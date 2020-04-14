 "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі на одній з ділянок і фрагмент відступу рятувальників опубліковані в соцмережах.

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