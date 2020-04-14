 УПЦ МП планує провести великодні богослужіння на вулиці, попри коронавірус. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.
"Цього року свято Великодня у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Великодні богослужіння будуть звершуватися", - зазначив він.
"Хочу втішити тих, хто через хворобу або з якихось інших причин залишиться вдома: ви не будете покинуті, ви зможете побачити Великодню службу по телебаченню. Завдяки владі, яка пішла нам назустріч, Великодня служба буде транслюватися на телеканалах", - додав Онуфрій.
Зазначається, що віряни, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, щоб виконувати всі необхідні санітарні норми.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там уже понад 90 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
Це можуть бути виступи "лідерів громадської думки" з закликами, напр., збиратися в парках-чи-де-там-ще проти абсурдних (і справді ж!) "карантинних заходів" уряду; можуть бути якісь чергові політичні провокації абощо, - та мало що може бути, що, взяте саме по собі, може виглядати безвідносним до війни та московської спецури (в Бергамо, нагадаю, був футбол, якого вирішили не скасовувати, а в Валенсії карнавал!), - але я тепер матиму чіткий маркер, кого варто слухати, а кого ні: якщо в питанні масових зібрань під час карантину людина займає ту саму позицію, що ПЦУ й УГКЦ, - ок, постою-послухаю, якщо ж ту саму, за збігом)), що й Московський патріархат - до побачення, чим би той збіг не пояснювано.
Ось так усе просто.
"Якщо у вас паранойя, це не значить, що за вами не стежать", каже амер. прислів'я. Може, в мене й паранойя, - але я з дитинства знаю, що в 1920 р. мого діда-добровольця вибило з лав УНР не поранення - а ТИФ. Дід вважав, що то була бактеріологічна війна, і що через неї ми й програли, - і я починаю тепер думати, що, може, він не так і помилявся. А вже про те, що в 1947-му проти українських повстанців НКВД застосовував бактеріологічну зброю, свідчень збереглося більш ніж досхочу. Не бачу жодних причин, чому цим разом противник відмовиться скористатися зброєю, що сама йде йому до рук.
Тож "будьмо уважні", як кажуть у церквах)).
З Вербною неділею всіх християн східного обряду!
And Happy Easter to all the rest!
сойдёт? нашёл цензурные слова али нет?
Та мы уже видели это стадо. Стоят дисциплинировано за два метра, а потом одну ложку облизывают.
...
«Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения. Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Мы же с вами не ругались все эти годы, правда? Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог. И, да, передайте этому кретину с «Тополя» , чьё фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится»
Alexander Fesenko
УМИСНИЙ ГЕНОЦИД: РОСІЙСЬКА ЦЕРКВА ЗАБОРОНИЛА МАСОВІ ЗАХОДИ УСІМ СВОЇМ ПАРАФІЯМ, КРІМ РПЦ В УКРАЇНІ
У росії духовенство закликає парафіян до домашньої молитви
Аршином общим - не измерить.
А может, гнать пора взашей
В мокшандию вонючих вшей?
Они к православию опосредованое отношение имеют такчто им можно.
Главное поплотнее поближе друг к дружке в десна там скрепно лобызаться.
"Уважаемые священнослужители... Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию", - написал Филатов
Это ж диверсия на все двести процентов
УМЫШЛЕННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ.
В частности, эта статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, а также арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Окояного отца Онуфрия НА НАРЫ!