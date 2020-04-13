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 Суспільство
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 Обмін утримуваними особами може відбутися вже цього тижня, - Денісова. ВIДЕО

Наступний етап обміну утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" може відбутися ще до Великодня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вчора заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Існують домовленості про взаємне звільнення, це буде ще один етап звільнення "всіх на всіх", але я сьогодні - ви розумієте, для того, щоб це сталося, я не буду говорити, коли це і кого ми повернемо. Щойно можна буде таку інформацію надати, я обов'язково її надам", - розповіла вона.

Водночас вона зазначила, що всі, хто повернуться, пройдуть обов'язкову обсервацію.

"Ці люди, які будуть звільнені й повернуті наступного тижня, я думаю, будуть на обсервації за тим порядком, який затверджений Міністерством охорони здоров'я і головним санітарним лікарем", - додала Денісова.

"Держава і президент планують повернути всіх громадян України, які утримуються на окупованих територіях і в Росії", - наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваних осіб, який має відбутися до 17 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія з якихось причин призупинила переговори про звільнення українських політв'язнів, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188670
 
 
 Топ коментарі
 
Україна отримує своїх таксистів, а росіяни отримають злочинців, які вбивали українців.
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як виявилося, "всіх на всіх" - питання розтяжне
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Не надааааа! Вы шо, хотите Лугандон оставить без таксистов?
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Україна отримує своїх таксистів, а росіяни отримають злочинців, які вбивали українців.
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Предварительно заразит их коронавирусом!
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Не надааааа! Вы шо, хотите Лугандон оставить без таксистов?
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Занятно однако, они уже не пленные, не военнопленные, не политические - а просто удерживаемые )))
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Как-то очень незаметно заложники превратились в удерживаемые лица. Обмен удерживаемыми лицами может состояться уже на этой неделе, - Денисова - Цензор.НЕТ 5037
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Таксистів в ОРДЛО дійсно утримують, а у нас лише терористи і злочинці. А заручників сепари не віддають!
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Али, Вы этих таксистов туда посылали?
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як тіко Таню Чорновол візьмут під стражу, так состоіца обман "псіх на псіх" - таково условійє кримля і *****
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"прєслєдованійє прєступлєній Майдана" - началі с Тані, а дальше путь открит - всєх пострадавших назначат вінаватимі в госпєрєваротє, сопротівлєнійє міліції, замах на і убійство правохрєнітєлєй, біспаряткі массовийє - всьо вспомнят - вплоть до затоптаних клумб
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Не удивляйтесь, что их так называют. Потому что юридически войны нету, стало быть нет и военнопленных. А "политические" заключенные - слово нарицательное, ассоциируется с тоталитаризмом, его всегда избегают. "Заложники" тоже не употребляют, ибо по конституции Украина не имеет права держать в заложниках своих граждан, как и вступать в переговоры с террористами, и по этой же причине лднр не признана террористической организацией. Остается только сказать, что их удерживают. Так и живем.
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