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 Політика України
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Все про:ВР (7458) присяга (78) Світлична (66)

 Світлична склала присягу нардепа. ВIДЕО

Юлія Світлична склала присягу народного депутата Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - зачитала текст присяги Світлична.

Читайте: ЦВК зареєструвала народну депутатку Світличну

Нагадаємо, в окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді президент Володимир Зеленський призначив його головою Харківської ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший розгром "Слуги народу" на довиборах у Раду: На 179-му окрузі Світлична набирає близько 70% голосів, - Бутусов

Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 в Харківській області. Вибори було призначено на неділю, 15 березня. 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, всього було зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.

16 березня ЦВК оприлюднила результати: Юлія Світлична перемогла з результатом 77,54%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188676
 
 
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Ребёнок. Ещё молоко на губах не обсохло.
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Лучше бы она им все сифилис принесла!
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Як завжди, "диво-люди" мiняють шило на мило.
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дети не воняйте если не знаете.Юлия Александровна Светличная (укр. Юлія Олександрівна Світлична; род. 6 июня 1984; Харьков) - председатель Харьковской областной государственной администрации, депутат Харьковского областного совета VII созыва, вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, доктор юридических наук, кандидат наук государственного управления. Самый молодой губернатор Украины.[3]
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И по совместительству гепына подстилка...
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