 Загиблого на Донбасі бійця 93-ї ОМБр Олексія Купрікова поховали на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Про це йдеться на офіційній сторінці 93-ї ОМБр із посиланням на сюжет телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.
Олексій Купріков народився 13 січня 1971 року, отримав середню технічну освіту. У бригаді служив з листопада 2018 року. Проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника, після навчання в навчальному центрі став механіком-водієм. Воював в Новоселівці Другій, в околицях Кримського.
У нього залишилися мати, сестра (також військовослужбовець 93-ї ОМБр), цивільна дружина і 19-річний син.
что-то как-то достается пацанам ...смертельно..
земля пухом...
соболезнование родным.