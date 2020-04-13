 "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко заявив, що російські ЗМІ передають на внутрішній інформаційний ринок "бридку інформацію". Як приклад Лукашенко згадав російські новини від провідних телеканалів РФ про те, що він пропонує білорусам лікуватися "трактором, горілкою, лазнею".
"Мене напружують ... російські засоби масової інформації - дійшли до того, що на Росію дають таку бридку інформацію .., мовляв, батька там лікує своїх трактором, горілкою, лазнею. Я пожартував, та в кожному жарті є частка жарту ... Не чіпайте нас - ми ж нічого не просимо. Ми рятуємося самі, ми захищаємося самі ... Навіщо ви в Росії робите нас дурнями? Навіщо російській людині - росіянину забивати в голову, що там - на заході, наші білоруси вони якісь ненормальні? При чому тут вже не відбрикнешся, що це некеровані канали", - сказав Лукашенко.
Чем дальше в лєс, тим більше розуміння, що дует «Путя-Лука», це дуже хитрозроблений дует нананайскіх мальчіков...
http://president.gov.by/ru/zdravoohranenie_ru/
Мордор официальные данные по заболевшим -- Приморсуий край - 28 больных
Китай официальная информация - Из 200 случаев зарегестрированных больных за сутки 100 из них прибыли вчера из Приморского края...
мацкальскиое СМИття даже очень устраивает
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Умный-умный... а, иногда, такую наивную уйню несёт!
Президент Белоруссии Александр Лукашенко:
«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса… Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были»,