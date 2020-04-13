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 Суспільство, Здоров'я
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 Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов. ВIДЕО

Кабмін у середу врегулює питання заробітної плати за березень медикам, які борються з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"На найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для медиків за березень. За рахунок якого джерела - це медична субвенція, яка вже перерахована в регіони", - зазначив він.

За його словами, засідання відбудеться в середу 15 квітня.

"Хочу заспокоїти наших медиків, це питання вже врегульовано", - додав Степанов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188601
 
 
 Топ коментарі
 
Врешь. Вот письмо финансировать это за счет местных бюджетов. Это не верить глазам своим?

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3025
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Он тупо врет. Это переложили на плечи местной власти. Которую зелень и так уже ограбила по полной.
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Есть три способа борьбы с коронавирусом.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.
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300% до посадового окладу, який дорівнює мінімальній зарплаті.
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Он тупо врет. Это переложили на плечи местной власти. Которую зелень и так уже ограбила по полной.
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в регионах раздавался топор дровосеков ))
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Врешь. Вот письмо финансировать это за счет местных бюджетов. Это не верить глазам своим?

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 3025
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Цей сам не зброше. Та й іншим не дасть.

Деньги на доплаты медикам уже перечислили в регионы, - Степанов - Цензор.НЕТ 8353
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Есть три способа борьбы с коронавирусом.
Китайский - жесточайший карантин, вбухать кучу денег.
Шведский - не делать почти ничего.
Украинский- объявить китайский, реализовать шведский, разницу украсть.
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Напомнил анекдот.
-У вас определили какой штамм коронавируса, китайский или иранский?
-Что вы, чистая европа, итальянский
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Степанов ))))... Сразу вспомнилось, как перед выборами в Одесской области он "заморозил" соцвыплаты. Смотри, Нелох, подставит тебя, как и Пороха Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 440
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Це добре що мед.працівникам дозволили доплачувати (дозволили доплачувати !!! а не заплатили !!!). Пенсіонерам "абещанную 1000грн" так і не виплатили. То за що маску і дезинфектори купити ? Знову "Я вам ничего не должен".
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Министр здравоохранения Степанов радостно сообщил, что "...питання заробітної плати 300% для наших медичних працівників за березень місяць за рахунок медичної субвенції, яка вже перерахована в регіони." Так как он человек новый и бюджета не читал, то мы ему сообщаем, что в бюджете 2020 г. медицина профинансирована только по первый квартал 2020 года (так заложена субвенция в бюджете). За первый квартал расходы бюджета на медицину профинансированы на 83,7%. Те деньги о которых нагло врет Степанов - это погашение задолженности по зарплатам персоналу. Решение о 300% надбавке врачам о которой говорил Зеленкий\Шмыгаль\Степанов никто не принимал .
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