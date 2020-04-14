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 Політика України, Події
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 Фракція "ЄС" готова взяти Чорновол на поруки, - Ірина Геращенко. ВIДЕО

Всі члени фракції партії "Європейська солідарність" готові взяти на поруки ексдепутатку Тетяну Чорновол, якій суд має обрати сьогодні запобіжний захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Вся фракція "Європейської Солідарності" готова взяти Тетяну Чорновол на поруки, всі 27 наших депутатів, більшість із нас тут є, хтось у відрядженнях, але ми всі будемо її захищати. Тому що справа не тільки про спробу дискредитації Тетяни, йдеться про дискредитацію Майдану, коли ДБР розповідає про те, що нібито перші загиблі з'явилися на Майдані 18 лютого у другій половині дня, я хочу сказати, що ці люди були дуже далекі від Майдану, вони забули про перші смерті в січні, вони забули про обстріли вже вранці 18 лютого", - сказала нардеп.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк вимагає припинити політичні репресії проти Чорновол: президент і генпрокурор зобов'язані реагувати і зупиняти свавілля

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188998
 
   
 Топ коментарі
 
Хитрый петюня не трогал рыгов и мертвечука воскресил из небытия. Чего теперь скулить о реванше? Пять лет делал так, чтобы он пришел, - просто разворовывал страну с ахметок.
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А хто візьме на поруки , фракцію Парашенка ???😆
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Пусть фракция "ЕС" возьмет на поруки еще и Шайтанова, и других агентов Московии, натыканных при Порошенко во многие структуры.
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150гр залога
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от тупая подстилка в наморднике. не на поруки надо брать, тем самым признавая законность действий новоназначенных ублюдков из ГБР и ГПУ, а требовать замены руководства этих органов на честных людей
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Ржунимагу
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ну если к тебе воронок приедет в 6 часов утра, то смеяться будешь сквозь слезы. Такие как эти не любят никого, а тебя и не за что, бесполезный, даже как бот.
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валюха , шо там северный поток - 2 ? добудували вже
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куприк-это искривление и болезненное? как и вы не по теме
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Слава Чорновол ! Всi на Майдан Фракция "ЕС" готова взять Чорновол на поруки, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1792
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Хитрый петюня не трогал рыгов и мертвечука воскресил из небытия. Чего теперь скулить о реванше? Пять лет делал так, чтобы он пришел, - просто разворовывал страну с ахметок.
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ну тепер то він розібрався! і ще раз хоче себе показати!
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А хто візьме на поруки , фракцію Парашенка ???😆
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Пусть фракция "ЕС" возьмет на поруки еще и Шайтанова, и других агентов Московии, натыканных при Порошенко во многие структуры.
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круговая порука важная составляющая партийной жизни
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просрали власть а теперь скулят.бабло глаза затьмилотеперь прозрение приходит .поздно .
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у сколько зеботиков набежало, кушать то хочется
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вы и дискредитировали майдан своей жадностью тупостью воровитостью и тотальным враньем!!
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Санитары тоже готовы взять на поруки и поноги
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кто-то боится, что Черновол одна сидеть не захочет и нагрузит с три короба. лучше бы взяли шефство над семьей погибшего
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А надо ли ЕС подставляться , себе ж (рейтингу) дороже выйдет. Майдан не индульгенция для неадекватов. Ну, и среди героев тоже ведь встречаются обыкновенные преступники
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Якби ,ж все так просто ! Якщо не відмажуть Таньку облігацію, вона ж здасть свиночолого отця нації🐷 ,з патрохами !
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министр обороны Сергей Шойгу -«пропаганда должна быть эффективной»
Фракція "ЄС" готова взяти Чорновол на поруки, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6603
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