 УПЦ МП планує провести великодні богослужіння на вулиці, попри коронавірус. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.

"Цього року свято Великодня у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Великодні богослужіння будуть звершуватися", - зазначив він.

"Хочу втішити тих, хто через хворобу або з якихось інших причин залишиться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Великодню службу по телебаченню. Завдяки владі, яка пішла нам назустріч, Великодня служба буде транслюватися на телеканалах", - додав Онуфрій.

Зазначається, що віряни, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, щоб виконувати всі необхідні санітарні норми.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там уже понад 90 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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