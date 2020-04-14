 Смерть людини в офісі може бути пов'язана з амбарною книгою ПР, - Чорновол. ВIДЕО

Про це вона розповіла журналістам біля будівлі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

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Екснардепка заявила, що підозру їй висунуто лише за однією статтею - умисне вбивство з двома обтяжуючими обставинами.

"Чому? Тому що всі інші статті зараз потрапляють під амністію. Але ви не раз чули, що зараз робляться кроки для того, щоб скасувати закон про амністію", - додала вона.

За словами Чорновол, слідство дало їй окремі витяги і видно, що це вирвано з контексту.

"Що насправді відбувалося і як насправді загинуля ця людина - дуже важливо. Ми всі знаємо про амбарну книгу Партії регіонів. У момент спалення офісу партії вона була там. Що відбувалося далі? Цілком можливо, що смерть цієї людини пов'язана з цією амбарною книгою. У мене є чутки, що ця амбарна книга в підсумку після Майдану була знайдена в Адміністрації президента Януковича в кабінеті Портнова", - розповіла вона.

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