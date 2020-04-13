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 Суспільство, За кордоном
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 "#бать! Коротше все - кірдик! У машині сидіти? Та ну його нах#й - він там сидить чхає, бл#дь, кашляє", - водій швидкої показав величезну чергу машин до московської лікарні. ВIДЕО

Водій московської швидкої зняв відео, на якому показав величезну чергу машин до лікарні. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік стверджує, що щодня з підозрою на коронавірус госпіталізують понад тисячу осіб, і показує вулицю з величезним скупченням автомобілів швидкої допомоги.

Також читайте: Подивіться на Москву й усвідомте всю серйозність загрози: Кличко заявив, що обмеження в Києві були запроваджені вчасно

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188665
 
   
 Топ коментарі
 
Такие богатые, шо аж зубы себе вставить не могут.
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а зміст їх вставляти, якщо до вечора повибивають "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 6709
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Что ты блять несёшь, ватка?
В москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек
Вот и подумай, еблан.
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Огромный город Москва...
экая прорва скорых - в Киеве столько не увидишь.
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Так они, если я правильно помню, примерно 2-3 года назад в неё приписали почти все окружающие её города в области.
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Все правильно, Москву збільшили аж до кордонів московської області, доречі в напрямку України. Тільки це сталось не 2-3 роки назад, а ще до Майдану. Так, час летить...
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возможно.
но там и без того - вот жена проезжала рядом (просто ехала по МКАД, ей не в Москву - ей в Муром надо было) там прям перед войной.
Впечатление - ТУМАН ОТ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ - реально туман, ни хрена не видно, сплошная пробка на 1-2 часа - и над туманом высятся сплошные бесконечные коробки, коробки, коробки многоэтажек...
Не город, говорит, а полный аллес...

Шестая часть рф-ии живет в Москве - не кот поссал.
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СКОТЫ КАЦАПСКИЕ! СДОХНИТЕ ВСЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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Колись в СРСР вирішили побудувати найбільшу в світі на той час свиноферму. Як воно й було в ті часи - вирішили, побудували і лише потім зрозумілі, що продукцію рослинництва для годівлі свиней треба возити за дуже багато кілометрів, що економічно невигідно...

Це я до того, що якби на рашці взагалі зробили одне приймальне відділення швидкої допомоги на всю країну, то екая прірва карет швидкої допомоги була б ще більше.
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Что ты ***** несёшь, ватка?
В москве на 12,5 млн жителей в наличии 900 карет скорой помощи (государственных), это 1 на 14 тысяч человек
В Киеве с 2,9 млн жителей работают 310 карет скорой помощи, это 1 на 9 тысяч человек
Вот и подумай, *****.
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В Киеве уже давно не 2,9 млн)
И нет столько скорых, разве что на бумаге)
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Это официальная статистика. В москве де-факто тоже больше. И, учитывая что это рашка, как думаешь, сколько из 900 на ходу?
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Так пожелаем им еще больше скорых и катафалков
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И это не может не радовать! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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А вдруг те в ответ вашим звонить начнут?
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Так кацапские "минёры" и так звонят постоянно. Ты не в курсе чы дурачком прикинулся?
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А у нас в Україні такого немає, а чому так?
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Кто сказал что у нас такого нет? На 12ти миллионную Маскву 1100 заболевших в день. На 3-х миллионнный Киев 325 заболевших в день. Процент заболевших такой же.
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ты что-то путаешь.за день в Киеве 79... и всего 400+ за все дни в Киеве.так что процент в Киеве намного меньше
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А все тому що перший розсадник вірусу був із Сибірі з лабораторії Вектор. До цього додається плотність проживання населення. В Сибірі вона мінімальна тому в Ухані який спеціально заразили вспихнуло швидше. Но і до Москви воно все ж дісталось, а там плотність проживання велика...
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Причому з біля 500 хворих у Києві сьогодні майже 100 московських попів Києво-Печерської лаври.
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Верить кацапам себя не уважать,сами понимаете.В Москве уже не принимают.Это видео-всего только один факт озвучили.Масса видео,что москалей уже в областях по 8-9 часов сдать не могут.Я на одном насчитал более 90 скорых в очереди.....Новогорск по-моему.И в Киеве будет намного проще,Кличко метро закрыл.....а собянин нет(а это 6-8 млн.потенциальных распространителей в день.)
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Ещё в Мацкве особых проблем с тестами нет в отличии от остальной России
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А в Украине ЧИХАЮЩИМ ("он там сидит чихает") диагноз "коронавирус" не ставят пока еще.
Украина таки не Росиия.
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Если сидит - зачем его куда-то пхать? Или там чел 10 сидят в одном тазу? Бред.
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Тому що нема вже України, бо вже два тиждні не бачу на ординських каналах новин і срач-шоу про Україну.
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Такие богатые, шо аж зубы себе вставить не могут.
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Поразительно, правда?
Ну, Сириянаш, Донбасснаш, Крымнаш стоят зубов то.
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Так, там, говорят, это повсеместно, даже здесь люди несколько лет назад писали. Блин, ну пусть не имплант... мосты какие-нибудь не дорогие же.
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а зміст їх вставляти, якщо до вечора повибивають "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 6709
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Дык на воТку ж не останеЦА. Говорят ***** на нее цены пАднял, а в мААЦкве вАдителям скорой бояру глушить западло, они же Ылита обЧесва "#бать! Коротше все - кірдик! У машині сидіти? Та ну його нах#й - він там сидить чхає, бл#дь, кашляє", - водій швидкої показав величезну чергу машин до московської лікарні - Цензор.НЕТ 3698
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Зато парад по расписанию будет. Да и у нас уродов тупых не меньше. Визжат чтобы метро запустили и на работу всех пустили
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"Уроды тупые" от голода не хотят умирать, да и поняли, что не так страшен чёрт, как его малюют.
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Не умрет никто - весна, уже листья на деревьях, коренчики всякие, травка. А как в войну в концлагерях кормили? То-то жа.
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В концлагере не был и его не охранял так, что ничего не знаю про это.
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Достаточно фото или видео посмотреть - там все видно, как "кормили".
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В твиттере в комментах прочитал такой диалог:
- Та это мультик профинансированный госдепом. По всей расии нет столько машин.
- В расии столько нет, а в Маскве есть.
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Бывший менеджер Банка Москвы Андрей Бородин присвоивший 1,1 миллиард долларов и получивший политическое убежище в Лондоне пожертвовал британцам $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.
Глава фонда Стив Макманус назвал жест семьи банкира «невероятным пожертвованием в очень сложное время». «Мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу», - добавил он. По словам Макмануса, полученные деньги пойдут на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.
В ответном заявлении супруги выразили надежду, что их деньги помогут персоналу госпиталя «сейчас и в будущем». «Мы искренне благодарим отважных и самоотверженных медработников за их усердный труд и преданность делу», - сказали они.
2012 года стало известно, что Андрей Бородин купил самый дорогой особняк Великобритании, который когда-то принадлежал принцу Уэльскому, за 219 млн долларов США.
В России Андрей Бородин заочно приговорен к 14 годам.
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Пусть лучше "Тополя" запустят по вирусной Москве.
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а где ж "великий и могучий"? ляжки обосрал?
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"он там сидит чихает"

