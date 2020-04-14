 Степанов про умови для госпіталізації хворих на коронавірус: Є алгоритм, рішення ухвалює сімейний лікар. ВIДЕО

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 14 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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"Все залежить від стану, в якому перебуває людина (середньому, важкому, критичному). Якщо спостерігається легка форма перебігу хвороби, то за станом стежить сімейний лікар. Коли стан починає погіршуватися, сімейний лікар разом з фахівцями інфекціоністами і епідеміологами ухвалює рішення про госпіталізацію", - повідомив глава МОЗ.

Міністр уточнив, що для розподілу хворих, які потребують госпіталізації, визначено 242 лікарні.