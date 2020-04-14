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 Суспільство, Здоров'я
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 Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар. ВIДЕО

Госпіталізація пацієнта з коронавірусом у медичний заклад можлива у разі відповідних показань або в разі погіршення стану, про що повідомляє сімейний лікар.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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"Все залежить від стану, в якому перебуває людина (середньому, важкому, критичному). Якщо спостерігається легка форма перебігу хвороби, то за станом стежить сімейний лікар. Коли стан починає погіршуватися, сімейний лікар разом з фахівцями інфекціоністами і епідеміологами ухвалює рішення про госпіталізацію", - повідомив глава МОЗ.

Міністр уточнив, що для розподілу хворих, які потребують госпіталізації, визначено 242 лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188921
 
 
 Топ коментарі
 
ага, семейный врач все решает. Не так давно писали о том, как чела провозила скорая по больницам и домой вернула. Сомневаюсь, что при увеличении случаев что то улучшилось...
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И ответили по закону те, кто виновны? А виновны врачи, старшие врачи смены, главные врачи скорой помощи, врач приемного отделения . Кто получил наказание за смерть 30 летнего мужчины?
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надеюсь, ответили. У нас же проведена суперпотужна судебная реформа.
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ага, семейный врач все решает. Не так давно писали о том, как чела провозила скорая по больницам и домой вернула. Сомневаюсь, что при увеличении случаев что то улучшилось...
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И ответили по закону те, кто виновны? А виновны врачи, старшие врачи смены, главные врачи скорой помощи, врач приемного отделения . Кто получил наказание за смерть 30 летнего мужчины?
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надеюсь, ответили. У нас же проведена суперпотужна судебная реформа.
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Это да.... ведь главным в судебной реформе оказывается было не создание системы судебного производства, а внедрение обязанности судьям выполнять поисковые функции Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар - Цензор.НЕТ 6271 Ведь весь мир так работает? Каждый судья сам находит информацию в интернете, потом занимается розыском, ищет улики, проводит все следственные мероприятия и под занавес - сам предъявляет обвинение и сам судит.
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главным там было подчинение судебной системы президентской вертикали
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Какая в Украине юридическая ответственность врачей, которые неправильно принимают решения, не в соответствии с протоколом?
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каким, стесняюсь спросить, протоколом? Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар - Цензор.НЕТ 9660
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этих, иностранных, и в помине не было, а недавно отменили даже существовавшие украинские Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар - Цензор.НЕТ 2941
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Протоколы были международные и приказ был по министерству с разрешением их применения. В принципе протоколов лечения в мире много. И нет какого-то единого. Это не говорит о том, что какие-то из них плохие или хорошие. Просто одни и те же болезни можно лечить, применяя разную комбинацию препаратов. Или принимать решения о хирургическом вмешательстве. А что там с отменой украинских протоколов я даже не в курсе, не отслеживала информацию с прошлого лета.
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Теперь у зелёных модно прикрывать их собственный идиотизм словом "алгоритм", который они наверное считают очень мудрёным.
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Маленький ньюанс, Степанов не совсем зеленый , он коньюктурщик который работал в госструктурах и при Кучме и при Порошенко.
"На представлении нового губернатора Президент Украины Петр Порошенко 12 января 2017 года заявил, что «сегодня моё решение о назначении человека, который победил в конкурсе, Максима Степанова на должность главы областной государственной администрации - правильное решение»[4]". (с)
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уже вчера этот алгоритм был описан здесь по двум умерших в александровской больнице. не спасли, бо оба поступили уже в тяжёлом состоянии.
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может, так и было задумано? А то народ перестанет пугаться и вспомнит, что жопа в экономике наступила раньше короновируса.
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Он и в правду дебил, как и все ********!!! Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар - Цензор.НЕТ 3121
" Когда состояние начинает ухудшаться, семейный врач вместе со специалистами инфекционистами и эпидемиологами принимает решение о госпитализации"Источник: https://censor.net.ua/v3188921
Семейный врач не ходит по домах, расскажите этому ЗЕбилу-министру!!! При COVID 19 человека валит с ног за один день при тяжелой форме болезни. Каким макаром семейный врач будет знать состояние больного???
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Какое счастье........ нашелся хотя бы алгоритм. Выдыхайте, народ - проблема решена. Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар - Цензор.НЕТ 5640
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В общем, санитар Степанов не знает. Все решает семейный врач, т.е. медик. Зачем санитара спрашивать?
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Когда решение о госпитализации принимают больше одного человека - это распыление безответственности, чтоб не найти крайнего.
Ещё могу понять принятие решения семейным врачём с подтверждением предварительного диагноза и необходимости госпитализации выездной бригадой инфекционистов. И то, тогда ВСЕ будут поступать в тяжёлом состоянии из-за потери времени на все процедуры.
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