Это коронавирус, "стопудов"(С)
ЧИХАНИЕ - это главный симптом.
Спросите специалистов из ВОЗ.
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И ваще это брехня. Смотрю два дня ордынские каналы и этого сюжета там не показывают. "#бать! Короче все - кирдык! В машине сидеть? Да ну, его нах#й - он там сидит чихает, бл#дь, кашляет", - водитель скорой показал огромную очередь машин в московскую больницу - Цензор.НЕТ 6608
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Медперсонал на очереди.... И это у них еще дохрена транспорта, пока...
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Но наши малороссы все равно дрочат на "великую и процветающую" Россию!
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Смотреть всем, кто сомневается в гениальности зе, шмыги и педалика. Мозги при этом желательно отключить. Если они у вас есть, конечно.
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І що характерно,кацапів абсолютно не жаль...
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Зубов нет,матюки.Просто жесть.Это ребята КАЦАПЬЁ о кацапах
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Просто удивительно как вяло радуются украинцы. На Эхе второй день праздник.
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перестаньте собачиться и посмотрите это https://zm-sochi.livejournal.com/1412714.html
Зав. клиникой в Нью-Йорке. Очень полезно и по делу
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А цьому поффф..Він в *комбезе * .. "#бать! Коротше все - кірдик! У машині сидіти? Та ну його нах#й - він там сидить чхає, бл#дь, кашляє", - водій швидкої показав величезну чергу машин до московської лікарні - Цензор.НЕТ 7063

..
.."#бать! Коротше все - кірдик! У машині сидіти? Та ну його нах#й - він там сидить чхає, бл#дь, кашляє", - водій швидкої показав величезну чергу машин до московської лікарні - Цензор.НЕТ 4431...
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Похоже за Крым и Донбасс ответка от бога прилетела.
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А у нас заболевших типа нет? А в США тогда ответка откуда и за что? А Швейцарии, Бельгии? Заразе не важно кого косить.
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Все таки как велик и могуч язык Пушкина, Толстого, Достоевского, которым на расее свободно владеет каждый простой водитель! Заслушаться можно!
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Если каждого пукающего еще начнут на скорой помощи катать- вообще полный п!$@ц будет!
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Якісь машини швидкої допомоги дивні, без вікон, я сарай...
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ну, это универсалы: если что - готовый автозак.
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Ненавижу автопробки, но именно эта мне нравиться.
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а що немає між водієм і реанімаційним салоном стінки? повина ж бути.
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ну вот...
кто тут вижит про узурпацию власти у нас?
и с пофигизмом относиться. кроме считания дураками всех кроме себя нужно и свои мозги иметь..
затупы Зе -это затуп с масками. и недостаточный контроль за тех кого возвращали за границы..

но простите эти "сознательные" граждане кто возвращался изза границы тоже должны думать головой. и сознательно относиться. ( был пример как заболевший решил сбежать чуть ли не з больницы... сбежать с места де тебя могут вылечеть.. это уже дебилизм))

и ненужно порохососам( а скорей кремлеботам как быдло) писать что это все электорат ЗЕ -- типа зебили.

напомню
Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом: Петр Порошенко - 38,93%Владимир Зеленский - 26,01%.
выходит несознательных среди любителей Пети больше?
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Типичный рюзьге. Тупое, хамовитое, беззубое и безмозглое быдло.
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Нафіґ бензин переводити даремно? Зразу козломордих на кладовище везіть!
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Население Москвы на 1 января 2020 года составляет 12 692 466 человек согласно оперативным данным Росстата от 24.01.2020
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Населення столиці України становить 3,7 млн осіб.
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