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 За добу 13 квітня на Буковині виявили 84 нові випадки коронавірусу, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

У Чернівецькій області за день 13 квітня зафіксували ще 84 нові випадки інфікування коронавірусом. Так, загалом на Буковині тепер 546 зафіксованих випадків інфікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці, заявив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

"Сьогодні ми маємо знову дуже вражаючу цифру нових встановлених фактів інфікування. Перш ніж я назву цю цифру, давайте згадаємо і задумаємося, що це люди, які заразилися коронавірусною інфекцією не за кордоном. Вони не привезли її звідти. Вони заразилися вже тут вдома", - сказав голова ОДА і зазначив, що з огляду на інкубаційний період, нововиявлені пацієнти заразилися в попередні 2-3 тижні, коли "гарно сяяло весняне сонце і масово люди пішли відпочивати".

Також Осачук зазначив, що з нових випадків 54 зафіксовано в Чернівцях, де ще тиждень тому було лише 5 осіб із коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188814
 
 
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Завтра судя по всему, обгоним несколько стран по количеству заболевших и погибших...
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Так що, на Пасху ніззя сходити заразитися????
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новые случае на буковыне вчерашними и завтрашними шастаньями по церквам прирастать будут. уже очевидно, своё лидерство по остальным областях и даже самому киеву черновицкая область решила не уступить и к началу мая точно вырвется в единоличные лидеры.
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https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
Мапа України, показує поширення захворювання COVID-19, постійно оновлюється
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Церкви потрібно закрити на карантин.В кінці тижня піде населення до церкви.Я думав,що нас пронесе,але це було передчасно.
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Поздно церкви закрывать. Время упущено. Аваков с Нацгвардией должен поставить блокаду Черновицкой области. Чтобы на остальную территорию не перетекал вирус. А в середине зоны карантина уже как бог даст. Продолжая поставлять тесты и медикаменты.
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Прежде чем я назову эту цифру, давайте вспомним и задумаемся, что это люди, которые заразились коронавирусной инфекцией не за границей. Они не привезли ее оттуда. Они заразились уже здесь дома",Источник: https://censor.net.ua/v3188814

Гарантовано.що пішло все з церкви.Так би було набагато менше випадків.
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84. Це отголосок вербної неділі, чи результат вербної неділі буде пізніше?
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Никакой Нью-Йорк и Италия не пугали читателей цензора. Но как только пришли новости из рашки все вдруг стали поборниками жестокого карантина. Оказалось что даже метро правильно закрыли. Никто не должен заболеть. Только москали всегда могли подвигнуть украинцев на величайшие подвиги.
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