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 Політика України, Суспільство
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Все про:ПР (970) Чорновол Тетяна (145) Євромайдан (708) ДБР (1028)

 Чорновол: Розслідування у моїй справі почалося ще 18 жовтня 2019 року, перед "нормандською зустріччю" Зеленського. ВIДЕО

Екснардепка Тетяна Чорновол заявила, що розслідування в її справі почалося 18 жовтня 2019 року, ще до того, як Олександр Бабіков став заступником директора Державного бюро розслідувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під стінами ДБР.

"Ця справа проти всіх свідомих українців, проти всіх, у кого є національна гідність. Тому що ця справа - замовлення Москви", - зазначила вона.

За словами Чорновол, з матеріалів слідства вона побачила, що розслідування в її справі почалося 18 жовтня 2019 року.

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"Тобто навіть не в той момент, коли адвокат Януковича очолив ДБР. Її почали розслідувати раніше. Перед "нормандською зустріччю" Зеленського. Фактично, ця справа - частина так званих "мирних угод", - зазначила екснардепка.

Чорновол підкреслила, що Росія намагається дискредитувати Майдан, намагається переписати історію України.

"Я підпалювала офіс "Партії Регіонів", щоб відвернути увагу карателів від Маріїнського парку, які почали вбивати активістів Майдану, так, я це робила. Але свідчення слідчим я давати не буду, щоб не дати можливість залучати інших майданівців за моїми свідченнями", - заявила вона.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188890
 
 
 Топ коментарі
 
А когда посадят Зеленского?
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Ну, у Бубочки, например, есть диплом юриста. Кто-то взял бы себе такого адвоката?
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Танюха, да пойми ты, просто тебя решили принести в жертву...
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как только поймают и удостоверятся-что оно не голограмма
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Слишком много воды, давай больше по конкретной сути дела.
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Вот конкретно:
" из материалов следствия она увидела, что расследование по ее делу началось 18 октября 2019 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3188890"
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Ещё конкретика:
"Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено трем задержанным, еще двое проходят по другому делу - МВД

12 декабря 2019, 19:17"

https://nv.ua/ukraine/events/ubiystvo-sheremeta-podozrenie-predyavleno-trem-zaderzhannym-novosti-ukrainy-50058972.html
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Все учились в школе . 40% населения имеет высшее образование . Остальные - техникумы и училища . Откуда столько глупых ?
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не путайте знания с умом..
есть нюансы...
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Угу, є такий українофоб з Одеси - Вассерман - яскравий приклад поєднання енциклопедичних знань з дурковатістю по життю.
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Ну, у Бубочки, например, есть диплом юриста. Кто-то взял бы себе такого адвоката?
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Значит, похоже, что 73% из тех, кто пришел на прошлые выборы президента учились еще хуже него. Хотя, скорее, они учились хуже тех политтехнологов, которых нанял Беня для Бубочки. Это больше похоже на правду.
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я б його навіть блазнем не взяв на роботу-він гидкий.
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село неначе погоріло-неначе люди подуріли.. я тут писав-що аби хоч заплатити вчителям по 4 тисячі долярів-потрібно мати близько 20 000 000 цих долярів на рік на самих вчителів. Чи то вчителі такі пішли-чи їхні математики з"їхали з глузду.
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А обычных рядовых зебобиков которые привели зебобиков к власти, а теперь говорят что не ходили на выборы или говорят что голосовали за Пороха?
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Всё сводится к тому, что голосовать должны только налогоплательщики...
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А почему ты решил, что после её лечения преследование майдановцев прекратится?
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Конечно, и именно ты с Венедиктовой и адвокатом убийцы-Януковича определяешь - кого необходимо сажать, мудрствую лукаво, совсем как в 95 квартале...
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Что дальше? Судить патриотов котрые здали по зубам вате 2 мая 2014 в ДП?
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Зараз зграя шарікових, бобіків,портнових і зелених-опора Путіна в Україні.
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Где-то она янеку на хвост наступила, судя по всему
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/// ....Потому что это дело - заказ Москвы ///

Что-то сильно сомневаюсь, что в кремле кому-то интересна Черновол. Кто она такая? Да по сути никто, я имею в виду в политике и как общественная фигура.
Скорее это внутренние разборки, попытки Зе власти показать "посадки" и "работу" ГБР. И отвлечь внимание от более важных персон.
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"18 октября 2019 года." - моника выполняет заказ кремля...
и не надо про глупенького клоуна... оно обычный подлец
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Посоветуйте ей кто-нибудь просто молчать - "я поджигала, но человек погиб уже после того, как пожарные погасили огонь"
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Дело Черновол выгодное двум сторонам для самопиара на простом и для отвлечения от главных их грехов. Одни пиарятся перед теми избирателями, кто негативно относятся к майдану, другие перед теми кто положительно к майдану относятся. И отходит на второй план, что бОльшая часть и тех и тех проголосовали за катастрофический для Украины закон дерибана земли. И вообще дерибан земли оттесняется на второй план. Первые это фракция СН, другие это фракции ЕС и Голос.
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