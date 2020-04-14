 Понад тисячу студентів-медиків захотіли долучитися до боротьби з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
"Є така ініціатива: студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів, пов'язаних з боротьбою з COVID-19. Є відповідна анкета, яку можуть заповнювати студенти. Сьогодні анкет, які заповнювали наші студенти, вже близько 1100", - зазначив він.
За словами міністра, студенти залучаються на добровільних засадах.
"Вони залучаються, хочу наголосити, не для надання медичної допомоги, а саме для організаційно-технічної допомоги", - додав він.
его организовали
случайно министр не скажет, какой % бюджетников среди этой тысячи ...
потренеруются на зеленодрочерах их нежалко
...
за зачёты в волонтёры ?
"Або приймаєш участь, або не здаєш наступну сесію"
tZE inform
Г-н Зеленский, отправка студентов медвузов на борьбу с эпидемией будет красивым светом сиять в списке оглашаемых вам обвинений. Пусть даже они сегодня "добровольно идут" Потом ведь выяснится что никакого "добровольно" и не было ... Со Степанова взятки гладки. Глава СНБО - вы.