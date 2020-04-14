EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події
  470  12
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3271) обстріл (6178) Донбас (15739) операція Об'єднаних сил (2266)

 Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Красногорівки та Авдіївки, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали позиції воїнів Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Донецькому напрямку, противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції неподалік від Авдіївки, а з кулеметів великого калібру відкривав вогонь у районі Красногорівки.

У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, в результаті чого ворожі провокації припинилися.

За наявною інформацією, втрат серед наших захисників немає.

Також читайте: Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188932
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как всегда, ответка спустя пол-дня и не туда. Привет из Донецка! Когда оккупантов уже дронами мочить будете, зеленые клоуны?
 показати весь коментар
 
У нас зараз партія русского міра.
Для неї стрілять по русскім, не кошерно.
Так шо, утіраємся.
І, дякуємо, дякуємо, дякуємо 73,22%...
 показати весь коментар
 
Та тут вони герої.
А тут сруться:
«14 апреля 2020. США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии.



США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. По данным Al-Masdar News, американский истребитель был замечен в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы, где в настоящее время располагается база российских военных. »
 показати весь коментар
 
...Станом на 2018-ий рік командири почали потроху «видихати» від безкінечної паперової роботи (на фронті, ясна річ, не до неї, а от щойно частина виходила на ротацію - як усі ці журнали обліку ставали для всіх офіцерів «настільною книгою»). Однак, як зазначають опитані Текстами військовослужбовці, за останній рік відбувається «ренесанс паперової армії».
Так описує свої будні у пункті постійної дислокації (ППД) лейтенант одного з елітних підрозділів: «Мінімум бойової підготовки, максимум паперів і показухи. Безкінечні інспекції та перевірки, перед якими всі, включно з офіцерами, фарбують бордюри і малюють білу лінію в боксі перед технікою (одноразову, ясна річ, до першого виїзду техніки). Приїздить командувач, цілий генерал-лейтенант, і перевіряє вміст тумбочок у рядових і влаштовує рознос, якщо там є цивільний одяг».
Маніакальна пристрасть до перевірки солдатських тумбочок - анекдотичний пережиток радянських часів. В нинішній армії, коли процент жінок у підрозділах помітно зріс, вереск перевіряльника з приводу «позастатутних» косметичних чи гігієнічних засобів - це взагалі щось за межами пристойності. - https://texty.org.ua/articles/100733/paperova-armiya-sovok-i-rezhym-ekonomiyi-za-ostannij-rik-zminy-v-zsu-ne-na-krashe/
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору