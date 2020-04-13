 Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень. ВIДЕО

Сенкевич також обурився тим, що миколаївці ігнорують посилення карантинних заходів щоо носіння медичних масок, в тому числі, це стосується і батьків, які таким чином дають дітям поганий приклад, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Преступности.НЕТ.
- Знаєте, щоб найбільше мені незрозуміло: коли я їду до міськради, бачу велике скупчення людей, всі без масок, попивають каву, на "розслабончику". (...) Ось дивлюся, батьки виводять своїх дітей. З усіх каналів, з усіх телевізорів, звідусіль кажуть: "Надягайте маски". Що ми бачимо? Йдуть батьки, діти бачать це все, розуміють, навіщо ця держава, ці закони, якщо наші батьки взагалі не дотримуються ніяких законів. Це просто на генному рівні передача нігілізму, - заявив Сенкевич.
- Не знаю, що вам дасть посвячена верба, коли може загинути ваша близька людина? Як кажуть, віднесете на кладовищі їй цю вербу. Сьогодні католицькі храми були закриті, служба проходила в онлайн-режимі, дякую всім прихожанам, які не приходили до церкви, розуміючи, що вони наражають на небезпеку себе та близьких, - додав мер Миколаєва.
Мер закликав залишатися вдома на Великдень і не ходити до церкви, а також заявив, що хлібзаводи, які займаються виробництвом великодніх пасок, запросять священників для їх освячення. Негативно він висловився і щодо людей, які, незважаючи на обмеження, виїжджають на природу.
- Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті. Якщо не розуміють, то будуть сидіти вдома, - зазначив Сенкевич.
Можна трохи попоїсти,
Трохи подрімати,
Книжку потім взяти в руки,
Трохи почитати.
Як її читаєш,
Наче там якесь точило
Бороздить твій мозок, наче
Поглиблює думки.(с)
Вот это ход мыслей долбо... дятлов , с одной большой клеткой в голове вместо мозгов . И хрен им что докажешь . .
Почему такой переполох? А ответ не очень порадует любителей шашлычка....... "Das Coronavirus ist **** weder eine "Influenza", wie es zu Anfang noch oft ******** wurde, oder nur eine schwere Lungenentzündung, die wieder vergeht, sondern eine "systemische Krankheit" - eher vergleichbar einem Krebs, der überall im Körper ausstreut und viele Organe in Mitleidenschaft zieht. Und das bedeutet dauernde hohe Folgekosten für das Gesundheitswesen als Ganzes."
"Коронавирус не является ни «гриппом», как часто думали в начале или просто тяжелая пневмония, которая проходит, это «системная болезнь» - больше похожая на рак, который распространяется по всему телу и поражает многие органы. А это означает постоянные высокие затраты на последующее наблюдение для системы здравоохранения в целом.
Кто масочки не носит того шестеро выносят!
Вангую, что в этом году новый Майдан. Долго придется ходить с закрытой мордой лица.. Только уже в других целях.
Как с тестами ? Вот об этом бы подробно,господин мэр .
Всем 36и6!
Анонсовані нові переговори в форматі ОПЕК + COVID19.
Можливо з'явиться шанс домовитися в обмін на зниження популяції населення планети.
Стежимо.
Китайские ученые обещают осенью второю волну коранавируса.
Правда-правда, так пишут российские СМИ.
Скромные китайские ученые, как партизаны на допросе, тщательно скрывают, какие математические уравнения они использовали для своего математического моделирования (все же по "науке", мы же понимаем, да?), но раз китайсцы пообещали - то сделают, так надо понимать.
Самоизоляцию прекращать нельзя!
В магазины не ходить, место на кладбище прикупить и запасти саван, пока не раскупили.