 На сьогодні дата розгляду банківського законопроєкту невідома, - Разумков. ВIДЕО

Про це Разумков в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Сьогодні назвати точну дату, коли буде розглядатись цей закон у стінах Верховної Ради – дуже важко. Тому що 16 тисяч правок – такого не було ще ніколи, це антирекорд Верховної Ради", - заявив він.
Сам же спікер вважає, що внесення такої кількості поправок направлено "не на те, щоб зробити цей законопроєкт краще, а задля того, щоб затягнути цей процес".
Разумков також зазначив, що на розгляд до сесійної зали проєкт закону винесуть лише після опрацювання усіх правок банківським комітетом.
"Комітет буде опрацьовувати, йти за таблицею, визначати, які правки будуть підтримані, а які відхилені, і лише після цього можна буде вносити цей законопроєкт на розгляд сесійної зали Верховної Ради", – наголосив голова парламенту.
Разумков вкотре нагадав, що нардепи працюють над змінами до регламенту, щоб у подальшому створити процедуру, яка дасть змогу розглядати закони швидше.
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
Дефолт -- это ведь хорошо! И для страны, и для каждого ее гражданина!
Все починалося так весело - зі слова "преЗЕдент" з помилкою. Партія суцільних помилок.
Iryna Gerashchenko
Верховна Рада проголосувала безпрецедентні зміни в Державний бюджет.
Коротко про те, що треба знати:
- З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.
️- Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.
- Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.
- Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн), а навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)
- Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млрд гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.
- Жодної гривні не зняли з прокуратури.
- Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського, зробили ведмежу послугу економіці.
- Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
По-людськи хочеться висловити повагу проукраїнським силам в парламенті, які не проголосували за цю ганьбу.
* * *
Зеленский - ходячий Апокалипсис. Такого количества факапов, пожаров, эпидемий, аварий, скандалов ещё не было. А ведь могли бы понять глубину трэша уже после первых поездок зеленоликого в Париж, Берлин и Токио.
Где он - там катастрофа. Эй, экзорцисты в друзьях есть?
Сделайте уже что-нибудь - на миллион мы вам скинемся! Даже на два!
Helgi Sharp
K0५EGAR А вы, вообще, в курсе, в какую сумму нашему бюджету ежегодно обходятся люди, которые "мают право на помилку"? Почитайте, вы охренеете. Ну, а если происходит какая-то фуфня в стране, типа война с росией, коронавирус или пожар в Чернобыле, для этого есть волонтеры и добровольцы.
Во фракции «Слуги народа» депутаты из группы Коломойского работают на дефолт страны, идут против воли собственно своего президента и открыто говорят об этом.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.
Часть депутатов видит это и выкатывает противоположную позицию. Явно виден раскол фракции.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.
Один из депутатов правящей фракции начинает вываливать компромат на главу Офиса президента. Компромат жестокий и почти непробиваемый.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.
К этому депутату приезжает СБУ, открываются уголовные производства.
Давид Арахамия, глава его фракции, молчит.
Несколько депутатов из фракции «Слуги народа» блокируют тысячами правок поддержанный их же лидером, Зеленским, и поданный их же премьер-министром «антиколомойский» законопроект.
Давид Арахамия, глава фракции, молчит.
А потом, бл...ь, вот прямо сегодня, Давид Арахамия под радостное поддакивание какого-то чертилы за кадром на камеру рассказывает, что законопроект, спасающий страну от дефолта и топящий Коломойского, «не совсем конституционный».
Да пошла ты на....й, улиточка. Так хорошо было, пока ты молчал.
Юрий Гудыменко
Значит - дефолт все ярче маячит.
Главное, кушая лебеду и крапиву, приговаривать "ХужеНеСтало" и "ЗатоПрогналиПорошенко"