фігня якась, це як той киргиз підрив у Київі авто контрозвідника, якись ватнікі одніїє шашкою ТНТ намагались підірвати ЖД мости і ешелони. Напевне величезна і дорогуща многоходовочка ФСБ для прикриття потужних агентів на самій верхівці. А мож і Баканова ? Мол дивіться як ми ху№ловську агентуру хапаємо аж цілими косяками, то шо ми агенти москви, чи ми патріоти ? За останні роки ловлять якихось пенсіонерів із колишніх, з флешками і чєртєжами мишеловок.
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энтот шпион спокойно жил, ходил на службу, как генерал - имел в пользовании служебный транспорт, проходил к себе в кабинет, и, в том числе, имел право на ношение огнестрельного оружия, скорее всего наградного . учитывая что ио шпион, у него могло под одеждой быть что угодно. Почему нельзя было его нейтрализовать по тихому, где-то в подворотне, коридоре, кабинете или в гараже, а не посреди улицы, создавая угрозу людям?
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Его нельзя менять, если его поменять то другие агенты будут чувствовать себя безнаказанными, а это произведёт к очень большим последствиям.
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Неужели вы серьезно верите, что наше прокацапское ФСБУ во главе с Баклановым задержало ахента ФСБ?? Детский сад какой-то..
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Да все равно суд его оправдает. Порошенко намертво закрепил коррупцию в суде, там все люди коррупционеров и сепаров, и все судьи сидят в своих креслах пожизненно, кого им бояться. При Порошенко никого не осудили за коррупцию и сепаратизм, дела тянутся годами, и их потом прекращают или оправдывают подсудимых.
Вон по поджогу в Одеесе дома профсоюзов трухановские судьи внаглую оправдали сепаров и россиян, делают что им велено. Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, обнулил все наворованное. Коррупционеры хозяева жизни.
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Гужва с Петушарием уже получили от ФСБ "версию", где СБУ-шники перепутали его со своим контрагентом. Малороссы схавают..
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А зачем было на публику делать ,зачем столько опломба ,чтобы показать как они работают? нельзя было по тихому в кабинете ,в здании сбу ?
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №496/2015

Про присвоєння військових звань Присвоїти військове звання генерал-майора:

полковнику ШАЙТАНОВУ Валерію Альбертовичу - першому заступнику начальника Центру - начальнику 8 управління Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
23 серпня 2015 року https://www.president.gov.ua/documents/4962015-19351
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А хто складає і подає на стіл президенту списки? Що, сам президент? Чи по кожній кандидатурі пройти співбесіду? Так що не там шукаєте винних. Затримання генерал-майора СБУ Шайтанова і фрагменти його агентурних зустрічей в Європі - Цензор.НЕТ 2454
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Чекаю, коли так Соколова, Бібікова з Портновим ...
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Будь ты проклят во веки веков гадина, сколько Украинцев ты погубил. Подохни нечисть и гори вечно в огне
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