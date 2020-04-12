 Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він розповів в програмі "Момент істини".
Гіркін особливо підкреслює, що якби його загін не вторгся б на територію України і не став би "ядром "російської весни", то тоді не було б ніякої війни.
"Без цього ядра "російська весна" була б пригнічена в зародку. Донбас придушили б, а так не вистачало саме ядра, тобто людей які готові діяти ще рішучіше, ніж найрішучіші донецькі активісти", - підкреслює Гіркін, не приховуючи ролі свого загону в "російській весні" на Донбасі.
У березні 2020 року бойовики обстріляли українські позиції 294 рази, що на 80 більше, ніж рік тому. Загалом з 1 січня до 8 квітня 2020 угруповання «ЛДНР» накривало українські позиції 883 рази. При чому щомісяця збільшуючи кількість (вся інформація за даними щоденних звітів ООС): січень - 229, лютий - 265, березень - 294. У 2019 році за цей же період (три місяці та 8 днів квітня) - 775. Тобто на 108 разів менше.
Березень також видався антирекордним у 2020 році за кількістю потерпілих мирних жителів. В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. «Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020. Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті, і найвища кількість місячних втрат із вересня 2019 року»