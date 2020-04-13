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 За кордоном, Здоров'я
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 Ти - медик, просто береш і робиш свою роботу, - медбрат із Києва Бітюков, який приїхав у складі української делегації до Італії для допомоги в боротьбі з COVID-19. ВIДЕО

Гліб Бітюков – медбрат Київської міської клінічної лікарні №17, один із медиків, який прибув у складі української бригади до Італії. Вже тиждень він працює у лікарні міста Пезаро.

Він розповів Радіо Свобода про те, які там умови, як працює медперсонал в умовах епідемії і чому ця поїздка є корисною для України, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Це дуже правильний підхід. Тому що ми можемо навчитися на реальному досвіді, побачити, як боротися з хворобою. Це такий живий онлайн-тренінг, коли приїжджаєш і робиш те, що тобі, найімовірніше, знадобиться потім. Ти ніби маєш можливість стрибнути у майбутнє, а потім повернутися назад у минуле і зробити якісь висновки. Це дуже крута можливість", - охарактеризував свою поїздку Бітюков.

Медбрат наголосив, що медики отримують досвід і від взаємодії з колегами, і від роботи з хворими.

"Перебуваючи тут, висновки робиш щодня. Я отримую досвід роботи з пацієнтами, те, що я виконував в Україні, я тут побачив інакше", - упевнений він.

Хоча іноді за зміну не вдається поїсти і складно носити захисний костюм, Бітюков заявляє, що кожен медик давно зробив свій вибір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах

"Відомий цей вірус, чи не дуже – це все одно вірус. Так, він викликає більше ускладнень, ніж будь-які інші вірусні інфекції дихальних шляхів, з якими ми стикалися раніше. Але ти медичний працівник, ти просто береш і робиш свою роботу. Тут питання не лише в тому, щоб допомогти італійцям і бути тут. Питання в тому, щоб бути готовим допомогти нашим людям. Тому яка різниця, на що вони хворіють – це вірусна інфекція, чи травма, чи серцеві напади – ти просто маєш це робити. Коли йдеш працювати медичним працівником, ти свідомо робиш цей вибір", - каже медбрат.

Він також упевнений, що Україна впорається із загрозою коронавірусу.

Нагадаємо, 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. На місці їх зустрів міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після повернення їх або відправлять на двотижневу обсервацію, або надавати допомогу хворим на коронавірус у лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії 11 квітня від COVID-19 померла 431 людина, це найменша добова кількість смертей із 19 березня

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188545
 
 
 Топ коментарі
 
1. Так понимаю, в Украине для этих медбратьев работы нет?
2. Италия, напомню, приговорила практически к пожизненному нашего нацгвардейца
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Медбрат Гліб зняв чудовий репортаж. Краще багатьож журналістів.
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Медбрат Гліб зняв чудовий репортаж. Краще багатьож журналістів.
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1. Так понимаю, в Украине для этих медбратьев работы нет?
2. Италия, напомню, приговорила практически к пожизненному нашего нацгвардейца
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Бесценный опыт, возможно дадут и аппаратуру для лечения.По суду понятно что там рука параши торчит, но будет апелляция там и посмотрим
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***в Украине для этих медбратьев работы нет

Типичная реакция совка, выросшего за железным занавесом. В уме не укладывается, как это можно работать где-то кроме своего Мухосранска, да, Ярослав? А если еще и заграницей - дык это ваще предатель родины, епта.

Все-таки 70 лет правления НКВД и КПСС не прошли даром. Вырастили рабов.
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А Гліб погодився б працювати в мухосранську - адже це і закордон , і ворогу допоможе , який гнобить українців . Сподіваюсь , Гліба хлоркою присиплють в тій самій Італії .
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Неуважаемый Андрей, зарплата этого медбрата оплачена с моих налогов. И в силу ситуации в Украине, я бы хотел, чтобы медики, которых содержит украинский народ работали на украинский народ. И уж тем более, мне непонятно, зачем украинских медиков отправили в страну, которая осуждает наших солдат.
Со второй частью согласен - совок в твоей голове неискореним
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А ты привык работать за гроши? Ну, извини, дружок. Не все такие как ты. Есть и люди, не выросшие совковыми холопами. И желающие достойно зарабатывать. Тяжко, конечно, это осознавать. :--)
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Ребятки, а я говорю, всем уже пох на Ковид, даже если смертность увеличится вдесятеро.. Сосчитайте комменты. Наша реальность страшнее Ковида.
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Глобальный развод лохов удался. Италия получила 500 млрд Евро помощи.

1) 2/3 населения Земли этим вирусом переболеют в любом случае в за следующие 2 года.
2) У 80% людей - слабые симптомы или бессимптомное течение
3) Средний возраст умерщих 80+ лет и нет ни одного без тяжелой хронической сопутствующей болезни.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1919739284826210&id=100003704706961
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он получает тройную пайку печенья варенья и тушонку ..масла пусть не кукарекает)
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Італійці визначили себе як російськими колаборантами , допомагати ворогу - в усі часи були покидьки , згодні на таке - "а какая разнітца".
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Порядні люди фейсбуком не користуються .Це антиукраїнський ресурс .
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