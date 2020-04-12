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 Події, Суспільство
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Все про:Донбас (15730) Гіркін (87)

 Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін. ВIДЕО

Ветеран ФСБ, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що без вторгнення його загону на Донбас 6 років тому ніякої б війни не трапилося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він розповів в програмі "Момент істини".

Гіркін особливо підкреслює, що якби його загін не вторгся б на територію України і не став би "ядром "російської весни", то тоді не було б ніякої війни.

"Без цього ядра "російська весна" була б пригнічена в зародку. Донбас придушили б, а так не вистачало саме ядра, тобто людей які готові діяти ще рішучіше, ніж найрішучіші донецькі активісти", - підкреслює Гіркін, не приховуючи ролі свого загону в "російській весні" на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа МН17: суддя впевнений, що для ухвалення рішення про причетність чотирьох найманців РФ до трагедії знадобиться більш ніж 14 днів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188489
 
 
 Топ коментарі
 


она заглохла, он заговоріл

I am Buben@onemans79901970 9 апр.

Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было ни сказано ни слова.
Похоже России действительно пришёл пиздец.
Иначе этот феномен объяснить невозможно.
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Ниверюихтамнебылоэтобылишахтеры!
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а ты не помнишь, как быстро конница доскакала досаур могилы и порубала срань сепарскую... а из-за поребрика "вероломно, без объявления войны" лупанули катюши? Забыл? Как буряты на танках, не маскируясь, приветуланудэ передавали? Как кабздюк радовался обгоревшему бурятскому полену... как ссыкуны кадырчатые рисовались на бронетехнике, думали, шо на пикник приехали... 6 лет - довольно большой срок. Многое забывается...
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Чи зменшило розведення обстріли, як каже президент Зеленський?

У березні 2020 року бойовики обстріляли українські позиції 294 рази, що на 80 більше, ніж рік тому. Загалом з 1 січня до 8 квітня 2020 угруповання «ЛДНР» накривало українські позиції 883 рази. При чому щомісяця збільшуючи кількість (вся інформація за даними щоденних звітів ООС): січень - 229, лютий - 265, березень - 294. У 2019 році за цей же період (три місяці та 8 днів квітня) - 775. Тобто на 108 разів менше.

Березень також видався антирекордним у 2020 році за кількістю потерпілих мирних жителів. В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. «Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020. Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті, і найвища кількість місячних втрат із вересня 2019 року»

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бутусов...от навіщо на своєму сайті ви рекламуєте спітчі рашинського вбивці
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Гиркин очень ценный свидетель преступлений беса путлера, потому эта гнида живет сегодняшним днем, и если под бесом зашатается кресло, то гиркин один из первых будет утилизирован.
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таких как ты сказочников в зародыше душить нужно было
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