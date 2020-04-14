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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
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 Все під контролем: як влада мовчала про пожежу в Чорнобилі? ВIДЕО

Сьогодні в новому випуску "Без цензури" - про те, як пожежа в Чорнобилі вкотре розвіяла муляж влади. Адже вона настільки все контролює, що гроші на паливо, а заодно і на їжу і респіратори рятувальникам, які гасять палаючу Зону відчуження, збирали волонтери та зірки.

Як так вийшло, що президент відреагував на пожежу лише на 10-й день? Чому після такої страшної пожежі "Слуги народу" таки порізали бюджет і на Зону відчуження, і на заповідні зони?

Відповідь одна і та сама - пожежа, як і будь-які реальні проблеми, швидко розвіюють муляжі влади і муляжі держави.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого – самі факти.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188973
 
   
 Топ коментарі
 
настав сумний час, коли країною правлять недолугі шоумени-ділетанти
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не мешайте поцыфисту мечтать о пожарникаххх...
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настав сумний час, коли країною правлять недолугі шоумени-ділетанти
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Можно подумать , что нашей строаной когда-то правили патриоты-государственники !
Типа , зека-рецидивист или "долугый" барыга были хоть чем-то лучше ...
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Ну такого тупого, брехливого убожества я лично не припомню. Историки говорят, что был очень слабый гетман Ю. Хмельницкий. Но тот был слабоумный, но честный
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Когда его выбрали на гетьманство ему лет восемнадцать было. А нашему нелоху сорок два.
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Я просто напомню, что в прошлые годы пожары в Зоне шли на десятках гектар и там было больше дыма, чем огня. Но уже это вызывало несамовите виття в соцсетях и "СМИ" о зраде, о том, что пожарную технику покрали борыги, что они что-то скрывают в огне. Сейчас горят сотни га - тишина.
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Дурню, не оцінюй по собі! Порошенко вже б на 2 день був би там! ЛАПШУ ЗНІМИ З ВУХ, БО ВЖЕ СМЕРДИТЬ!
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И своєю ******* згасив би пожежу а блискавками зі сраки уразив би тих хто підпалив..Так ? "Тріска-"калина""?
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Там пожары каждый год. И нормально гасили, прикинь? Быстро. И мне плевать на то, как это было сделано. Твой клоун даже с этим простым заданием обосрался.
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- Куме, куме, а Ви чули, що син Порошенка!…
- Та не заходьте так здалеку… Кажіть прямо, де і в чому наш зелений недоносок знову обісрався?...
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. Именно так. Посты Сулимы и прочих полезных идиотов "а что, при Порошенко лучше было?" уже просто смешно читать.
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Гарри, выдыхай! Ты тоже придавленное китайским рошеновским грузовичком? Если я считаю что эта лживая воровская падла имени партии петухов рыгов в жопе - "нехороший человек" , то я обязательно по твоему мнению настолько не имею мозга что бы топить за клоуна?? Ты ***** серьёзно?? Гарри, я тебе для мозгов открою одну маленькую тайну из первых рук : Если на передовой сегодня над зеленманом смеются и обещают просто ********* что бы не ******* клоун , то твоего босса очень многие хотят просто повесить. Знаешь за что? Память хорошая. Помнят как эта жадная кабанья рожа " лично поднимала армию" и "боролась с врагами Украины" .Фамилии врагов перечислять? Или сам допрёшь? Армия сынок, это не паркетные генералы и разные салатенки которые сцат сначала поросятине а потом клоуну в глаза сказать что оно *****. Это ещё и люди на местах за стволами. И память у них очень хорошая. И им на ваш прохряковский, и проклоунский ****** - тупо насрать. Потому что вы - турки непуганные. Дурачки ..А потому скорее всего что и поросятина и клоун повиснут рядом с петуховичами, бойками, мамэдами . рюкзакянами и прочими ****** конченными. А ты - давай дальше жги про несусветно заворованное мольдавское быдло которое стало из госслужащего в держмайне и после воровства в банде петуховича - чудесным образом очень **** талантливым бизнесменом в нищей стране. Сегодня на судилище Черновол Поярков так соснул поросятине по поводу майдановского трактора что даже забыл рассказать что именно порося кричало с этого трактора. И я очень хотел что бы подсос поярков рассказал . Нет не стал..Засцал..А я там был. Я помню. Как и то что эту падаль начали оттуда стаскивать и оно очень быстро ******* а то убили бы *****! И сегдня - не судил бы Черновол клоун - завтра судил бы поросятина. Это истина. Вот это - твой патриот , поц..
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Причём тут они ? Кто виноваты что такой дэбил стал президентом ? Не народец за него голосовал ? Марсианин как всегда виноват?
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Как-то вы очень эпитетами разбрасываетесь... Кто там "шоумен"? Петросянщина никогда не была шоу - это всего лишь жвачка для быдла...
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А вы не смейтесь, некоторые на полном серьезе считают так

Все під контролем: як влада мовчала про пожежу в Чорнобилі? - Цензор.НЕТ 2091
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Все уже по и ху ! Сдохла корова , и пускай сдыхают и зебили . Они же за это и голосовали !
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Единственное дело, с которым у слуг народа что-то получилось - это тушение пожара возле Чернобыля. Потому что пришел дождь , отодвинул слуг и сделал все сам.
С Украиной сработает тот же сценарий - вся наладится, если убрать слуг.
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Вони так само замовчують пожежу на Дамбасі, наші втрати, ворожі обстріли, взагалі - про факт війни зайвий раз і не скажуть.
А з лісом.... мовчать про радіаційний фон, який мав би підвищитись, про всю небезпеку..
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эти поджоги не хаотичны, а систематизированы
В этом году аналогично поджогам, во многих местах с разницей в несколько дней разбили или осквернили памятники героям АТО.
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Да, и никакие это не поджигатели, а повстанцы против зеленых лесов. С ними надо срочно устроить встречу в Минске и обговорить их требования.
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Ще травневих демонстрацій і парадів не вистачає..
Пам'ятаю..
🤗
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а не проще ли будет ли огласить весь список не муляжей от этих властей?
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Ще травневих демонстрацій і парадів не вистачає..
Пам'ятаю..
🤗
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Вбивали армію - отримали війну.
Вбивали українську мову - отримали руський мір
Вбивали медицину - отримали вірус.
Вбивали службу порятунку - отримали пожежу.
Але
Продовжуємо вбивати економіку

Продовжуємо вбивати освіту

Продовжуємо вбивати культуру
Що отримаємо у відповідь? Втрату країни?
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Естественно , что поджигают все под контролем и именно там где плутониевый лес.
Землю для продажи подготовили, теперь осталось зачистить население.
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Ой, типа при барыге пожаров в Чернобыле не было! Каждый год горит! "Маски пожарникам" они собирали! А 5 лет обмундирование, тепловизоры и проч. на фронт "не собирали"? Это то, что вам после себя оставил мародер. ДякуйТЕ. Все під контролем: як влада мовчала про пожежу в Чорнобилі? - Цензор.НЕТ 5485 И продолжайте голосовать за ВОРЬЁ. Память-то у вас короткая, как у аквариумной рыбки. Главное, не останавливайтесь! Все під контролем: як влада мовчала про пожежу в Чорнобилі? - Цензор.НЕТ 5485
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Мне твои "дипломы" не нужны. Как и фантики от твоего мародера. Так шо Все під контролем: як влада мовчала про пожежу в Чорнобилі? - Цензор.НЕТ 7121
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Так красиво не горело раньше. Даже пожарники это признают.
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Не хуже? Ты разницу между 10га (по твоей ссылке) и 100 га сейчас понимаешь? Но только тогда вой сразу подняли. А сейчас Киев больше недели был в дыму, но ждали пока дождь потушит.
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Горит. Но 100 га только в этот раз. Раньше вой поднимали, когда 10 га загоралось. Тушили. Быстро. Сейчас дождались дождя и растянули удовольствие чуть ли не на две недели.
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Хіба незмінний міністр не виділив зі свого кармани пару сотень тисяч? Заробляють одні а як, що трапиться, зразу до волонтерів...
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и живые будут завидовать мёртвым...А клоун будет рулить и дальше и всех будет тошнить...страна не выученных уроков или дураков на поле чудес,то ли ещё будет...
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Головне не дати зеленому лайну втекти з України.Відповідать гидота буде за все зло яке скоїло Україні.
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ЗЕ виділив чорту Рюкзакову 150млн+ 25 млн. а цей чорт сп%див гроші, незабезпечивши пожежників елементарними речами. Повішати за яйця мародера!!!
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