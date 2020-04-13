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Все про:Запоріжжя (585) "русский мир" (216)

 6 років тому мітинг прихильників "русского мира" в Запоріжжі закидали яйцями. ВIДЕО

13 квітня 2014 року в Запоріжжі проросійськи налаштовані громадяни зібралися на мітинг, який закидали сирими яйцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У неділю, 13 квітня 2014 року, на Алеї слави, неподалік Запорізької міської ради, зібрався мітинг прихильників "русского мира". Крім георгіївських, вони пов'язали стрічки у вигляді російського триколора і закликали до створення "ЗНР". Щоб запобігти цьому, патріотично налаштовані містяни вирушили на місце, де відбувався мітинг. До них приєдналася молодь, представники "Правого сектора" та прості перехожі.

Патріоти оточили сепаратистів. У ході переговорів сторони дійшли згоди, що прихильникам "русского мира" дадуть коридор, але за умови, що ті залишать усі провокаційні речі і вийдуть у місто вулицею Незалежної України. Сепаратисти відмовилися віддавати символіку, після чого їх знову оточили і почали закидати яйцями, борошном та іншими продуктами, дозволивши виходити жінкам. Рятувалися від "бомбардувань" за допомогою парасольок.

Згодом цей день назвали "яєчною неділею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188627
 
   
 Топ коментарі
 
А надо было лимонКами. Сорта Ф-1
5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 7939
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Если они сегодня это повторят, венедиктова их посадит.... 5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 9416
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Парни из спецподразделения "Ягуар" приехали в Хаарьков и положили козлячьими мордами вниз всех любителей "русскава мира"
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Если они сегодня это повторят, венедиктова их посадит....
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наблюдал как ватников "рюського мира" объяичили и замукомолили )))
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Тоько посмотрите на рожи этих дегенератов, а ведь через 6 лет они голосовали за зеленских:
6 років тому мітинг прихильників "русского мира" в Запоріжжі закидали яйцями - Цензор.НЕТ 8387

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Тоько посмотрите на рожи этих дегенератов

"""""""""""""
Особенно тот что третий справа.
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сейчас, как и тогда - аваковские мусора защищают "рузький мир"..
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п.с... немало из тех любителей рузького мира сейчас в "слугах урода"..
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...а через п'ять років вони стали зе-білами. 5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 2063
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Врешь. Из всех моих знакомых кто там был, никто за бубочку не голосовал. Думаю что с большой вероятностью и остальные так же.
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а шо ж г-бюро репрессий до сих пор не возбудилось - непорядок. и авкяна за подавление руцкого мiра в Харькове тоже пора садить.
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в Харькове руссский мир подавили эти :

