 Все під контролем: як влада мовчала про пожежу в Чорнобилі? ВIДЕО

Як так вийшло, що президент відреагував на пожежу лише на 10-й день? Чому після такої страшної пожежі "Слуги народу" таки порізали бюджет і на Зону відчуження, і на заповідні зони?
Відповідь одна і та сама - пожежа, як і будь-які реальні проблеми, швидко розвіюють муляжі влади і муляжі держави.
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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.
Время такое пришло ...
Типа , зека-рецидивист или "долугый" барыга были хоть чем-то лучше ...
- Та не заходьте так здалеку… Кажіть прямо, де і в чому наш зелений недоносок знову обісрався?...
С Украиной сработает тот же сценарий - вся наладится, если убрать слуг.
А з лісом.... мовчать про радіаційний фон, який мав би підвищитись, про всю небезпеку..
В этом году аналогично поджогам, во многих местах с разницей в несколько дней разбили или осквернили памятники героям АТО.
Пам'ятаю..
🤗
Пам'ятаю..
🤗
Вбивали українську мову - отримали руський мір
Вбивали медицину - отримали вірус.
Вбивали службу порятунку - отримали пожежу.
Але
Продовжуємо вбивати економіку
Продовжуємо вбивати освіту
Продовжуємо вбивати культуру
Що отримаємо у відповідь? Втрату країни?
Землю для продажи подготовили, теперь осталось зачистить население.
В Чернобыле масштабный пожар, охвативший десять гектар Рыжего леса - одного из самых радиационно зараженных мест Зоны.