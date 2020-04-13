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 Найманці РФ двічі відкривали вогонь із гранатометів і кулеметів по позиціях українських воїнів на Донбасі, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби, 13 квітня, за наявною станом на 12.00 інформацією, збройні формування РФ двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

О 09.35 ворог розпочав обстріл оборонців н.п. Піски, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

З 11.20 зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти порушили режим тиші в районі Павлополя.

Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії із незаборонених зразків озброєння з метою придушення ворожої збройної активності.

Втрати противника уточнюються.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188638
 
 
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товарищи наемники, нужно просто прекратить постреливать!
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Больше отведений украинских войск! Больше сдачи хйлу территорий нашей страны. Давай зЭшмаркля, не подведи, ватаны и Беня в тебя верят!!!
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Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются", 11.04.20 19:07Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".

Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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