 6 років тому мітинг прихильників "русского мира" в Запоріжжі закидали яйцями. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У неділю, 13 квітня 2014 року, на Алеї слави, неподалік Запорізької міської ради, зібрався мітинг прихильників "русского мира". Крім георгіївських, вони пов'язали стрічки у вигляді російського триколора і закликали до створення "ЗНР". Щоб запобігти цьому, патріотично налаштовані містяни вирушили на місце, де відбувався мітинг. До них приєдналася молодь, представники "Правого сектора" та прості перехожі.
Патріоти оточили сепаратистів. У ході переговорів сторони дійшли згоди, що прихильникам "русского мира" дадуть коридор, але за умови, що ті залишать усі провокаційні речі і вийдуть у місто вулицею Незалежної України. Сепаратисти відмовилися віддавати символіку, після чого їх знову оточили і почали закидати яйцями, борошном та іншими продуктами, дозволивши виходити жінкам. Рятувалися від "бомбардувань" за допомогою парасольок.
Згодом цей день назвали "яєчною неділею".
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Особенно тот что третий справа.
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля