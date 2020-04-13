 79 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 495 хворих, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 79 осіб. З них - шість медиків. Упродовж минулої доби у столиці - ще 2 летальні випадки. Загалом у Києві вже 495 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед киян хворих: 22 жінки віком від 26 до 66 років і 57 чоловіків - від 18 до 74 років. До лікарень столиці госпіталізували 7 осіб. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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