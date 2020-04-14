EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  1789  13
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2817) лікарі (391) студенти (176) Степанов Максим (138) COVID-19 (3699) коронавірус (2369)

 Понад тисячу студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Студенти-медики будуть залучатися лише для виконання організаційно-технічних завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"Є така ініціатива: студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів, пов'язаних з боротьбою з COVID-19. Є відповідна анкета, яку можуть заповнювати студенти. Сьогодні анкет, які заповнювали наші студенти, вже близько 1100", - зазначив він.

За словами міністра, студенти залучаються на добровільних засадах.

"Вони залучаються, хочу наголосити, не для надання медичної допомоги, а саме для організаційно-технічної допомоги", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після 3 тижнів тестування е-студентський тепер доступний для всіх, - Мінцифри

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188866
 
 
 Топ коментарі
 
не думаю, что это добровольное движение,
его организовали
 показати весь коментар
 
министр раздал анкеты ....
случайно министр не скажет, какой % бюджетников среди этой тысячи ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не думаю, что это добровольное движение,
его организовали
 показати весь коментар
 
 
министр раздал анкеты ....
случайно министр не скажет, какой % бюджетников среди этой тысячи ...
 показати весь коментар
 
 
та просто им интернатуру запишут

потренеруются на зеленодрочерах их нежалко
 показати весь коментар
 
более тысячи студентов ДВОЕЧНИКИ ?
за зачёты в волонтёры ?
 показати весь коментар
 
 
Як завжди, коли треба залучити до чогось студентів, дістають гасло:
"Або приймаєш участь, або не здаєш наступну сесію"
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего ты прав!Ведь в медицинские ВУЗы поступают в основном дети евреев...а какой умный еврей пошлёт в волонтёры своего дитя в разгар эпидемии и без наличия в Украине достаточного количества защитных средств????!!!!Скорее всего у "добровольцев" проблемы с оплатой обучения или проблемы со сдачей сессий!!!! Понад тисячу студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 942
 показати весь коментар
 
в движениях таких "пятысотенныць", "двадцатипятитысячников", здесь "тысячников", всегда есть имя - "в добровольно-принудительном порядке".
 показати весь коментар
 
 
Любым инициативам зеленой плесени - не верю...
 показати весь коментар
 
 



tZE inform
Г-н Зеленский, отправка студентов медвузов на борьбу с эпидемией будет красивым светом сиять в списке оглашаемых вам обвинений. Пусть даже они сегодня "добровольно идут" Потом ведь выяснится что никакого "добровольно" и не было ... Со Степанова взятки гладки. Глава СНБО - вы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору