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 Події, Київські новини
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 79 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 495 хворих, - Кличко. ВIДЕО

За минулу добу в столиці захворювання на COVID-19 підтвердили у 79 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 79 осіб. З них - шість медиків. Упродовж минулої доби у столиці - ще 2 летальні випадки. Загалом у Києві вже 495 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед киян хворих: 22 жінки віком від 26 до 66 років і 57 чоловіків - від 18 до 74 років. До лікарень столиці госпіталізували 7 осіб. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188620
 
 
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На шашлычки походили, можно и пасочку посвятить. Тем более ыксперд Амелин написал что бояться нечего. 79 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 495 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 424
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В Лавре 63 (священно?)служителя с коронавирусом. Всем зеленым бегом исповедоваться. Обязательно в Лавру. Иначе не будет засчитано...
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Ну поздравляю вас. Поезд с Мацквы и попы РПЦ сделали свое дело. Власти делают все для распространения вируса. Удивляюсь как до сих пор еще всю страну не накрыло
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а только за вчера сколько новых позаражали. но впереди ещё более опасная "служба" - пасха. и туда точно повалит куча вчерашних инфицированных, которые ещё без признаков, и устроят там такую дополнительную раздачу, шо к "гробкам" и позже, приведёт такому апокалипсису который сегодня ещё и не снится властям.
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не думаю, монахов Киево-Печерской Лавры к тому времени обезвредят. С Лаврой нужно что-то решать, она не задумывалась как прибежище сатанистов-содомитов.
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