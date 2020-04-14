 "Плаквеніл" - експериментальний препарат. Лікування ним COVID-19 можливе лише в лікарні під наглядом медиків, - Степанов. ВIДЕО

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У середині березня вперше були заяви від європейських і американських лікарів про вдале використання "Плаквенілу" комплексної терапії для лікування коронавірусу. Цей препарат був внесений у наш протокол лікування як експериментальний апарат. Він може використовуватися лише під наглядом лікарів в умовах медичного закладу", - розповів Степанов.

Він зазначив, що у разі використання цього препарату чітко прописано алгоритм, за поданням інформованої згоди пацієнта для лікування.

Міністр також уточнив, що ніякого процесу самолікування такими лікарськими засобами бути не може.

Він нагадав, що цей препарат використовується для лікування певних ревматичних захворювань, у тому числі червоного вовчака.

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Водночас Степанов зазначив, що після заяви про ефективність використання цього засобу під час COVID-19 він почав зникати з аптечних мереж.

"Саме тому на наступному засіданні уряду, 15 квітня, він буде внесений до програми "Доступні ліки" і продаватиметься лише за електронним рецептом", - зазначив глава МОЗ.

Він також повідомив, що було проведено переговори з компанією виробником щодо додаткових поставок препарату.