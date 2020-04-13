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 "Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень": як військовослужбовці відсвяткували Вербну неділю в зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні триває карантин, але про народні традиції не забувають навіть у зоні ООС.

Кілька воїнів з різних підрозділів приїхали у Вербну неділю в селище Карлівка Донецької області, де волонтери побудували церкву, яка слугує певним соціальним притулком для українських воїнів, повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

Дорогою воїни наламали верби, намочили її у святій воді і били лозинами один одного зі словами: "Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень"!

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"Скільки себе пам'ятаю, для моєї сім'ї Вербна неділя завжди було великим святом, тому дуже радий, що вдалося вирватися з позицій і на кілька хвилин відчути дух свята. Сподіваюся, що на Великдень ми знову зберемося в цьому храмі. Тим більше, що умови карантину ми не порушуємо", - каже Віталій, боєць 28-ї бригади ЗСУ.

Верба бє, не я бю, за тиждень Великдень: як військовослужбовці відсвяткували Вербну неділю в зоні ООС 01
Верба бє, не я бю, за тиждень Великдень: як військовослужбовці відсвяткували Вербну неділю в зоні ООС 02
Верба бє, не я бю, за тиждень Великдень: як військовослужбовці відсвяткували Вербну неділю в зоні ООС 03
Верба бє, не я бю, за тиждень Великдень: як військовослужбовці відсвяткували Вербну неділю в зоні ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188633
 
   
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можно даже и побрататься с орками - они же тоже православные.
в "честь" древнего комикса то. Осирис воскрес, ой, Яхве, или какой-то там дух. Кстати, а ведь "христос" то содран с Осириса(сплагиачен).
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А може нехай би била РСЗВ "Верба"? А на ракетах якраз це і написать.Можна навіть освятити іх перед запуском...
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