5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 4413
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Парни из спецподразделения "Ягуар" приехали в Хаарьков и положили козлячьими мордами вниз всех любителей "русскава мира"
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это грёбанное Бюро расследований нужно обязательно засудить на Трибунале, с расстрелом руководителей после беспристрастного Народного Суда
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поэтому в 2019-м антимайдан и любители ********* выбрали зеленского презедентом. так сказать реванш.
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Не пять лет, а шесть и я рад, что в ватном Запорожье тогда этим любителям руськава мира так отсыпали на орехи, что в других городах ватнорогие нехило так поднапряглись.
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Ватники в Запорожье еще легко отделались...Надо было бить козлячьи морды и отправлять домой, на историческую родину - на россию/на парашу.
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Это всё Ньютон виноват со своей силой притяжения, почему то шо не кинь в сепара с кацапом всё в него попадёт, да еще и они ведь сами кричат - нам хоть камни с неба лишь бы в россию.
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как вспомню те времена, так страшно становится... Стояли одной ногой в пропасти. И эти гниды... Так они же никуда не делись, затаились и ждут своего часа. И их много... И куда ж без **..чей титушни? 5 лет назад митинг сторонников "русского мира" в Запорожье забросали яйцами - Цензор.НЕТ 369
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сейчас Мендель расскажет, что это никакие не козаки, а бойцы ЦАХАЛа
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И они предусмотрительно прихватили зонтики для яиц. Похоже на ментовскую постановку которые тогда повсюду организовывали Парубий с компанией.
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Москалику, якщо ти дощ на відео не бачиш, то хто тобі дохтур?
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Славненько тогда мы этим ************ на Аллее Славы насовали !
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Никто, никогда за бесплатно на митинг не выйдет. Ни за, ни против. Всё это был ФСБешный спектакль, нацеленный на сдерживание экономики Украины.
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Богдан тебе это рассказал или лишняя хромосома?
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Поздравляю вас соврамши. Участвовал в запорожском Майдане и в 2004-м, и в 2013-14 возле здания ОДА. Не нам платили, а мы собирали деньги для Майдана в Киеве. И теплые вещи тоже. А про московская падаль собиралась у памятника Ленину (ныне декоммунизиорованному, ота потом с роисскими флагами они шли на Аллею Славы. Милиция им не препятствовала. В окружении они пребывали долго - все ждали, что к ним на подмогу придет колонна автобусов из Донецка. Когда напротив Аллеи Славы остановилась БМВ с роисскими номерами, они возликовали, но БМВ сразу же разбили оптику и та дала деру. Потом для них подогнали троллейбус, чтобы эвакуировать, но люди не дали этого сделать. Кстати, упомянутая в статье ул. Независимой Украины тогда называлась 40 лет Советской Украины. Хорошо, что тогдашние власти и в первую очередь обл.прокурор Шацкий, который был с нами на Майдане, предупредили побоище, а то ведь все могло быть. Этих "300 засранцев" в количестве порядка 100 человек окружила милиция, и пешком их доставили на территорию СИЗО на ул.Верхней. там их идентифицировали и отпустили восвояси. Все было именно так. И зарубила себе на носу: мы остановили "русскую весну" в своем городе, потому, что Запорiжжя - Украiна, а не за деньги.
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Не было бы разрешения ФСБ - вы б даже не узнали про майдан в Киеве, ни один канал это не освещал бы. Да и вобще его зачистить могли без проблем, но он был нужен Кремлю. То что вы молодцы и самоорганизованные я знаю, сам тогда был таким. Но нужно же уже и мозги включать а не оставаться бесплатным идиотом. Нас тогда обманули и использовали.
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6 років назад я дуже пишалася своїми земляками-запоріжцями! рік назад я дуже розчарувалася у них!
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ПАТРІОТАМ СЛАВА !!!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Для тех, кто считает, что можно всё и сразу - На каком языке сказано: "Пошла вон отсюда!"?
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мусорские мрази на защите рузгого мира ...
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Спасибо запорожцам, спасибо всем нам, кто отстоял Украину!
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К стати с самого Запорижжя ваты было немного, большую часть завезли тогда из крыма и Мелитополя. И что самое интересное мусора им дали тогда тихонько сбежать. Думаю сейчас бы это закацапленное быдло просто втоптали бы в асфальт.
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Самое яркое событие перед таким праздником в 2014 г. Дали просраться кацапне и подкацапникам.
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отстояли тогда страну от срускава мира но в одессе был положен конец этому сброду
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знатно мокшей тогда в дерьмо макнули. Слава козацкому краю!
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сторонников русского мира надо расстреливать по законам военного времени!!!
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Подяка і уклін цим сміливим людям!!!Якщо десь така рашиська курва голову піднімати буде,єдиний дієвий шлях-шашлік по-одеські!Слава Україні!
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Дивно. Є вакантне місце "спасітєль Запорожья",а ніхто не претендує.
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Только благодаря большой части тогдашних мусоров во многих городах расцвела вся эта колорадская мразь . Так что утверждение о том , что «милиция была пассивной» является ложью!
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Респект Запорожцам ! Смерть кацапским оккупантам !!!
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