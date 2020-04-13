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Все про:карантин (2738) Миколаїв (423) Великдень (114) Сенкевич (10) COVID-19 (3564) коронавірус (2290)

 Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень. ВIДЕО

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич поскаржився, що люди, незважаючи на карантин, все одно ходили до церкви, і закликав на Великдень залишатися вдома, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні близьких.

Сенкевич також обурився тим, що миколаївці ігнорують посилення карантинних заходів щоо носіння медичних масок, в тому числі, це стосується і батьків, які таким чином дають дітям поганий приклад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Преступности.НЕТ.

- Знаєте, щоб найбільше мені незрозуміло: коли я їду до міськради, бачу велике скупчення людей, всі без масок, попивають каву, на "розслабончику". (...) Ось дивлюся, батьки виводять своїх дітей. З усіх каналів, з усіх телевізорів, звідусіль кажуть: "Надягайте маски". Що ми бачимо? Йдуть батьки, діти бачать це все, розуміють, навіщо ця держава, ці закони, якщо наші батьки взагалі не дотримуються ніяких законів. Це просто на генному рівні передача нігілізму, - заявив Сенкевич.

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- Не знаю, що вам дасть посвячена верба, коли може загинути ваша близька людина? Як кажуть, віднесете на кладовищі їй цю вербу. Сьогодні католицькі храми були закриті, служба проходила в онлайн-режимі, дякую всім прихожанам, які не приходили до церкви, розуміючи, що вони наражають на небезпеку себе та близьких, - додав мер Миколаєва.

Мер закликав залишатися вдома на Великдень і не ходити до церкви, а також заявив, що хлібзаводи, які займаються виробництвом великодніх пасок, запросять священників для їх освячення. Негативно він висловився і щодо людей, які, незважаючи на обмеження, виїжджають на природу.

- Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті. Якщо не розуміють, то будуть сидіти вдома, - зазначив Сенкевич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188576
 
   
 Топ коментарі
 
Неадекват це той хто не розуміє, що він хоч і не помре, але помруть оточуючі з діабетом, онко, тиском.
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Это у тебя вместо серого вещества дерьмо в башке. Что он сказал неверного. Сидеть дома.?Или что смерть от КВ непредсказуема? А может то что большинство горожан болт забила на собственную безопасность?
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Кто носит масочку тот кушает пасочку
Кто масочки не носит того шестеро выносят!
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коронавирус серого вещества в голове неадеквата.
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Неадекват це той хто не розуміє, що він хоч і не помре, але помруть оточуючі з діабетом, онко, тиском.
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Давай с початку: шо є - пандемія і для чого карантин?
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Для того щоб медицина справилась з кількістю хворих, тобто не 10 000 одразу, а по 2-3 в тиждень.
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От... Карантину фактично немає, про шо й каже мер Миколаїва. Де навантаження на лікарні?
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У нас місць майже немає, і це ще не пік.
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Навіть тут писали, шо й "легких" туди кластимуть і лікуватимуть за їх гроші. Це не показник.
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Через две-три недели ты узнаешь "Де навантаження на лікарні?" Один Рыжий с белкой на голове уже доказывал, что "это просто грипп", "пройдет само собой" и у него "все под контролем".
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Так мотнись с друзьями на шашлычок. Чего ты сутками на ЦН зависаешь и рассказываешь, что все муйня и карантин не нужен? Сцикотно или работа такая?
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В моей жизни шашлычки с друзьями и не исчезали. Благо, есть где их жарить.
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Взагалі то карантин - це не тільки шашлички, є багато цікавих зайнять:
Можна трохи попоїсти,
Трохи подрімати,
Книжку потім взяти в руки,
Трохи почитати.
Як її читаєш,
Наче там якесь точило
Бороздить твій мозок, наче
Поглиблює думки.(с) Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 4329
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Может, кому-то повезет и он просто сойдет с ума (С).
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Якшо нема постановы уряду то вирус незаконный , а значит я буду робыты шо захочу . Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 1369 .

