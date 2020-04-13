 "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко заявив, що російські ЗМІ передають на внутрішній інформаційний ринок "бридку інформацію". Як приклад Лукашенко згадав російські новини від провідних телеканалів РФ про те, що він пропонує білорусам лікуватися "трактором, горілкою, лазнею".

"Мене напружують ... російські засоби масової інформації - дійшли до того, що на Росію дають таку бридку інформацію .., мовляв, батька там лікує своїх трактором, горілкою, лазнею. Я пожартував, та в кожному жарті є частка жарту ... Не чіпайте нас - ми ж нічого не просимо. Ми рятуємося самі, ми захищаємося самі ... Навіщо ви в Росії робите нас дурнями? Навіщо російській людині - росіянину забивати в голову, що там - на заході, наші білоруси вони якісь ненормальні? При чому тут вже не відбрикнешся, що це некеровані канали", - сказав Лукашенко.

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