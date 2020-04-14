 Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Красногорівки та Авдіївки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Донецькому напрямку, противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції неподалік від Авдіївки, а з кулеметів великого калібру відкривав вогонь у районі Красногорівки.

У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.

За наявною інформацією, втрат серед наших захисників немає.

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