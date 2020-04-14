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 Події, Суспільство
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Все про:пожежа (2125) ЧАЕС (152) рятувальники (69)

 "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я. ВIДЕО

Через сильне полум'я кілька екіпажів рятувальників змушені були відступити перед пожежею в зоні відчуження. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі на одній з ділянок і фрагмент відступу рятувальників опубліковані в соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 11-ту добу: осередки займання спостерігаються в 4 лісництвах, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188852
 
   
 Топ коментарі
 
та ти шо.... красота....
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися? "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени - Цензор.НЕТ 3164
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Еще умеют каждый месяц дань собирать с предпренимателей и цепляться за каждую бредовую мелочь. Помню у нас на фирме такие уроды прицепились за провисший в офисе телефонный провод, который якобы мог привести к пожару всего города и планеты Земля. Пока взятку не получили не отцепились. А у самих на машинах шланги дырявые и на пилах цепей нету, потому продали и пропили. Знаю даже одного такого пожарного который хвастался что сп***дил такую бензопилу что и метал режет
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такі пожежі можна гасити лише зверху з літаків та вертольотів - з пожежних машин там нічого зробити не можна.
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Герои НАШИ!!!!Тилькы спаты та козла забываты вмиють!!!
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Еще умеют каждый месяц дань собирать с предпренимателей и цепляться за каждую бредовую мелочь. Помню у нас на фирме такие уроды прицепились за провисший в офисе телефонный провод, который якобы мог привести к пожару всего города и планеты Земля. Пока взятку не получили не отцепились. А у самих на машинах шланги дырявые и на пилах цепей нету, потому продали и пропили. Знаю даже одного такого пожарного который хвастался что сп***дил такую бензопилу что и метал режет
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но телефонный провод таки не должен провисать. "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 4984
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Эти на проверки не ходят, эти сейчас нуклиды с дымом глотают, имейте совесть.
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та ти шо.... красота....
ці придурки, за бюджетні кошти, приїхали красотами пожежі полюбуватися? "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - несколько экипажей спасателей вынуждены уйти с места пожара в зоне отчуждения из-за сильного пламени - Цензор.НЕТ 3164
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такі пожежі можна гасити лише зверху з літаків та вертольотів - з пожежних машин там нічого зробити не можна.
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знаю, тому питання - що вони там роблять і на що тратяться бюджетні кошти? на екскурсію?
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Потому уже десять дней горит, и, если дождь не потушит, будет гореть, пока все не сгорит.
Платят за действия, а не за результат. А власть... ой, про эту похабную, бездарную власть знают у нас даже бомжи.
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Їм дали команду, вони поїхали, а забезпечити відповідними масштабу пожежі засобами забули.
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ви такі грамотні, можливо, горіло по низу, то й сказали їм гасити по низу,
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Можно брать электропилы и валить лес, чтобы оонь не шёл дальше.
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Можно. Но для этого надо включить мозги. А у той "квартальной власти" мышление на уровне квартала: т.е. мозгов нет. Как и совести.
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іди вали - тільки тоді весь ліс прийдеться валити, бо не знаєш, куди вогонь поверне.
да? а що повалений ліг не буде горіти?
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тепер, коли повітря в Києві та передмістях пропалене та тягне гаррю, всі ті - хто з інших областей перлися в Київ та Бровари, Ірпінь, Бучу зрозуміли, куди вони потрапили.
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Пожарные машины работающие на бензине, а не солярке -
такой маразм был возможен только в СССР.
Матерятся они хорошо, а тушить когда начнут?
После дождичка в четверг ?
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кстати... на завтра дождь обещают...
но до завтра...может все же дойти до укрытия ...хоть и не хочется никому
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если это диверсии, то летом и поля с урожаем начнут гореть....

"Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 9685 Роман Донік

@donikroman

·9 ч

Если кто совсем не хочет понимать, то я поясню. Пожары по всей Украине, это не случайности и не совпадения. Это банальные диверсии. Самые простые, доступные и дешевые в реализации. Про*бали это все два человека. Баканов в СБУ и Аваков в МВД. Кстати, ДСНС в подчинении у Авакова.

"Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 8156
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Роман Донік

@donikroman

·10 мин

Идиоты жгут каждый год. Но в этом году, почему то идиоты начали жечь в нужных местах с учетом ветра. И да в прошлые годы для тушения проблемных пожаров привлекали нацгвардию. А сейчас Аваков держит ее в готовности для других вещей
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я только вчера проезжал через какое-то село и там куча колхозников-дебилов палят траву на своих участках, и так везде. учитывая засуху и ветер, нетрудно догадаться к чему это, зачастую, приводит. а доник, со своей конспирологией, такой же ******* как и эти селяне.
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акаків знову нагадує всьому світу про своє існування ?
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Якщо в країні ВСЕ - армія, поліція, суди, прокуратура, спецслужби, медобслуговування, освіта, кабмін, президент і т.і. - є на 95 відсотків імітацією - то чому протипожежна служба має бути виключенням?
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Как где нить в Африке тушить...так и самолеты посылают...и вертолеты...как у себя...так нет нихрена...
Авакян где пожарные самолеты?? Где вертолеты??
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Пожарные радостно съе-лись. А кто будет тушить? И чем? Там, похоже самолет нужен специальный. А он у нас есть? "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 201
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Необхідно військивих підключати, інакше дсники не справляться.
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Сами военные вообще ничего не смогут сделать ,, они тушению пожаров не обучены , не знают даже - как к ним подходить , и что и за чем делать . Они как телята , если пожарные делают всё "на автомате" то военными нужно постоянно управлять .. .
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Ніхто не хоче стати смаженим біфштексом з кров'ю
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Правильно зробили. У вогні броду нема
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І ліс не врятуєте, і вас, пожежників, потім треба буде ідентіфіковувати генетично.
Людство досі не готове до самостійного існування без зовнішніх впливів. Тобто людство досі фактично "немовлятко". Без батьків це немовлятко не виживе
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пожары в закрытой зоне дело рук закрывателей
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Кто поджёг и зачем пусть разбираются соответствующие ведомства.
Я смотрю на другое, обеспечение которое осталось после совка, выходит за 30 лет Украина,ни копья не выделила как страна с бюджета на Дснс, а деньги выделялись, с наших с вами уплаченных налогов и все ******.сь все 30, бл.дь лет, и так везде.
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Тут пожарные правы . Если пожар перешёл на верховой то тикайте все кто может,, и кто не может .Там уже ничего нельзя сделать , а вот сгореть можно запросто . Верховой пожар , при сильном ветре , распространяется быстрее чем человек может бегать , деревья горят как спички , температура стоит такая что одежда дымится , и многое другое . На такую стихию человек не может как нибудь воздействовать . Остаётся только уносить ноги . "Та ти шо! Красота #бать! Вєрховой! Вй#буєм!", - кілька екіпажів рятувальників змушені відійти з місця пожежі в зоні відчуження через сильний полум'я - Цензор.НЕТ 8693 .
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Ситуевина когда тушишь огонь с четкой мыслью шо сейчас нахватаешь нуклидов и драть Марысю тебе всего года 3 останется и ни одна бдота о тебе в онкодиспансере не вспомнит и на похороны не прийдет. Тут о гандоны политики только в тренде навсегда .
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Такие ситуации нужно предупреждать а не пытаться бороться с последствиями. Почему за столько десятков лет пожароопасную территорию не перерыли канавами, широкими просеками, искуственными водоемами и самое главное вместо сосновых легко воспламеняемых лесов не засадили лиственными плохо горючими деревьями? Все через жопу то ли специально для уничтожения человечества. Теперь пожинайте плоды.
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* * *Повадился Змей Горыныч летать в одну деревню и все съедать и сжигать. Должен опять прилететь через два дня. Собрались люди и пошли просить помощи у Добрыни Никитича. Приходят к нему и говорят: так, мол, и так, одолел Змей, выручать надо... Добрыня говорит: «Мне с месяц подумать нужно!» «Это долго», - сказали люди и пошли к Алеше Поповичу. Алеша попросил недельку подумать. «Это долго», - вздохнули люди и пошли к Илье Муромцу. Приходят: так, мол, и так... Илья Муромец сразу вскочил:- Коня! Шлем! Доспехи! Быстро!Его спрашивают:- Илюшенька, а ты что, даже думать не будешь?- Да что тут думать? Сматываться надо!
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