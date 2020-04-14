 "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі на одній з ділянок і фрагмент відступу рятувальників опубліковані в соцмережах.
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+10
та ти шо.... красота....
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися?
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися?
+10
Еще умеют каждый месяц дань собирать с предпренимателей и цепляться за каждую бредовую мелочь. Помню у нас на фирме такие уроды прицепились за провисший в офисе телефонный провод, который якобы мог привести к пожару всего города и планеты Земля. Пока взятку не получили не отцепились. А у самих на машинах шланги дырявые и на пилах цепей нету, потому продали и пропили. Знаю даже одного такого пожарного который хвастался что сп***дил такую бензопилу что и метал режет
+7
такі пожежі можна гасити лише зверху з літаків та вертольотів - з пожежних машин там нічого зробити не можна.
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися?
Платят за действия, а не за результат. А власть... ой, про эту похабную, бездарную власть знают у нас даже бомжи.
да? а що повалений ліг не буде горіти?
такой маразм был возможен только в СССР.
Матерятся они хорошо, а тушить когда начнут?
После дождичка в четверг ?
но до завтра...может все же дойти до укрытия ...хоть и не хочется никому
если это диверсии, то летом и поля с урожаем начнут гореть....
Роман Донік
@donikroman
·9 ч
Если кто совсем не хочет понимать, то я поясню. Пожары по всей Украине, это не случайности и не совпадения. Это банальные диверсии. Самые простые, доступные и дешевые в реализации. Про*бали это все два человека. Баканов в СБУ и Аваков в МВД. Кстати, ДСНС в подчинении у Авакова.
Роман Донік
@donikroman
·10 мин
Идиоты жгут каждый год. Но в этом году, почему то идиоты начали жечь в нужных местах с учетом ветра. И да в прошлые годы для тушения проблемных пожаров привлекали нацгвардию. А сейчас Аваков держит ее в готовности для других вещей
Авакян где пожарные самолеты?? Где вертолеты??
Людство досі не готове до самостійного існування без зовнішніх впливів. Тобто людство досі фактично "немовлятко". Без батьків це немовлятко не виживе
Я смотрю на другое, обеспечение которое осталось после совка, выходит за 30 лет Украина,ни копья не выделила как страна с бюджета на Дснс, а деньги выделялись, с наших с вами уплаченных налогов и все ******.сь все 30, бл.дь лет, и так везде.