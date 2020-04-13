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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Білорусь (980) Лукашенко (574) пропаганда (1371) Росія (26834)

 "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на роботу російських пропагандистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко заявив, що російські ЗМІ передають на внутрішній інформаційний ринок "бридку інформацію". Як приклад Лукашенко згадав російські новини від провідних телеканалів РФ про те, що він пропонує білорусам лікуватися "трактором, горілкою, лазнею".

"Мене напружують ... російські засоби масової інформації - дійшли до того, що на Росію дають таку бридку інформацію .., мовляв, батька там лікує своїх трактором, горілкою, лазнею. Я пожартував, та в кожному жарті є частка жарту ... Не чіпайте нас - ми ж нічого не просимо. Ми рятуємося самі, ми захищаємося самі ... Навіщо ви в Росії робите нас дурнями? Навіщо російській людині - росіянину забивати в голову, що там - на заході, наші білоруси вони якісь ненормальні? При чому тут вже не відбрикнешся, що це некеровані канали", - сказав Лукашенко.

Читайте також: У нас суто від коронавірусу жодна людина не померла, вони померли від букета хронічних хвороб, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188732
 
   
 Топ коментарі
 
Адіннарод, фулі. На парад готуйся.
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Держись, Бацька. Трусы ненавидят тех, кто не испугался.
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Сомневаюсь что про трактор, водку и баню он шутил, выглядело совсем не как шутка.
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А от шутка: « При чем тут уже не отбрыкнешся, что это неуправляемые каналы", - сказал Лукашенко.Источник: https://censor.net.ua/v3188732»


Чем дальше в лєс, тим більше розуміння, що дует «Путя-Лука», це дуже хитрозроблений дует нананайскіх мальчіков...
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Держись, Бацька. Трусы ненавидят тех, кто не испугался.
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Митрополит Павел і Лукашенко, ******* Дартан'яни.
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нет. Павел - чмо (если речь про пашу мерседеса), Лука - очень трезвый политик. бывает смелость от трусости. так вот - ничего общего с нашим вопросом.
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Лука зразок партійної номенклатури совка, не всі ж там були ідіотами, були і гарні менеджери, просто система завулочна.
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Мы в каменном веке, по сравнению с медициной Беларуси, которую сохранил и системно развивает Лукашенко.
http://president.gov.by/ru/zdravoohranenie_ru/
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тю...так смеются не над печенегами,а над ****** и кацапами
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якась недолуга інфантильна маячня, як для "отця нації"
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Батька коронаидиот N1 . Упустил ситуацию со своими *********** , теперь не догонишь.
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Назвался груздем- поезжай в кузов. А чего он от ***** и кацапов ожидал?
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Да, иногда даже Лукашенко не выдерживает и его прорывает.)
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Бацька походу пребывает в наивной иллюзии что поведение кацапорылов можно изменить!? ..это их суть!..она не изменяется а только выбивается "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5988
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Кремль и из украинцев старается сделать ещё с СССР селюков, колхозников, хуторян, шароварников, тупых мэгэтек и, шо самое скверное наше одномовное рагульё ***** в этом со всех сил помогают.
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Не только Кремль. Европе тоже не нужен был промышленный конкурент под боком. Заводы, порезанные на металлолом помните? Ох с какой радостью скупала она этот хлам! А наши холопы да, сами же и резали...
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Ну так у власти у нас кто тогда были? Кравчук, кучма - село. Поэтому и пишу, что наши одномовные селюки это полезные идиоты *****. Тогда село уничтожало украинскую индустрию, теперь село будет распродавать украинскую землю и ничего им не скажи, бо они главные патриоты Украины - они ж на мове украинскую землю распродают и в не патриотизме их хер заподозришь. Грабить Нэньку на мове это патриотизм, а не преступление.
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Как говорится «Коготок увяз, всей птичке пропасть»! )))
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Тю..прозревать стал? разве только средства массовой дезинформации?
Мордор официальные данные по заболевшим -- Приморсуий край - 28 больных
Китай официальная информация - Из 200 случаев зарегестрированных больных за сутки 100 из них прибыли вчера из Приморского края...
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А вони так не можуть. Це ж кацапи. Вони скрізь свого носа засунуть і будуть гадити, а свого нічого не бачать.
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глядзи, не то раSSейская аперация "СМИ" даведёць беларуцкага бацьку до тюрьми... "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1155
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Колхоз колхозом...хотя про фашистские наклонности русни делать на своем пропагандонТВ из всех соседей неполноценных унтерменшей это он правильно заметил.
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Лукашенко не розуміє чи що.... для свиношакалів к@цUPських усі "недоразвинені та тупі" , а як їм інакше жити з 'лішнєй храмасомай"...
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Именно так вас белорусов россияне и видят, недалекими бульбашами, а вы и дальше продолжайте с ними в десна лупиться да военные учения проводить
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а нашего поц-Зе-дента
мацкальскиое СМИття даже очень устраивает
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я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Все знают, что рано или поздно беларусы вдруг полюбят свою мову и начнут рассуждать о том, как они всегда любили и поддерживали Украину, а тамошние русские начнут перекрашиваться в беларусских патриотов. И раша просто добровольно приближает эти дни своей бузудержной имперской тупостью.
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Если беларусы, следуя нашему примеру, угробят свою экономику, у них и правда кроме любви к мове больше ничего не останется. Но своими руками они точно этого делать не станут.
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Чтобы не напрягли, не надо трепать языком. Или не рассказывал, что трактор, водка и баня все лечит?
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не поверишь, но в Украине тоже есть такие, которые верит целебным своиствам комплекта с водки и транспортного средства
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Белорусский Деда:
Умный-умный... а, иногда, такую наивную уйню несёт!

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Отсутствие мозгов ничто не лечит. А тело способно пережить всякое, важно не верить во всякую хрень о которой галдят на каждом углу.
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Фюрер бульбашный совсем оборзел - батон крошит на фюрера репоедов. Неспроста все это.
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Это просто перед выборами, а так ручной, также как и Зеленский.
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про водку, баню и трактор в принцыпе весь мир смеёться, а лукаш обиделся на руцких, мол те его шутку не поняли и в правду - пошли в баню, нажрались водки и давай гонки на тракторах устраивать - есть погибшие, но не от коронавируса. "Мене напружують російські ЗМІ - дають бридку інформацію. Не чіпайте нас - ми ж нічого у вас не просимо", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2944
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Ні)), ви ніколи нічого не просите))), тільки за що ви смокчете москальні вже понад двадцять років...))))
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Как это ничего не просил: и нефть дешевую не просил, 600 млн $ за налоговый маневр не просил, и газ дешевый не просил? Видео полно кругом.
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Бацька уже мальчика в трусиках распял?
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так кацапов в дверь пинком, а они в окно. Только отстреливать.
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Че не получается на двух стульях одной попой усидется? Да, хитрозачес?😷
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Lukashenko - video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко:
«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса… Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были»,
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