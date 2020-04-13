 Загрози для ЧАЕС немає, не вірте фейкам, - ДСНС. ВIДЕО

Про це заявив у відеозверненні директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочемо повідомити і просити населення не користуватися фейковими повідомленнями, які поширюються через соціальні мережі, інформаційні ресурси. В даний час загрози для ЧАЕС, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів у зоні відчуження немає", - сказав він.
"Радіаційний фон по м.Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах норми", - додав Демчук.
За словами представника ДСНС, до гасіння пожеж на території зони відчуження залучено понад 400 осіб і 100 одиниць техніки, зокрема 3 літаки і 3 вертольоти.
Пожежна авіація скинула 460 тонн води.
"Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не заважати рятувальникам виконувати свою роботу і забезпечувати оперативне гасіння вогнищ пожеж, що виникають на території зони відчуження", - додав Демчук.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.
У Держслужбі України з НС заявляють, що станом на 17.00 понеділка, 13 квітня, в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗО продовжують гасіння пожеж на території Корогодського і Денісовецького лісництв.
я по сегодняшний день слышу что МОЗ к коронавирусу готов и угрозы нет, а творится такое,что волосы дыбом.
Что эти пейсатые нам сделают с Чернобылем - и думать не хочется.
Вся надежда на завтрашний дождь!!
Пожарная авиация сбросила 460 тонн воды. Вопрос, какая нам разница, сколько сбросили воды, если вы уже сколько дней не можете потушить???
https://twitter.com/iddqd_ua/status/1249707592827445248
в норме фон или не в норме.
Какая может быть норма, если горел рыжий лес ?
Для бетонных корпусов ЧАЭС угрозы конечно нет.
Угроза есть для окружающих населённых пунктов,
где люди дышут радиоактивным дымом и пылью.
Слушайте маланцев, они вам расскажут что "угрозы для людей" нет,
потому что гои не люди.