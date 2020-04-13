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 Загрози для ЧАЕС немає, не вірте фейкам, - ДСНС. ВIДЕО

Загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших важливих об'єктів через пожежу немає. Радіаційний фон у Києві та області в нормі, ситуація під контролем.

Про це заявив у відеозверненні директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочемо повідомити і просити населення не користуватися фейковими повідомленнями, які поширюються через соціальні мережі, інформаційні ресурси. В даний час загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів у зоні відчуження немає", - сказав він.

"Радіаційний фон по м.Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах норми", - додав Демчук.

За словами представника ДСНС, до гасіння пожеж на території зони відчуження залучено понад 400 осіб і 100 одиниць техніки, зокрема 3 літаки і 3 вертольоти.


Пожежна авіація скинула 460 тонн води.

"Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не заважати рятувальникам виконувати свою роботу і забезпечувати оперативне гасіння вогнищ пожеж, що виникають на території зони відчуження", - додав Демчук.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Будь-які займання виключені", - Антон Геращенко про можливість пожежі у сховищах ядерних відходів у ЧАЕС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188799
 
 
 Топ коментарі
 
когда я это уже слышал... вспомнил: в конце апреля - начале мая 1986-го... Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1771
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когда наши говорят "угрозы нет" - у меня начинается истерия
я по сегодняшний день слышу что МОЗ к коронавирусу готов и угрозы нет, а творится такое,что волосы дыбом.
Что эти пейсатые нам сделают с Чернобылем - и думать не хочется.
Вся надежда на завтрашний дождь!!
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Страшны не фейки в соцсетях, а то что мы после 1986 года знаем цену вашим всем заявлениям, что радиоактивный фон в норме, что взрыв реактора невозможен в принципе, что ситуация под полным контролем.
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когда я это уже слышал... вспомнил: в конце апреля - начале мая 1986-го... Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1771
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я присоединяюсь... все, кто утешает нас, в 86 были как минимум за 600 км от Киева и знают о последствиях понаслышке... сейчас видимо там же отсидеться планируют...
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После его заявления мне что-то очень захотелось уехать подальше от того места, где я сейчас живу - это примерно в 40 км если по прямой от ЧАЭС.
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когда наши говорят "угрозы нет" - у меня начинается истерия
я по сегодняшний день слышу что МОЗ к коронавирусу готов и угрозы нет, а творится такое,что волосы дыбом.
Что эти пейсатые нам сделают с Чернобылем - и думать не хочется.
Вся надежда на завтрашний дождь!!
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та все нормально, не ссыте!
Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1503

Пожарная авиация сбросила 460 тонн воды. Вопрос, какая нам разница, сколько сбросили воды, если вы уже сколько дней не можете потушить???
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Я не тут давно смотрел сериал от HBO, вот там все так же начиналось
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Скорее пожарники чернобыльськой зоны..
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Страшны не фейки в соцсетях, а то что мы после 1986 года знаем цену вашим всем заявлениям, что радиоактивный фон в норме, что взрыв реактора невозможен в принципе, что ситуация под полным контролем.
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https://bykvu.com/ua/bukvy/pozhar-dobralsja-k-territorii-5-jenergobloka-chajes-foto-video/
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Если ночью не будет дождя, то вопрос - чем всё закончится..........
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Т.к. карты пожаров NASA это фейк....Ок. Работайте с населением! Слухи от недостатка информации и не надо рассказывать что все под контролем постфактум. Горький опыт имеется и никто не имеет права людей за это упрекать.
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раз власти уверенно говорят нет - нужно готовиться к выбросу
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Когда взорвался Чернобыль, первыми с Украины вывезли своих детей партийные чиновники. А мы, тогда простые дети маршировали на первомайском параде. По официальной версии тогдашней коммунистической власти тоже все было зашибись. В Швеции замеры показали превешение радиационного фона в десятки раз, а в Украине все было зашибись...
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Можно прикладывать и от коронавируса:
Загрози для ЧАЕС немає, не вірте фейкам, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1056
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И вместо ужасающих картинок на пачках сигарет достаточно ставить надпись ,, табак выращен в зоне отчуждения,,
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По истории Украины если начинают о чем-то говорить что все нормально,не беспокойтесь,все под контролем значит дело худо.
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Да пожар там не потушат пока на помощ не придет черезвычайный министр п.Шуфрич с лопатой.
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Ну, могу подтвердить только одно - пригород Киева, примерно 10 часов вечера - 20-25 мкР/час. Дозиметр у меня, конечно, допотопный, но для оценки вполне подходит.
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Кто помнит симптомы первых двух лет после Чернобыля, тот может сравнить -
в норме фон или не в норме.
Какая может быть норма, если горел рыжий лес ?
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Вдумайтесь вообще что он говорит: "Угрозы для ЧАЭС нет".
Для бетонных корпусов ЧАЭС угрозы конечно нет.
Угроза есть для окружающих населённых пунктов,
где люди дышут радиоактивным дымом и пылью.
Слушайте маланцев, они вам расскажут что "угрозы для людей" нет,
потому что гои не люди.
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