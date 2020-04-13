 Найманці РФ двічі відкривали вогонь із гранатометів і кулеметів по позиціях українських воїнів на Донбасі, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

О 09.35 ворог розпочав обстріл оборонців н.п. Піски, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

З 11.20 зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти порушили режим тиші в районі Павлополя.

Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії із незаборонених зразків озброєння з метою придушення ворожої збройної активності.

Втрати противника уточнюються.

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