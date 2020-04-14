 Чорновол: Розслідування у моїй справі почалося ще 18 жовтня 2019 року, перед "нормандською зустріччю" Зеленського. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під стінами ДБР.

"Ця справа проти всіх свідомих українців, проти всіх, у кого є національна гідність. Тому що ця справа - замовлення Москви", - зазначила вона.

За словами Чорновол, з матеріалів слідства вона побачила, що розслідування в її справі почалося 18 жовтня 2019 року.

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"Тобто навіть не в той момент, коли адвокат Януковича очолив ДБР. Її почали розслідувати раніше. Перед "нормандською зустріччю" Зеленського. Фактично, ця справа - частина так званих "мирних угод", - зазначила екснардепка.

Чорновол підкреслила, що Росія намагається дискредитувати Майдан, намагається переписати історію України.

"Я підпалювала офіс "Партії Регіонів", щоб відвернути увагу карателів від Маріїнського парку, які почали вбивати активістів Майдану, так, я це робила. Але свідчення слідчим я давати не буду, щоб не дати можливість залучати інших майданівців за моїми свідченнями", - заявила вона.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.