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Все про:карантин (2817) Лавра (79) УПЦ МП (600) Онуфрій (44) COVID-19 (3699) коронавірус (2369)

 УПЦ МП планує провести великодні богослужіння на вулиці, попри коронавірус. ВIДЕО

Попри карантин УПЦ Московського патріархату проведе богослужіння. Предстоятель митрополит Онуфрій пообіцяв дотримуватися всіх необхідних санітарних норм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.

"Цього року свято Великодня у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Великодні богослужіння будуть звершуватися", - зазначив він.

"Хочу втішити тих, хто через хворобу або з якихось інших причин залишиться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Великодню службу по телебаченню. Завдяки владі, яка пішла нам назустріч, Великодня служба буде транслюватися на телеканалах", - додав Онуфрій.

Зазначається, що віряни, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, щоб виконувати всі необхідні санітарні норми.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там уже понад 90 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території Лаври стоять пости з правоохоронцями, потрапити туди можна за спецдозволом, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188962
 
 
 Топ коментарі
 
гебня в рясах терракт устраивает у всех на глазах, дожились.
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надо закрывать этот раскольничий сатанат....наделают беды
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надо закрывать этот раскольничий сатанат....наделают беды
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как это московский патриархат признал землю шаром?
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)12 апреля в 08:16 ·


БУДЬМО УВАЖНІ (с)

"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)

Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
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Принаймні я тепер, після цього "страху і огиди з Рівного", буду роззиратися, як грибник, що, загледівши серед галяви здоровенного білого, починає шукати довкола ще грибів, "по грибниці", - якщо моя підозра слушна і Москва дійсно задумала влаштувати нам "ПОШЕСНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ", то на цьому тижні в нашому інформпросторі має повибухати трохи московських "консерв", націлених і на інші суспільні "бульбашки" - на тих, хто НЕ ходить до церков МП, - з тією самою метою: створити під Великдень (уже під іншими приводами) якомога більше масових зібрань.
Це можуть бути виступи "лідерів громадської думки" з закликами, напр., збиратися в парках-чи-де-там-ще проти абсурдних (і справді ж!) "карантинних заходів" уряду; можуть бути якісь чергові політичні провокації абощо, - та мало що може бути, що, взяте саме по собі, може виглядати безвідносним до війни та московської спецури (в Бергамо, нагадаю, був футбол, якого вирішили не скасовувати, а в Валенсії карнавал!), - але я тепер матиму чіткий маркер, кого варто слухати, а кого ні: якщо в питанні масових зібрань під час карантину людина займає ту саму позицію, що ПЦУ й УГКЦ, - ок, постою-послухаю, якщо ж ту саму, за збігом)), що й Московський патріархат - до побачення, чим би той збіг не пояснювано.
Ось так усе просто.
"Якщо у вас паранойя, це не значить, що за вами не стежать", каже амер. прислів'я. Може, в мене й паранойя, - але я з дитинства знаю, що в 1920 р. мого діда-добровольця вибило з лав УНР не поранення - а ТИФ. Дід вважав, що то була бактеріологічна війна, і що через неї ми й програли, - і я починаю тепер думати, що, може, він не так і помилявся. А вже про те, що в 1947-му проти українських повстанців НКВД застосовував бактеріологічну зброю, свідчень збереглося більш ніж досхочу. Не бачу жодних причин, чому цим разом противник відмовиться скористатися зброєю, що сама йде йому до рук.
Тож "будьмо уважні", як кажуть у церквах)).
З Вербною неділею всіх християн східного обряду!
And Happy Easter to all the rest!
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кароч: все, кто критикует очевидный идиотизм, агенты Кремля?
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гебня в рясах терракт устраивает у всех на глазах, дожились.
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зафіксувати всі порушення на відео і потім вручити підозри, або впаяти штрафи
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АТБ тоже в списке террористов. И Ломбарды. И Верховная Рада.
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шо, там тоже гебня в рясах причащает?
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Посмотрим, какие каналы будут транслировать шабаш УПЦ МП.
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Интер и Украина, там же написано в обращении.
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Какие цензурные слова можно найти для комментария на этой ветке?
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в общем-то это не опасней нескольких посещений АТБ. если будет всё как обещано.
сойдёт? нашёл цензурные слова али нет?
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Підтримую. Очищення від вати буде доволі цікавим.
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Дождутся, что их Шеф проведет дезинфекционные мероприятия на высшем уровне.
УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, не смотря на коронавирус - Цензор.НЕТ 8060
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Взяти би тебе за твою стрАСтну сідницю і жбурити за парєбрік!! ***** продажна…
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А почему гундяй запретил проводить массовые служения всем своим парафиям, кроме тех которые в Украине?
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Почему Кличко не запрещает и Шмыгаль. Вот в чем вопрос? ВЫБОРЫ !
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В Одессе и обл тоже пипец -мацковские попы проводят сборища и прячут зараженных
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Приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку. Перебазироваться. Вот так...
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В Украине они своих просто убирают нах, шоб наш нарид боялсИ.
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И вообще мы не знаем, шо там за новички у них еще имеются. Массового поражения.
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Кстати, аспирационная пневмония ну очень похожа на корону, можешь глянуть.
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Отмечается, что верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы.

Та мы уже видели это стадо. Стоят дисциплинировано за два метра, а потом одну ложку облизывают.
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УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, не смотря на коронавирус - Цензор.НЕТ 5290

...
«Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Мы же с вами не ругались все эти годы, правда? Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог. И, да, передайте этому кретину с «Тополя» , чьё фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится»
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перепуганное совковое хамло.
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Это к тебе больше относится кацарылое тупое чмо.
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а что ты подавать можешь, ты же только побираешься, шавка. А ну голос, тяфкалка.
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а что за "тополь", я не в курсе. Может кто подскажет)
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"Тополя" жилой массив в Днепре, если, конечно разговор о нем.
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Я відмовляюсь платити за лікування масковських попів !!! хай моляться !
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Значит закон о карантине не для всех ,.московским гебнявым попам все можно?
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Кто мне объяснит: если церковь МП отказывается выполнять законы Украины, то какого черта их попам делают тесты на ковид и лечат в государственных больницах Киева за счет Украины? Нахрен их... под иконы палетами складируйте... А там как их Бог решит...
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А ви знайомі зі статистикою скільки підключених до апарату ШВЛ вижило? УПЦ МП планує провести великодні богослужіння на вулиці, попри коронавірус - Цензор.НЕТ 8007
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Alexander Fesenko

