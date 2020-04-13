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 Пакет допомоги ЄС Україні передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив у боротьбі з COVID-19, - посол Маасікас. ВIДЕО

У пакеті допомоги Україні з боку ЄС передбачено EUR4 млн на підтримку громадських ініціатив в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"Пакет допомоги Європейського Союзу для України передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив, які надають допомогу там, де це найбільше необхідно", - сказав він у відеозверненні.

Дипломат підкреслив, що протягом століть українці опікувалася тими, хто потребує допомоги найбільше. "Оскільки більшість громадян самоізолювалися вдома, українське громадянське суспільство зайняло активну позицію. Сьогодні тисячі волонтерів долучилися до боротьби з коронавірусом. Вони доставляють їжу людям похилого віку, допомагають вчителям працювати онлайн і протидіють дезінформації", - пояснив Маасікас.

Як повідомлялося, Європейська комісія виділить Україні понад EUR190 млн на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції.

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Пакет допомоги ЄС Україні передбачає 4 млн євро на підтримку громадських ініціатив у боротьбі з COVID-19, - посол Маасікас 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188584
 
 
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Якби ще якось можна було б висмикнути із схеми такого ненажерливого паразита як зеленська влада який знаходиться між ЕС та Україною...
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Так вот откуда миллион баксов, что Бубочка обещал создателям вакцины от Ковид-19!
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Да они над нами издеваются. Такую мелочь между нашими чиновниками и поделить сложно будет.
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пусть засунут себе в ж.о.п.у или потратят на туалетную бумагу, им ее говорят не хватает...
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Та це для лєнки-сєпарки та її президентика копійки. Дайте більше, їм іще в Оман їздити.
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Фамилию чиновника ,который будет курировать распределение этой помощи
в студию , строгую,прозрачную отчётность ,иначе эта помощь распылится в воздухе,
как и 10млн. масок,якобы закупленных в Китае.
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