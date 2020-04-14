 Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар. ВIДЕО

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня, передає Цензор.НЕТ.
"Все залежить від стану, в якому перебуває людина (середньому, важкому, критичному). Якщо спостерігається легка форма перебігу хвороби, то за станом стежить сімейний лікар. Коли стан починає погіршуватися, сімейний лікар разом з фахівцями інфекціоністами і епідеміологами ухвалює рішення про госпіталізацію", - повідомив глава МОЗ.
Міністр уточнив, що для розподілу хворих, які потребують госпіталізації, визначено 242 лікарні.
Жах
"На представлении нового губернатора Президент Украины Петр Порошенко 12 января 2017 года заявил, что «сегодня моё решение о назначении человека, который победил в конкурсе, Максима Степанова на должность главы областной государственной администрации - правильное решение»[4]". (с)
" Когда состояние начинает ухудшаться, семейный врач вместе со специалистами инфекционистами и эпидемиологами принимает решение о госпитализации"Источник: https://censor.net.ua/v3188921
Семейный врач не ходит по домах, расскажите этому ЗЕбилу-министру!!! При COVID 19 человека валит с ног за один день при тяжелой форме болезни. Каким макаром семейный врач будет знать состояние больного???
Ещё могу понять принятие решения семейным врачём с подтверждением предварительного диагноза и необходимости госпитализации выездной бригадой инфекционистов. И то, тогда ВСЕ будут поступать в тяжёлом состоянии из-за потери времени на все процедуры.