 Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень. ВIДЕО

Сенкевич також обурився тим, що миколаївці ігнорують посилення карантинних заходів щоо носіння медичних масок, в тому числі, це стосується і батьків, які таким чином дають дітям поганий приклад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Преступности.НЕТ.

- Знаєте, щоб найбільше мені незрозуміло: коли я їду до міськради, бачу велике скупчення людей, всі без масок, попивають каву, на "розслабончику". (...) Ось дивлюся, батьки виводять своїх дітей. З усіх каналів, з усіх телевізорів, звідусіль кажуть: "Надягайте маски". Що ми бачимо? Йдуть батьки, діти бачать це все, розуміють, навіщо ця держава, ці закони, якщо наші батьки взагалі не дотримуються ніяких законів. Це просто на генному рівні передача нігілізму, - заявив Сенкевич.

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- Не знаю, що вам дасть посвячена верба, коли може загинути ваша близька людина? Як кажуть, віднесете на кладовищі їй цю вербу. Сьогодні католицькі храми були закриті, служба проходила в онлайн-режимі, дякую всім прихожанам, які не приходили до церкви, розуміючи, що вони наражають на небезпеку себе та близьких, - додав мер Миколаєва.

Мер закликав залишатися вдома на Великдень і не ходити до церкви, а також заявив, що хлібзаводи, які займаються виробництвом великодніх пасок, запросять священників для їх освячення. Негативно він висловився і щодо людей, які, незважаючи на обмеження, виїжджають на природу.

- Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті. Якщо не розуміють, то будуть сидіти вдома, - зазначив Сенкевич.