Вот это ход мыслей долбо... дятлов , с одной большой клеткой в голове вместо мозгов . И хрен им что докажешь . Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 5924 .
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В Испании начали постепенно отменять карантинные меры.
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Дело даже не в том, что умрут окружающие. До дебилов не доходит, что это не "просто грипп" и им можно переболеть в легкой форме. Дебилы не поняли почему политики всех стран мира так переполошились и пошли на такие радикальные меры. В конце концов смерть стариков и хронически больных людей, как ни цинично это звучит, решает многие проблемы даже самых богатых стран. А для Китая, Индии и еще ряда стран, так этот вирус просто "находка" в решении вопроса перенаселения. И политики вроде не виноваты, природа мол.....
Почему такой переполох? А ответ не очень порадует любителей шашлычка....... "Das Coronavirus ist **** weder eine "Influenza", wie es zu Anfang noch oft ******** wurde, oder nur eine schwere Lungenentzündung, die wieder vergeht, sondern eine "systemische Krankheit" - eher vergleichbar einem Krebs, der überall im Körper ausstreut und viele Organe in Mitleidenschaft zieht. Und das bedeutet dauernde hohe Folgekosten für das Gesundheitswesen als Ganzes."
"Коронавирус не является ни «гриппом», как часто думали в начале или просто тяжелая пневмония, которая проходит, это «системная болезнь» - больше похожая на рак, который распространяется по всему телу и поражает многие органы. А это означает постоянные высокие затраты на последующее наблюдение для системы здравоохранения в целом.
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Это у тебя вместо серого вещества дерьмо в башке. Что он сказал неверного. Сидеть дома.?Или что смерть от КВ непредсказуема? А может то что большинство горожан болт забила на собственную безопасность?
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Служба Папы Римского, ну да, реально куда этому человеку до РПЦ?
Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 8905
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Перепуганное стадо пусть хоть до конца жизни сидит в карантине вместе с тобой мэр.
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Кто носит масочку тот кушает пасочку
Кто масочки не носит того шестеро выносят!
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Уже много повыносил? Очень страшный вирус, все вокруг мрут, как мухи Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 7895. Думаю зебилы тебе разрешат еще 4 года носить намордник и не дай бог не собираться больше двоих. Удачи.
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В Штатах, Италии, Франции тоже перепуганное стадо? Пандемия пройдет рано или поздно. Только мертвым будет уже все равно, какой мер в Николаеве или кто очередной шутовор стал ************ Украины
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А там люди с другой планеты? Стадо везде.
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А ты себя за пастуха держишь? Так давай во все тяжкие, по злачным местам, которые не закрыли. Без маски, перчаток и преза. Посмотрим, надолго ли тебя хватить
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Кто не дает тебе сидеть дома в карантине? Сиди и не умрешь. А нормальные люди будут жить нормальной жизнью.
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Что значит "нормально жить"? Тебе число в 2 млн. заболевших ничего не говорит? Вот такие как ты и разносят заразу с "нормальным" образом жизни
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И как же ты жил все эти годы рядом с миллионами вирусов и бацилл? И как дальше жить будешь?
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О еврейский танкист. нарисовался Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 3809. А чего тебе за Украину беспокоиться.? ты лучше ситуацию в Израиле изучи, да как там с пандемией боряться. Как выучишь я тебе расскажу, как раньше люди жили
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Твоя відповідь мала бути: путин-*****. Амінь.
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А, так это был вопрос? А где же сам знак вопроса? Что, ватник, ответ на клич "Слава Украине" куратор отвечать не велит.? ‏אמן‏‎
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да нормальной жизнью в братских могилах, это не грипп, этой заразой можно болеть вечно, многие уже пошли по второму кругу, но особо любящих жизнь спасёт только могила, так шо не пенься сильно и носи масочку, а то кореша на пасху будут с пивом и шашлыками а кто то в обнимку с червями.
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Конечно, стадо всегда оправдывает свои действие наличием другого стада...
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Это - инфантилизм: "Мама, а Вовочке можно, а мне нельзя! Ы-ы-ы", а потом подрастает, т.к. мама не объяснила и решает, что ему теперь всё можно то, что мама или папа запрещали...
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Стадо - это прущиеся в "храм", чтоб послушать древне-иуйдейские сказки, смешанные с язычеством и суевериями местно-славянского разлива. И забашлять там сказочникам бабла. На которые те потом будут жировать да посмеиваться.
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ублюдок, если кто то умрёт из-за того что ты не хочешь сидеть в карантине, смерть будет на твоеё совести, шашлычник хренов
