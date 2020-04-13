 Найманці РФ двічі відкривали вогонь із гранатометів і кулеметів по позиціях українських воїнів на Донбасі, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
О 09.35 ворог розпочав обстріл оборонців н.п. Піски, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
З 11.20 зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти порушили режим тиші в районі Павлополя.
Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії із незаборонених зразків озброєння з метою придушення ворожої збройної активності.
Втрати противника уточнюються.
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля