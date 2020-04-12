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Все про:Донбас (15735) Гіркін (88)

 Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б придушено в зародку, - терорист Гіркін. ВIДЕО

Ветеран ФСБ, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що без вторгнення його загону на Донбас 6 років тому ніякої б війни не трапилося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він розповів в програмі "Момент істини".

Гіркін особливо підкреслює, що якби його загін не вторгся б на територію України і не став би "ядром "російської весни", то тоді не було б ніякої війни.

"Без цього ядра "російська весна" була б придушена в зародку. Донбас придушили б, а так не вистачало саме ядра, тобто людей які готові діяти ще рішучіше, ніж найрішучіші донецькі активісти", - підкреслює Гіркін, не приховуючи ролі свого загону в "російській весні" на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа МН17: суддя впевнений, що для ухвалення рішення про причетність чотирьох найманців РФ до трагедії знадобиться більш ніж 14 днів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188489
 
 
 Топ коментарі
 


она заглохла, он заговоріл

I am Buben@onemans79901970 9 апр.

Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было ни сказано ни слова.
Похоже России действительно пришёл пиздец.
Иначе этот феномен объяснить невозможно.
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а ты не помнишь, как быстро конница доскакала досаур могилы и порубала срань сепарскую... а из-за поребрика "вероломно, без объявления войны" лупанули катюши? Забыл? Как буряты на танках, не маскируясь, приветуланудэ передавали? Как кабздюк радовался обгоревшему бурятскому полену... как ссыкуны кадырчатые рисовались на бронетехнике, думали, шо на пикник приехали... 6 лет - довольно большой срок. Многое забывается...
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Ниверюихтамнебылоэтобылишахтеры!
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Почему этот выродок еще покачивается на русскай березе?
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он на лубянке работает , а лицензии на отстрел - лубянка и выдаёт и забирает
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А зебильё уверено до сих пор, что войну начал Порошенко...
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Порох тільки пропустив колону на Донецьк.
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Ну тебе из-под мамкиной юбки конечно виднее, куда и кто пропустил...
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Все шизофреники считают фактами свои больные фантазии...
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Не кіпішуй, Мамон, час покаже.
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Ты такой крутой чувак. Даже смог перекрутить мой ник. Все детсадовцы на районе тебя боятся?
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Чи Гамнон якийсь. Нормальних ніків не було шоле?
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Пані вєнєдіктова, ДЕ справа проти руSSкіх терористів?! ДЕ вироки судів??

я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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гыркинд вошёл в Донецк, как нож в масло, название этого масла - ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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никому не грози и сам бояться не будешь Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 6957
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В АДу у тебя Гиркин будет отдельный котел и кипеть там будет смола по максимуму вечно.
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Чи зменшило розведення обстріли, як каже президент Зеленський?

У березні 2020 року бойовики обстріляли українські позиції 294 рази, що на 80 більше, ніж рік тому. Загалом з 1 січня до 8 квітня 2020 угруповання «ЛДНР» накривало українські позиції 883 рази. При чому щомісяця збільшуючи кількість (вся інформація за даними щоденних звітів ООС): січень - 229, лютий - 265, березень - 294. У 2019 році за цей же період (три місяці та 8 днів квітня) - 775. Тобто на 108 разів менше.

Березень також видався антирекордним у 2020 році за кількістю потерпілих мирних жителів. В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. «Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020. Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті, і найвища кількість місячних втрат із вересня 2019 року»