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Разговаривал сегодня с ЗЕбилом (который сейчас говорит что за лядского клоуна не голосовал хотя я всё помню как он ездил с наклейкой ЗЕкоманда). Так вот он говорит если бы штрафов не было он бы маску и не носил!
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А я вот сегодня,и вчера и на протяжении трех недель минимум вижу здесь коменты от упоротых **********, что паника надуманная - это раз, маски не помогают - это два. Но при этом они не перестают стонать, шо проклятый зеклован украл и продал непомогающие маски.
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Говорячи ці слова про людей мер Сенкевич себе до них явно не зараховує. Стовідсотково він вважає себе Дунканом МакЛаудом.
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Хожу, обмотанный банданой в мультикаме. И шото мне это начинает нравиться.
Вангую, что в этом году новый Майдан. Долго придется ходить с закрытой мордой лица.. Только уже в других целях.
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По аналогии с желтыми жилетами?Медицинская маска станет трендом майдана. Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 7294
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Ну, я словил позитивчик, когда зашел в банк в респираторе, очках и перчатках - охрана не имела ничего против
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коли Держава слабка -лише тоді можливо протистояння Релігія-Держава.
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Говорит он все верно, вот только нормальный мэр не просто говорит, а предпринимает действия. А тут какое-то жалобное вяканье и беспомощность.
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А ты хотел, чтобы все поголовно ссались ? Государство навезло инфицированных без обсервации, а теперь всем в погребах безвылазно сидеть? Кстати, как вы экономику из кризиса выводить будете ? Вам не новые рабочие места создавать надо, а новые психушки. От ваших карантинов люди кукухой скоро поедут.
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Мужику с руками ВСЕГДА есть, чем дома заняться. Ноют, как правило привыкшие с утра до ночи сосать пивас под ларьком
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геть ПОРНО!.....не надо онанизм так рекламировать....
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Пандемию на то и ввели, что бы не дать экономикам прыгнуть выше китайской (пикирующей).
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А как с обеспечением масок в славном городе Николаеве , какие цены ?
Как с тестами ? Вот об этом бы подробно,господин мэр .
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Пора мариновать всех любителей шашлыка.
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Не было ни дискуссий и дебатов на тему: "а как собственно будем себя вести и преодолевать проблему!?", политики (не самые умные люди) решили за всех, что это должно быть именно так (как есть), поэтому нет общественного консенсуса в данном вопросе (каждый остался при своем мнении), не нашли "общего знаменателя"!
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Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы и раковины! Замуруйте их герметично! Найдите способ ходить по большому и маленькому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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Я смотрю коронавирус всерьез тебе скворечник бомбанул. Ктоб тебе еще телефон опечатал, чтоб ты каждый день такую лютую пургу не нес, тем более - на цензоре
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А может лучше спиртом заливать и/или почаще хлоркой пользоваться, чем запретить?
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Вообще-то, я не шучу, если, конечно, исследования достоверны, но промывать канализацию вроде и без этого надо было, просто сейчас - почаще... Только не знаю - не убьёт ли это очистные сооружения, но это не нашего уровня решения...
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да... зря вы это прием лекарств то пропускаете!
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Есть еще один выход - посещая туалет по большому пользуйтесь маской (нужно только с размером не ошибиться) )
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BREAKING NEWS!:
Анонсовані нові переговори в форматі ОПЕК + COVID19.
Можливо з'явиться шанс домовитися в обмін на зниження популяції населення планети.

Стежимо.
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И не выходите из домов вообще, ЗЕбилы.
Китайские ученые обещают осенью второю волну коранавируса.
Правда-правда, так пишут российские СМИ.
Скромные китайские ученые, как партизаны на допросе, тщательно скрывают, какие математические уравнения они использовали для своего математического моделирования (все же по "науке", мы же понимаем, да?), но раз китайсцы пообещали - то сделают, так надо понимать. Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 8844
Самоизоляцию прекращать нельзя!
В магазины не ходить, место на кладбище прикупить и запасти саван, пока не раскупили.
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Синкевич клинический идиот а паника и страх вообще сделали из него какого-то зомби . Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень - Цензор.НЕТ 7487
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Пандемия мозга это надолго. Покуда жиды не сковырнут Трампа.
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