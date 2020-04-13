 Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це написав у Фейсбуці композитор і мандрівник Володимир Муляр, інформує Цензор.НЕТ.
"SOS! ГОРИТЬ СЕЛО! Пожежників мало! Будь ласка, хто може, допоможіть залучити більше техніки та пожежників! Журналісти, розповсюдьте, будь ласка! Це наш Обирок, його один край, хутір Каціри! Це Чернігівщина, Бахмацький р-н. Сволота знову травичку вирішила підпалити! Прошу репост !!! 0969552090", - написав Муляр.
Співачка Ярина Квітка повідомила, що на хуторі згоріли дві хати.
"Станом на зараз. 2 будинки на Кацирах (Обирок) згоріли. З нами 4 пожежників, поліція. І дуже сильний вітер не на користь нашим хуторам", - написала вона 13 квітня близько 18-ї години.
Арт-хутір "Обирок" був утворений у 2007 році на основі занедбаних хуторів села Матіївка в Бахмацькому районі Чернігівської області. Як говориться на сторінці хутора в Facebook, любов до життя і природі підштовхнула організаторів переїхати з великих мегаполісів в екологічно чисте місце, а з упорядкованих квартир у багатоповерхівках - у хати-мазанки.
https://www.youtube.com/watch?v=UhQnFkK1id4
https://www.youtube.com/watch?v=SAMpADSk86E
https://www.youtube.com/watch?v=E0mIajP5Lcg
Не могла повірити ні в його смерть, ні, тим більше, в самогубство.
Хоча з "Міфом" він був іншим, не таким =іскристим= від енергії, яким я його запам*ятала з Добровольцями. Причому, його питали про майбутні проекти ... він відповідав. А потім ...
"Мы готовились к массовому шествию «Полка Бессмертной Победы», когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков, прошли бы по Сумской до Мемориала, и там бы почтили память и тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто принес с ее фронтов Победу. А главное - мы бы поклонились еще живым свидетелям всенародного подвига тех окровавленных и обожженных лет.
Вечером 9-го мая на площади Свободы мы планировали такой праздничный концерт, масштабы и звездность которого запомнились бы харьковчанам надолго.
К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы - похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине затронут и 9-е мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения «Полка Бессмертной Победы».
Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день «приближали, как могли», присоединиться к акции «Полк Бессмертной Победы» не выходя из дома.
Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу.
Если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до Дня Победы, уверен, что мы успеем организовать и провести шествие «Полка Бессмертной Победы» так, как мы планировали..."
Ну не гондурас ли, этот Лудшый???
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ВІйна, вірус, вогонь ...
Мало комусь горя.
Я не розумію, хто має право щось десь палити, крім свого обійстя.
Якісь психи і дебіли просто зумисне роблять ці підпали скрізь.