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бутусов...от навіщо на своєму сайті ви рекламуєте спітчі рашинського вбивці
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Це не реклама, а інформація щоб знати хто ворог України
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Гиркин очень ценный свидетель преступлений беса путлера, потому эта гнида живет сегодняшним днем, и если под бесом зашатается кресло, то гиркин один из первых будет утилизирован.
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таких как ты сказочников в зародыше душить нужно было
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Справа не в якомусь Гіркіні з його бандою в п"ятдесят чоловік. Справа в тих сволочах, що сиділи в цей час в Києві і не зробили нічогісінько щоб розігнати цю шайку , а навпаки робили все щоб Гіркін мав час зібрати більше сили , а потім ще й дали йому спокійно перебратись в Донецьк. . Батальйон "Айдар" зумів зачистити Маріуполь від сепаратистів. Маріуполь набагато більший Слов"янська і добровольці змогли його зачистити, а армія і всякі "спецнази" в Слов"янську марудились більше двох місців. Ще не пізно було б( якби цьго хотіла влада) розслідувати ті подіі і привселюдно розстріляти зрадників, по вині яких на Донбасі шостий рік палає війна.
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А кто бы стрелял предателей, если их оказалась почти половина, ещё одна часть это - защитники Родины мирного времени?
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Маріуполь портове місто і по духу не зовсім дамбаський дамбас з його копанками і чорними від сажі мордами. Крім того, наскільки я розумію там структури Ахметова десь допомогали (не зря Ляшко там терся). А в таких ісконно дамбаських містах як Горлівка чи Донецьк всі накази центральної влади саботувались і панувала анархія. Я не кажу що армія діяла суперово, але ситуація була важка і представляти все так, ніби легше легкого було зайти в мільйонний Донецьк не треба.
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дыркин молодец, все излагает открытым текстом, главное уберечь этого реконструктора для трибунала против рашки и взыскания репараций .
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але в янелоха на часі інші вороги: Федина, Зверобій, Чорновол, інші дівчата і хлопці((((
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Хвастается, как всегда. В Кремле нашли бы ему замену без проблем. В Донбасс была заранее вкачана из России куча денег, заслана масса оружия и припасов, много агентуры, завербованы местные, подкуплены некоторые украинские офицеры, организована дешевая массовка из полуграмотным теток и бабок. Конечно Гиркин часть своей харизмы ко всему этому добавил, но раскрутили бы и других, если бы понадобилось.
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Достаточно было того, что кацапов селили с украинскими офицерами, при огромной разнице в зарплатах, а пропаганда внушала, что не плохое правительство, распродавшее вооруженные силы, а плохая Украина...
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Ну глядя на то, как некоторые объединяют страну и человека, в особенности последователи порошенко и зеленского, то нет ничего удивительного, что люди тоже объединяют страну и власть.
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Про це лише монгольський ковбой в своїй юрті не знав, бо не має а ні телевізора а ні радіо а ні інтернету =)
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Чому це падло не в розшуку і досі не відповіло за свої злочини? Ганьба генпрокуратурі. Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 7721
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Лучший подарок на днюху десантнику Валере это 2 балона пенки , гвоздодёр и игорь гиркин перемазаный углём , пис Донбасс гыгыгы.
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Не захотел Порошенко уничтожить колонну Гиркина после выхода из Славянска. Авиация была готова, но приказ отозвали.
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Что ты мелешь-не продвинулись?! Как раз при Порошенко была освобождена большая часть Донбасса- Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Краматорск, Славянск, Артёмовск. Зачем ты пишешь такую брехню?
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бои начались в апреле. это порошенко бросил своих киборгов в апреле в бой? это сантехники, учителя и маршрутчики били терористов! инаугурация порошенки была только в июне. после этого в течение месяца президент принимает бразды правления. и вот когда он принял армию к июлю, все эти города уже были отвоеваны! парашенко, как кремлевский агент, понимал, что на кураже эти ребята освободят весь донбасс! поэтому он загнал их в августе в иловайский котел, сливая все позиции наших войск своим кремлевским кураторам! потом были Дебальцево и ДАП и 5 взорванных складов с боеприпасами, без которых армия, как без рук. порошенко - это кацапский агент! у меня нет сомнений
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А еще Порошенко по-прежнему срет тебе в штаны Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б придушено в зародку, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 5646
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Из Славянска Гиркин просто ушел. В Донецк
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отмороженная! свой комментарий я оставил чуть выше, тебе дублировать его я не буду! лечи свой ПМС для начала, потом будешь с образованными людьми дискутировать ))
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Чому до цієї пори цей міжнародний терорист не знищений,чи хоча засуджений ?
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Ваше цука весеннее ядро это ржавое ведро в которое насрал именно ты , и оставил после себя . После сего дрыснул как понос с криком держитесь твари я куярю !
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Срочно нужен ответ на вопрос: почему расяяни все поголовно такие гандоны?
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Еще пару лет правления Зеленного квартала и его именем будут называть улицы и площади украинских городов
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Ну устроили они "русскую весну" а дальше по логике вещей лето, теперь уже получается осень. Осталось "зиму" организовать с выморозкой ваты. Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 448
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Вот это видео прямиком в Гаагу, как признание рашистских оккупантов в развязывании войны! Без нашої допомоги "російську весну" на Донбасі було б пригнічено в зародку, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 5669
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А зелені не згодні. Це Порошенко розв'язав братовбивчу війну. Там, наприклад, вбили брата єрмака.
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Причем Порошенко лично его убивал. У Ермака даже фотографии имеются.
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Зато теперь в Донбабве красотища и процветание. Не то, шо раньше.
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Дебил - хвастается тем, что подвёл кремль под санкции.
Его охотно сделают одним из козлов отпущения - и за МН-17, и за войну.
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Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются", 11.04.20 19:07Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішили заробити ЗЕполітики на чолі з комерцдиректором Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців перетворюється у гроші на їхніх офшорних рахунках
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