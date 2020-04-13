 "#бать! Коротше все - кірдик! У машині сидіти? Та ну його нах#й - він там сидить чхає, бл#дь, кашляє", - водій швидкої показав величезну чергу машин до московської лікарні. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік стверджує, що щодня з підозрою на коронавірус госпіталізують понад тисячу осіб, і показує вулицю з величезним скупченням автомобілів швидкої допомоги.
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+22
Такие богатые, шо аж зубы себе вставить не могут.
+21
а зміст їх вставляти, якщо до вечора повибивають
+19
Что ты блять несёшь, ватка?
В москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек
Вот и подумай, еблан.
В москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек
Вот и подумай, еблан.
экая прорва скорых - в Киеве столько не увидишь.
но там и без того - вот жена проезжала рядом (просто ехала по МКАД, ей не в Москву - ей в Муром надо было) там прям перед войной.
Впечатление - ТУМАН ОТ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ - реально туман, ни хрена не видно, сплошная пробка на 1-2 часа - и над туманом высятся сплошные бесконечные коробки, коробки, коробки многоэтажек...
Не город, говорит, а полный аллес...
Шестая часть рф-ии живет в Москве - не кот поссал.
Це я до того, що якби на рашці взагалі зробили одне приймальне відділення швидкої допомоги на всю країну, то екая прірва карет швидкої допомоги була б ще більше.
В москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек
Вот и подумай, *****.
И нет столько скорых, разве что на бумаге)
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
Украина таки не Росиия.
Ну, Сириянаш, Донбасснаш, Крымнаш стоят зубов то.
- Та это мультик профинансированный госдепом. По всей расии нет столько машин.
- В расии столько нет, а в Маскве есть.
Глава фонда Стив Макманус назвал жест семьи банкира «невероятным пожертвованием в очень сложное время». «Мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу», - добавил он. По словам Макмануса, полученные деньги пойдут на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.
В ответном заявлении супруги выразили надежду, что их деньги помогут персоналу госпиталя «сейчас и в будущем». «Мы искренне благодарим отважных и самоотверженных медработников за их усердный труд и преданность делу», - сказали они.
2012 года стало известно, что Андрей Бородин купил самый дорогой особняк Великобритании, который когда-то принадлежал принцу Уэльскому, за 219 млн долларов США.
В России Андрей Бородин заочно приговорен к 14 годам.
https://www.dialog.ua/world/205097_1586692714
Это коронавирус, "стопудов"(С)
ЧИХАНИЕ - это главный симптом.
Спросите специалистов из ВОЗ.
Зав. клиникой в Нью-Йорке. Очень полезно и по делу
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кто тут вижит про узурпацию власти у нас?
и с пофигизмом относиться. кроме считания дураками всех кроме себя нужно и свои мозги иметь..
затупы Зе -это затуп с масками. и недостаточный контроль за тех кого возвращали за границы..
но простите эти "сознательные" граждане кто возвращался изза границы тоже должны думать головой. и сознательно относиться. ( был пример как заболевший решил сбежать чуть ли не з больницы... сбежать с места де тебя могут вылечеть.. это уже дебилизм))
и ненужно порохососам( а скорей кремлеботам как быдло) писать что это все электорат ЗЕ -- типа зебили.
напомню
Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом: Петр Порошенко - 38,93%Владимир Зеленский - 26,01%.
выходит несознательных среди любителей Пети больше?