УМИСНИЙ ГЕНОЦИД: РОСІЙСЬКА ЦЕРКВА ЗАБОРОНИЛА МАСОВІ ЗАХОДИ УСІМ СВОЇМ ПАРАФІЯМ, КРІМ РПЦ В УКРАЇНІ
У росії духовенство закликає парафіян до домашньої молитви
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Румынская, Греческая, Иерусалимская и т.д. Православные церкви обратилась с призывом не покидать домов и отправлять религиозные обряды не создавая угрозы здоровью и жизни сограждан: - для Иисуса не существует стен, он предстал перед апостолами через закрытые двери и стены и он придёт в каждый дом... а мпфсб все никак не угомонится...посмотрим что будет дальше..
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Настоятель и попы Лавры не захотели продавать свой автопарк. Предложили снова своему стаду скинуться деньгами . Корнавирус же. И ведь понесут... Ребятки, не забудьте ещё на бензин к " мерсам" добавить "десятину"
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Ну нарешті! Паша-мерседес помре на цьому тижні. В ім"я отця і сина і святого духу. Амінь.
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нет конечно, законы для людей а не для долбо..ов.
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УПЦ МП работает на спецслужбы РФ! предлагаю их арестовать всех!!!
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У нас вся власть работает на рф. Арестов не будет.
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Сжечь не притрагиваясь и дезынфицировать лавру УПЦ МП планує провести великодні богослужіння на вулиці, попри коронавірус - Цензор.НЕТ 8536
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Плевать, что гундяевские сектанты начнут дохнуть от коронавируса. Но эти твари заразят кучу нормальных людей...
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та абы зелёного поцыфиста в центр пристроили...и надышали ему повну торбу...
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За соблюдением карантина следит Нацполиция. Если Нацполиция делает вид, что нарушений не существует, то это кому-то нужно и кто-то отдал приказ - допускать нарушения карантина в церквях РПЦ. Кто у нас отдает приказы Нацполиции?
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ктож потом за рыгов будет голосовать если они свой электорат потравят? УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, не смотря на коронавирус - Цензор.НЕТ 3004
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Доходы РПЦ в Украине сопоставимы с доходами игорного бизнеса. Причем и там и там все не облагается налогами и находится в тени. Как вы думаете, почему Нацполиция не трогает церкви РПЦ?
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і станеться диво, поліція виявиться безсила проти моськовських попів
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Так в Сумах закрыли все церкви. Почему в других областях не хотят или закрыли их только частично?
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В Чернобыльской зоне пусть проводят, хороводы водят и образа облизывают. Будет шанс их колечком обтянуть.
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УПЦ МП планирует провести пасхальные богослужения на улице, не смотря на коронавирус - Цензор.НЕТ 3971Всесвітня організація охорони здоров'я #ВОЗ висловила протест українській владі за приховування перших у світі випадків розповсюдження #COVIDー19 статевим шляхом.
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ТП верила она и в МММ и Кашпировскому....***** упаду со смеха тут с вами зелебобы
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Умом гебнявьіх не обнять
Аршином общим - не измерить.
А может, гнать пора взашей
В мокшандию вонючих вшей?
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Та нормально че, кацапам можно и в ларьках, ихних пока, че они там делать собираются.
Они к православию опосредованое отношение имеют такчто им можно.
Главное поплотнее поближе друг к дружке в десна там скрепно лобызаться.
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Да арестуйте этих служителей Сатаны, пусть посидят на Пасху, остынут. Обнаглели вкрай бездельники проклятые, торговцы опиумом для народа. Я имею в виду МП.
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Мэр Днепра Борис Филатов со своей странице в Facebook обратился к представителям городских церквей с просьбой не допустить скопление людей у храмов на Пасху.

"Уважаемые священнослужители... Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", - написал Филатов
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Моцковские попы , что не попадают под действие закона о умышленном распространении вируса ?
Это ж диверсия на все двести процентов
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Вирус-вирусом, а бизнес по расписанию, пасха самое прибыльное мероприятие в году для попов, негоже им с деньгами прощаться
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Саруман вообще умом двинулся на старости лет. Его же прихожане поиздыхают первыми
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*** ,менты,правосеки ,С14,нацрадикалы или кто-нибудь из адекватных граждан наденьте маски ,респираторы или защитные костюмы и ********* основательно этих фсбешных верунов или запакуйте в буцыгарню на время пасхи :уже сами в своих печерских и почаевских лаврах перезаражались так еще больше своих ватных последователей хотят заразить.Уж не знаю по тупости своей или осознанно
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этот новоиспечённый гапон просто призывает своих овец и козлов превратить пасху этого года в "гибридное воскресенье".
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А ЭТО УЖЕ СТАТЬЯ УК УКРАИНЫ.
УМЫШЛЕННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ.
В частности, эта статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, а также арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.


Окояного отца Онуфрия НА НАРЫ!
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Полностью поддерживаю УПЦ МП. Чем больше их прихожан заразится и подохнет тем лучше. Тем более что никто туда не заставляет переться.
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ребята, не мешаите им, не разгонайте, пусть идёт и главное не приближайтесь и своих детей держите по дальше, можно снимать на видео, но где то начиная с пятого этажа или при закрытом окне. Берегите себя и вирус вас не наидёт а мацковитам, не забудьте мощи целоать да и попу ручку.
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Я б їм руки повідрубував, щоб ця гебістська наволоч не грішила, вдаючи, що хреститься.
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