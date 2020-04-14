EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  6384  15
Все про:Кривий Ріг (302) активіст (226) Казанський Денис (158)

 Криворізького активіста Морозова засудили до 3 років умовно за фейкову ДТП, - Казанський. ВIДЕО

У Кривому Розі опозиційному активісту та депутату міськради Юлію Морозову суд дав 3 роки умовно за ДТП, якої не було.

Про це заявив журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли я дізнався про цю справу, я спочатку не повірив, що таке взагалі може бути. Але це реалії нашого життя. У Кривому Розі опозиційному активісту та депутату міськради Юлію Морозову суд дав 3 роки умовно за ДТП, якої не було.

Морозова визнали винним у тому, що він нібито підрізав маршрутку, яка через це загальмувала і в ній впала пенсіонерка, яка зазнала травми. Самого зіткнення з машруткою не було. Не існує жодного відео, на якому було б зафіксовано, як Морозов когось підрізає. Усе, що є, - це кілька "свідків", які розповідають, що бачили все на власні очі. Тобто - просто одні слова проти інших слів, без будь-яких доказів", - пише Казанський.

Утім, зазначає він, суду цього вистачило, і людину засудили до трьох років умовного терміну за те, що нібито через нього різко загальмувала якась маршрутка, в якій хтось упав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цвіль "ДНР" пожирає місто: на Набережній окупованого Донецька почала зникати плитка. ФОТО

"Тепер, якщо вирок не вдасться оскаржити, Морозов не зможе брати участь у наступних місцевих виборах. Власне, саме заради цього і було влаштовано весь цей ганебний цирк. Морозов вважає справу сфальсифікованою на замовлення клану Вілкул. Він багато критикував мера міста Юрія Вілкула, і от виходить, що той помстився в такий спосіб. У стилі якогось Бердимухамедова з Туркменістану", - пише Казанський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188879
 
   
 Топ коментарі
 
зеленое правосудие - в родном городе глав зебила - прикольно ))))
 показати весь коментар
 
Криворагули Вилкулы посадили оппозиционера, а "справедливый" судья получает немалые деньги из кармана налогоплательщиков.
 показати весь коментар
 
Я бы сожалел , если бы не депутат . А так всё очень задепутанно .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я бы сожалел , если бы не депутат . А так всё очень задепутанно .
 показати весь коментар
 
 
зеленое правосудие - в родном городе глав зебила - прикольно ))))
 показати весь коментар
 
 
Потужно реформовані Петром суди винесли рішення - прикольно)))
 показати весь коментар
 
Криворагули Вилкулы посадили оппозиционера, а "справедливый" судья получает немалые деньги из кармана налогоплательщиков.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вилкул? А это тот, который занимался каруселями в Кривом, когда там победила самопомич. Но вместо разбирательст пецин прокурор все посливал и назначили перевыборы. Да помним помним. Да соя? 😷
 показати весь коментар
 
А Богуцкая человека сбила насмерть и ничего. Нардепом стала...
 показати весь коментар
 
 
Он вообще осознает термин подрезал? Причем тут столкновения?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Уверен, все так было как рассказывают свидетели - он подрезал. А Казанский, редкостный ******, в 2011 году он забавлялся сжигая шалаши бомжей. И топил за Рашку.
 показати весь коментар
 
За "подрезал" у нас и штрафа не положено, а вот маршрутчику "надо было бить" (с) а не гоцать.
 показати весь коментар
 
 
За создание аварийной ситуации есть штраф, а если ситуация с последствиями, то уголовка.
 показати весь коментар
 
 
Вполне возможно так и было, Подрезал, маршрутка затормозила и бабка травмировалась. Любой депутат, независимо от ориентации , на это способен. И логика, и их способ жизни на это указывают.Им ,депутатам , законы не писаны. Жаль, что условно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору