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 Суспільство, Здоров'я
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 МОЗ робить 2,5-3 тис. ПЛР-тестів на коронавірус на добу, - Степанов. ВIДЕО

За останній тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР в Україні збільшилася до 2,5-3 тисяч на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в понеділок повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Ми збільшили за цей тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР. У середньому зараз ми робимо від 2,5 до 3 тисяч тестувань на добу. Крім того, ми за новим алгоритмом тестуємо всіх без винятку пацієнтів, у яких є запалення легень", - сказав міністр.

Також міністр наголосив, що на сьогодні всі суворо дотримуються всіх затверджених Міністерством охорони здоров'я алгоритмів, починаючи від сімейних лікарів і закінчуючи медичними працівниками, для того, "щоб ми максимально тестували, проявляли цю хворобу і вживали відповідних заходів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2,8 млн осіб у США протестували на наявність коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, в Україні на ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 людини, 97 - одужали

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188591
 
 
 Топ коментарі
 
)) нафига домой тащить? сивуха например моет яйца на улице, сидя на лавочке.
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алгоритм - слово года в Украине!
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Приносиш додому і миєш їх з милом. Всі діла.
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Покупал яйца. Народ желает крупных и активно перебирает....Сколько обсеянных вирусом достанется вам?
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Приносиш додому і миєш їх з милом. Всі діла.
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)) нафига домой тащить? сивуха например моет яйца на улице, сидя на лавочке.
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)) ну может бабушки хотят стать дедушками?
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можна просто їх виставити на протяг... за добу -дві ніякого вірусу на шкарлупці не буде...
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А если пневмония бактериальная, и есть все доказательства? Хотя ПЦР и на такое иногда срабатывает.
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Ну, слава богу, ещё через пару месяцев можем догнать Беларусь.
Однако, тесты должны быть калиброваны эталонными.
Это в Минздраве знают?
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А толку от етих тестов, если только за выходные РПЦ заразили тысячи новых людей
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Ось скільки, виявляється у наших депутатиків наближених, родичів, просто знайомих по здачі України! А ще сюди додати самих трускавецьких мислителів, оманського презика і лєнку-сєпарку, то це не так і багато тестів проводиться для обраних.
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В Польщі роблять в день біля 8 500 тестів щодня і це один з найнижчих показників у Євросоюзі - це все що треба знати про рівень нашої "медицини"
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Надо обнародовать количество протестированных по областям.
Может получится любопытная информация к размышлению.
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Цн вчетверо менше, ніж робить польске Мінбудьздоров'я та мінум у вісім-десять разів менше, ніж потрібно для відчутного пом'якшення наслідків епідемії, у тому числі й економічних...
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сколько бы тестов не сделали, у 10-20% положительный результат
что говорит об отсутствии экспоненциального распространении вируса, а лишь подтверждает, что причиной увеличения случаев заражения является экспоненциальное увеличение количества тестируемых
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не обов"язково.
Є статистика смертності..

Якщо чітко робити тести всім померлим "від пневмонії"...
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приведите пример страны/штата/города, где доля количества зараженных не равна 10-20% от всех протестированных
могу даже до завтра подождать
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