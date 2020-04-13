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 Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Бахмацькому районі Чернігівської області горить легендарний арт-хутір Обирок, пожежники не можуть впоратися з вогнем.

Про це написав у Фейсбуці композитор і мандрівник Володимир Муляр, інформує Цензор.НЕТ.

"SOS! ГОРИТЬ СЕЛО! Пожежників мало! Будь ласка, хто може, допоможіть залучити більше техніки та пожежників! Журналісти, розповсюдьте, будь ласка! Це наш Обирок, його один край, хутір Каціри! Це Чернігівщина, Бахмацький р-н. Сволота знову травичку вирішила підпалити! Прошу репост !!! 0969552090", - написав Муляр.

Співачка Ярина Квітка повідомила, що на хуторі згоріли дві хати.

"Станом на зараз. 2 будинки на Кацирах (Обирок) згоріли. З нами 4 пожежників, поліція. І дуже сильний вітер не на користь нашим хуторам", - написала вона 13 квітня близько 18-ї години.

Арт-хутір "Обирок" був утворений у 2007 році на основі занедбаних хуторів села Матіївка в Бахмацькому районі Чернігівської області. Як говориться на сторінці хутора в Facebook, любов до життя і природі підштовхнула організаторів переїхати з великих мегаполісів в екологічно чисте місце, а з упорядкованих квартир у багатоповерхівках - у хати-мазанки.

Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі 01
Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі 02Горить хутір Обирок на Чернігівщині, потрібна допомога, - жителі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188766
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля, что - то неладно с твоим президенством. Украина все больше становится иллюстрацией к Апокалипсису. Ты пошутил, что хуже не будет? А то как - то смеяться уже пропало желание .
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Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса - Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.(с)
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Шкода, цей хутір заснував український режисер Кантер (вже покійний) Нема людини - нема й справи...

https://www.youtube.com/watch?v=UhQnFkK1id4

https://www.youtube.com/watch?v=SAMpADSk86E
https://www.youtube.com/watch?v=E0mIajP5Lcg
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Я двічі бачила його, приїздив до нас у Монреаль. Спочатку з фільмом Добровольці, потім з "Міфом". Маю фото на пам*ять. І підписану картку з фото одного з кіборгів, який також пізніше завітав у Монреаль з "Аеропортом".

Не могла повірити ні в його смерть, ні, тим більше, в самогубство.
Хоча з "Міфом" він був іншим, не таким =іскристим= від енергії, яким я його запам*ятала з Добровольцями. Причому, його питали про майбутні проекти ... він відповідав. А потім ...
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Зеля, что - то неладно с твоим президенством. Украина все больше становится иллюстрацией к Апокалипсису. Ты пошутил, что хуже не будет? А то как - то смеяться уже пропало желание .
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Добре, що є "Зєля" - є кого хером обложити, а дегенерати, які палять траву ні до чого. Логіка порохобота звичайного в загостренній формі. Більшість проблем в країні від таких недалеких, як Ви. Ви не здаткі в своєму дворі перестати срати, а хочете в країні щось путнє зробити ...
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Сами подожгли и сами ноют.
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Будь-хто може подивитись сюжети про Обирок та його мешканців,і зробити висновок,що це не їхніх рук справа.Мистецький хутір Обирок
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А где уголовные дела по поджогам и посажённые "отцы" этого безобразия?
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Дощик-дощик, поможи, дощик-дощик поможи...
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Щас с Харькова пришлем помощь. Наверно пиар?
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Вот помощь Харькова... Гепа про празднование 9 мая:

"Мы готовились к массовому шествию «Полка Бессмертной Победы», когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков, прошли бы по Сумской до Мемориала, и там бы почтили память и тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто принес с ее фронтов Победу. А главное - мы бы поклонились еще живым свидетелям всенародного подвига тех окровавленных и обожженных лет.

Вечером 9-го мая на площади Свободы мы планировали такой праздничный концерт, масштабы и звездность которого запомнились бы харьковчанам надолго.

К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы - похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине затронут и 9-е мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения «Полка Бессмертной Победы».

Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день «приближали, как могли», присоединиться к акции «Полк Бессмертной Победы» не выходя из дома.

Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу.

Если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до Дня Победы, уверен, что мы успеем организовать и провести шествие «Полка Бессмертной Победы» так, как мы планировали..."

Ну не гондурас ли, этот Лудшый???
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Ну Вы наверное знаете пословицу" в семье не без урода"
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всегда готов,но сейчас не вижу реально,чем помочь из Киева
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От я не впевнений, що це приїхали та підпалили придурки з Чернівецької області. Місцева ЗЕ!команда напевно.
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за хотор с сгоревшей демо-мазанкой ничо сказать просто невозможно. ну а от хатынка, которая даже с учётом перспективы за пожаркой не помещается, ничо так.
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Звертайтесь на Банкову, там точно допоможуть.
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Викликайте хор Мотузки і лисого соліста Кошевого.
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Водите хоровод и веселитесь, идиоты. Там уже нечего тушить
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Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса - Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.(с)
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Такое ощущение, что не только из-за погодных условий всё это происходит. Кто-то и зачем-то помогает кое-кому избавиться от людей и ненужных строений...
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А вы сделайте калекой того, кто вам это устроил,. вы то знаете их и без полиции. А то пока горели звери и птицы - вам это было по фиг. А теперь нам то же самое!
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Уроды. Сколько животных погибло/гибнет в огне. Таким поджигателям нужно руки ломать.
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пишіть адресу ! зараз відро вишлю.... діряве трохи - ну то таке, який президент - такі і відра....
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тільки укрпоштою - найшвидшою доставкою в світі!
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Можу допомогти каністрою бензини ! Бо нема села -- немає і людей, а немає людей -- не буде і пожеж !!! І уся природа, фауна і флора зітхне з полегшенням і розквітне, коли кругом не стане таких ідіотів двуногих, тупих "господарів", що підпалюють самі себе, а потім кричать "Памагітє !".
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Взагалі-то Обирок - це еко-поселення свідомих людей, там не палили траву... Там якраз народ пропагував етно-культуру та еко-свідомість! Палили мабуть десь поруч...
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Якась пошесть в Україні ...

ВІйна, вірус, вогонь ...
Мало комусь горя.

Я не розумію, хто має право щось десь палити, крім свого обійстя.
Якісь психи і дебіли просто зумисне роблять ці підпали скрізь.
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