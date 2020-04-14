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 Політика України
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Все про:держбюджет (366) МВФ (756) Цабаль (3)

 "Голос" не підтримав зміни до Держбюджету, бо вони нереалістичні та несправедливі, - Цабаль. ВIДЕО

Нардеп "Голосу" Володимир Цабаль розповів, чому фракція не підтримала зміни до Держбюджету-2020.

Про це він заявив із трибуни парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Люди чекають не вигаданих цифр, а реальної підтримки. Люди чекають допомоги, щоб впоратися з епідемією та економічною кризою. ... Чи дає цей бюджет таку підтримку? Чесна відповідь - ні, цей бюджет таку підтримку не дає", - зазначив нардеп.

За словами Цабаля, витрати в бюджеті зменшили не для всіх, одним витрати зняли, а іншим - збільшили.

"Бюджет не відповідає світовим практикам, як допомагати бізнесу під час світової економічної кризи", - наголосив він.

"Збільшили фінансування МВС на 195 млн грн, але зменшили фінансування шкіл на 1 млрд. Залишили дотації агрохолдингам, але зменшили на третину фінансування освіти", - додав Цабаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонований Кабміном секвестр бюджету нереалістичний: дохідну частину буде суттєво недовиконано, - секретар бюджетного комітету ВР Цабаль

Нардеп заявив, що цей бюджет не відповідає світовим практикам, бо всі країни світу підтримують бізнес шляхом збільшення фінансування інфраструктури та цільовими кредитами.

"Цей бюджет нереалістичний. У цьому бюджеті ми заклали зменшення доходів на 11%. У нас вже за два місяці до карантину доходи впали на 15%. Не буде у нас 781 млрд грн податково-митних доходів. ... Той дефіцит у 298 млрд, він фінансується за рахунок МВФ, а ми ж не ухвалили закон про банки. Як ми можемо ухвалити закон про бюджет, де є фінансування МВФ, а закон про банки, який це фінансування дасть, не ухвалено?" - підсумував нардеп.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188861
 
   
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Карантин жеж, Аваков сказал затянуть пояса. Значить затянуть пояса. Ви зробілі це разом "Голос" не поддержал изменения в Госбюджет, потому что они нереалистичные и несправедливые, - Цабаль - Цензор.НЕТ 8304
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а ведь реально страшно за образование. Они и так были нищие, а теперь обещанные 400 баксов снова ментам отдали. Ну уроки по нету в русле русской весны и на скорую руку убьют последнее украинское...
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Бюджет конечно дерьмо.....Хотелки не прошли, куратор Пинчук не дал команды, Сорос не приказал.
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кацапе, йде путлєра накази виконувати чи свого куратора, що нe міняє змісту
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зато иуды продажу земли поддержали. вас использовали как тряпок и теперь на вас пох
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