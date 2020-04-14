 Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Красногорівки та Авдіївки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
На Донецькому напрямку, противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції неподалік від Авдіївки, а з кулеметів великого калібру відкривав вогонь у районі Красногорівки.
У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.
За наявною інформацією, втрат серед наших захисників немає.
Для неї стрілять по русскім, не кошерно.
Так шо, утіраємся.
І, дякуємо, дякуємо, дякуємо 73,22%...
А тут сруться:
«14 апреля 2020. США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии.
США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. По данным Al-Masdar News, американский истребитель был замечен в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы, где в настоящее время располагается база российских военных. »
Так описує свої будні у пункті постійної дислокації (ППД) лейтенант одного з елітних підрозділів: «Мінімум бойової підготовки, максимум паперів і показухи. Безкінечні інспекції та перевірки, перед якими всі, включно з офіцерами, фарбують бордюри і малюють білу лінію в боксі перед технікою (одноразову, ясна річ, до першого виїзду техніки). Приїздить командувач, цілий генерал-лейтенант, і перевіряє вміст тумбочок у рядових і влаштовує рознос, якщо там є цивільний одяг».
Маніакальна пристрасть до перевірки солдатських тумбочок - анекдотичний пережиток радянських часів. В нинішній армії, коли процент жінок у підрозділах помітно зріс, вереск перевіряльника з приводу «позастатутних» косметичних чи гігієнічних засобів - це взагалі щось за межами пристойності. - https://texty.org.ua/articles/100733/paperova-armiya-sovok-i-rezhym-ekonomiyi-za-ostannij-rik-zminy-v-zsu-ne-na-krashe/