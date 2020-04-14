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 Політика України, Суспільство
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 Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол. ВIДЕО

Підозру екснардепу Чорновол висунуто лише за однією статтею - умисне вбивство з двома обтяжуючими обставинами.

Про це вона розповіла журналістам біля будівлі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чорновол: Розслідування у моїй справі почалося ще 18 жовтня 2019 року, перед "нормандською зустріччю" Зеленського

Екснардепка заявила, що підозру їй висунуто лише за однією статтею - умисне вбивство з двома обтяжуючими обставинами.

"Чому? Тому що всі інші статті зараз потрапляють під амністію. Але ви не раз чули, що зараз робляться кроки для того, щоб скасувати закон про амністію", - додала вона.

За словами Чорновол, слідство дало їй окремі витяги і видно, що це вирвано з контексту.

"Що насправді відбувалося і як насправді загинуля ця людина - дуже важливо. Ми всі знаємо про амбарну книгу Партії регіонів. У момент спалення офісу партії вона була там. Що відбувалося далі? Цілком можливо, що смерть цієї людини пов'язана з цією амбарною книгою. У мене є чутки, що ця амбарна книга в підсумку після Майдану була знайдена в Адміністрації президента Януковича в кабінеті Портнова", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримувати Чорновол сторона обвинувачення не збирається, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188898
 
 
 Топ коментарі
 
Точно? Тогда расскажи - почему остальные выходили из здания и никто им не препятствовал?
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ага и беркута хотели диалога, а стреляли потому что подойти боялись
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"Чорновол подчеркнула, что Россия пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать историю Украины."
-------
У кремлеботов новые методички по Майдану, так авторитетно и подробно... Оказывается антимайдановцы хотели диалога, а их обижали, портили им палатки и всячески унижали...
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Пиар Черновол, что ли? Черновол тут при чем?
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Майдан - это революция . Героев не судят . А где все те , кто стоял на трибуне ?
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А они разве власть сейчас? Пусть теперь зеленая биомасса спрашивает с Галабародьки, которого избрала. Хотя, я загнул, зе-стадо послушно, лениво, ждет халявы и вопросов не задает.
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они были властью 5 лет - вполне достаточно, чтобы разобраться с беркутней и судьями. Ах, да, я забыл - с судьями "разобрались", проведя супер судебную реформу, сейчас в судах только непорочные судят, так, что героям Майдана нечего бояться несправедливости.
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а президентом с 2014 до 2019 Пушкин был? Александр Сергеевич? Он генпрокуроров назначал, судьями руководил, коалицию в Раде имел, свой Кабмин, и т.д.?
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ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2923 а президент-уряд-адміністрація це ЛИШЕ ТИМЧАСОВІ СЛУЖБОВЦІ
це ж не важко зрозуміти...навіть зебілам Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 6020 Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 6173
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Я представляю после революции 1917 года в россии собираются коммунисты и судят участников штурма Зимнего Дворца.
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а разве не большевики разогнали учередительное собрание и судили всяких троцких, зиновьевых и прочих?
но с украиной ситуэйшин иной.. это если бы дворянское собрание было назначено во власть.
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1. Ты - бот из масквы.
2. Твоя аналогия = говно. Троицкий и прочие были осуждены за преступления против революции, а не против царского режима.

Ты бот. ты говно.
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Пора, пора уже жечь офисы другой новой партии...
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Там нет книг . Нет смысла . Образование не позволяет .
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Уже не знает как еще оправдаться за гибель человека сгоревшего заживо, лучше бы родным помогла.
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Точно? Тогда расскажи - почему остальные выходили из здания и никто им не препятствовал?
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Почему никто не оправдывается 106 погибших ?
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а шо,партия герионов за 6 лет так и не удосужилась помочь?ждали,пока черновол обвинят?в конце концов их работник.
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лапоть ******* домой, тут фанфуриков не раздают!
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шо дальше? Может еще "помочь родным" ваты зашкваренной в Доме Профсоюзов?
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ану расскажи нам еще и об Одесских сепаров про-кацапов...- расскажи...
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"Чорновол подчеркнула, что Россия пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать историю Украины."
-------
У кремлеботов новые методички по Майдану, так авторитетно и подробно... Оказывается антимайдановцы хотели диалога, а их обижали, портили им палатки и всячески унижали...
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ага и беркута хотели диалога, а стреляли потому что подойти боялись
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В марте 2011 года дважды не судимый Витька Индюкович списал долги донецкой братве в сумме 23 миллиарда гривен,с этого дня и началась Перестройка па данецки Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4107Бюджет не получил ничего,от слова СОВСЕМ...,а потом Мыкола Кривосися взял кредит у МВФ в сумме 17 ярдов долляров,которые не воровали донецкие,все отдали Порошенко до последнего цента... Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4107 Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4107
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В дополнение: ..,а потом Мыкола Кривосися взял кредит у МВФ в сумме 17 ярдов долляров,которые не воровали донецкие,все отдали Порошенко до последнего цента... которые потом он их пропил вместе с бандЄрАвцами ... Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5892
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полез на шкаф за амбарной книгой, сорвался, а она ему с верхней полки на голову. дело закрыто
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Пацан сказал,что Дамбасс паражняк не гонить,пацан зделал Украину порожняком. Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5209По состоянию на 1 марта 2014 года на счету Казначейства Украины было 107 тысяч гривен.Но это скомуниздил не Витьок,а его сын Саша Стоматолог,Витьок в этих делал тупой что валенок без подошвы...
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Сидіти тобі, танюха, і за себе і за свого корєша пороха.
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Так Украина уже сидела в тюрьме с декабря 1922 года по март 2014 года. Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2037Теперь опять тюрьма ГУЛАГ началась с эпохи не бедности Зеленского и КоровиРУСа.Бегаем вокрух озера Байкал,Марафонцы блин...
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Смерть человека в офисе может быть связана с амбарной книгой ПР, ...может пора открыть списки всех НКВДшников и их стукачей,от которых смерть миллионов украинцев не была связана с амбарными книгами
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Когда СССр сдох в декабре 1991 года,Эдуард Шеварднадзе рассказал в интервью о братской помощи братским нардам Мира.Насколько я помню тогда фигурировала сумма 700 миллиардов долларов Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 766Самый большой пирог получали от советского дерьма кубинцы Фиделя не Кастрированного и сирийский фюрер Хафез Асад обом кремль отстегивал на мировую революцию по 30 миллиардов долларов.Остальным террористам братанам типа Ясир Арафат,Мухомор Каддафи по 10 ярдов... Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 766Добрые кремлевские самаритянее обслуживали более 100 партий за Бугром...а СССр сдох. Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 766Та же судьба ждет и плешивого Хмыря
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да чувак сдож по собствекнной воле
вместо того что бы спасаться самому он кинулся спасать хозяйское добро ..
мало ли на свете 73-их идиотов
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Амбарная книга была и в дохлом ССре ,ее вел Николай Кручина..выпал из окна случайно типа... Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3409
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