 "Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень": як військовослужбовці відсвяткували Вербну неділю в зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька воїнів з різних підрозділів приїхали у Вербну неділю в селище Карлівка Донецької області, де волонтери побудували церкву, яка слугує певним соціальним притулком для українських воїнів, повідомляє журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.

Дорогою воїни наламали верби, намочили її у святій воді і били лозинами один одного зі словами: "Верба б'є, не я б'ю, за тиждень Великдень"!

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"Скільки себе пам'ятаю, для моєї сім'ї Вербна неділя завжди було великим святом, тому дуже радий, що вдалося вирватися з позицій і на кілька хвилин відчути дух свята. Сподіваюся, що на Великдень ми знову зберемося в цьому храмі. Тим більше, що умови карантину ми не порушуємо", - каже Віталій, боєць 28-ї бригади ЗСУ.







