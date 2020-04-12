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Все про:пожежа (2099) ЧАЕС (144) зона відчуження (107)

 Чорнобиль у вогні: чому масштабна пожежа охопила зону відчуження. ВIДЕО

Чорнобильська зона виявилася не готовою до масштабної пожежі через неможливість під'їзду техніки до окремих вогнищ і відсутність протипожежних ровів.

Про це, зокрема, йдеться в короткому відеоролику глави Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, передає Цензор.НЕТ.

У сюжеті присутнє інтерв'ю глави Держагентства з управління зоною відчуження Катерини Павлової, в якому вона пояснює причини біди, що сталася.

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"Чорнобильська зона була не готовою до масштабної пожежі. Деякі осередки займання в зоні відчуження розташовані в таких місцях, де немає під'їзду, а відповідно і можливості підвезти техніку", - цитує Павлову у фейсбуці пресслужба агентства.

За її словами, на розвиток необхідної протипожежної інфраструктури потрібно буде декілька років.

"Але ми маємо здійснювати першочергові заходи вже сьогодні, адже попереду сезон небезпечної спеки", - підкреслює Павлова.

Дивіться також: Пожежу під Чорнобилем видно з космосу, - NASA. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188474
 
 
 Топ коментарі
 
повтоный пост:
эти люди должны нести уголовную ответственности, причем суровую, приравниваемую к убийству. одно дело сжечь траву и ветки на своём огороде, другое дело вторгнуться в природное пространство, где тысячи животные, птиц и водоплавающих птиц используя природную маскировку траву и камыш прячут свой выводок и вьют гнёзда. и вот такие уроды одной спичкой сжигают заживо молодое потомство и взрослых тварей, которые до последнего не покидают гнёзда и свой выводок. и эти не увидевший жизнь молодняк уже не даст потомства. а краснокнижных растений и деревьев ценных и не очень пород уничтожается. потому волки и лисы идут в сёла, кабаны на огороды, и мышей полчища.
так, что убийцы и детоубийцы эти товарищи, и место им в местах не столь отдалённых.
посмотрите, на результаты их "шалостей", это ужсно:
https://puer-press.org.ua/?p=16123&fbclid=IwAR269oGK5OKsgOPAMwUqU--WbWFklsFUqwMox6MleXoocYNF-CgqCdHHBwc
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Зеленський- це катастрофа.
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"на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет"

А вот и причина пожара.

Распил бабла на строительстве этой "необходимой инфраструктуры".
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Потому что ЕС денег в этот раз ну никак не хочет выделить "на тушение")))
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"на развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет"

А вот и причина пожара.

Распил бабла на строительстве этой "необходимой инфраструктуры".
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Причина масштабного пожара в том, что козлам нужно было тушит, пока площадь возгорания не занимала и пяти гектаров. Пожары в этой зоне каждый год, работать нужно было, а не рапортовать, что все под контролем.
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Там всё есть - и техника и авиация. Было во всяком случае всё необходимое до прошлого года.
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Поджигателей в клетку, на пару дней на Майдан для обозрения гражданам..потом клетка в суде, потом зона лет на 7.....и показать по ТВ. Другим неповадно будет.
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повтоный пост:
эти люди должны нести уголовную ответственности, причем суровую, приравниваемую к убийству. одно дело сжечь траву и ветки на своём огороде, другое дело вторгнуться в природное пространство, где тысячи животные, птиц и водоплавающих птиц используя природную маскировку траву и камыш прячут свой выводок и вьют гнёзда. и вот такие уроды одной спичкой сжигают заживо молодое потомство и взрослых тварей, которые до последнего не покидают гнёзда и свой выводок. и эти не увидевший жизнь молодняк уже не даст потомства. а краснокнижных растений и деревьев ценных и не очень пород уничтожается. потому волки и лисы идут в сёла, кабаны на огороды, и мышей полчища.
так, что убийцы и детоубийцы эти товарищи, и место им в местах не столь отдалённых.
посмотрите, на результаты их "шалостей", это ужсно:
https://puer-press.org.ua/?p=16123&fbclid=IwAR269oGK5OKsgOPAMwUqU--WbWFklsFUqwMox6MleXoocYNF-CgqCdHHBwc
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Поджигателей нужно отправить на рудники пожизненно. Причем вместе с теми, кто их "воспитал", если еще живы.
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Зеленський- це катастрофа.
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Пускай любители рузкогого мира ахмет с парашенком помогут финансово на тушение,или только создавать схемы типа ротердам+ ума хватает?
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ещё Дюссельдорф +....свинооборонпром и прочие......
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Порошенко некогда, он пакетики с конфетками фасует: ведь сейчас подкупать электорат позволено.
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Зеленський з Коломойським мають витратити все награбоване і ліквідувати пожежу.
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По прямой, не по трассе - от меня это км 40-45, не больше. Как-то кисло становится........
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а запах гарі є?
в мене навіть у хаті трохи відчувалося.
Сьогодні вже чисто - бджоли та джемлі літають.
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Сейчас сложно сказать откуда запах гари. Жгут же скошенную сухую траву на огородах.
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так бадилля кожен рік палять на городах, але гарі раніше не було.
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Из-за того, что это недалеко, я каждый год отслеживала там пожары, ТАК - не запускали ситуацию. Не помню даже когда маленький очаг превращался в такой объемный. Так бывает когда во всех структурах, включая ГСЧС сидят бараны, которые перестали работать, хотя там и сидит профессионал своего дела. Ощущение, что ему просто дали команду не торопиться. А главбаран - Аваков, шеф этого заведения, которого больше волнует политика и коронавирус в Италии.
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Роками тільки красти і ніхт не робити. А тепер ще грошей дайте щоб ми просрали
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Так. Президенти крали. Дохєра крали. Але вони не могли красти все. Крали на місцях. Усі ці дрібні чиновнички, усі робітники. А уе державне, значить можна красти. А тепер коли вже все довели до п-ца всі плачуть.
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В Твиттере пишут, что там порубки незаконные были. И теперь это дело палят, чтобы не было лишних вопросов. Не знаю, правда или нет. Полиция одного поджигателя задержала. Бомж. Говорит, я к тюрьме привык. Похоже, заказ. Чорнобиль у вогні: чому масштабна пожежа охопила зону відчуження - Цензор.НЕТ 3687 Но я вот думаю, там же лес фонит? Его проверяют? Или может, кто-то живет рядом с фонящими досками? Чорнобиль у вогні: чому масштабна пожежа охопила зону відчуження - Цензор.НЕТ 421
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Офигеть. Пожары и в прошлые годы там были, но справлялись довольно быстро. Что сейчас происходит?
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зараз час сильного вітру - дуже швидко вогонь несе та піддуває + мало було опадів в березні місяців.
Та ще - думаю, спеціальні підпали в різних місцях. Або диверсія, або дурість.
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даздравствует кучмизм ,,, криминалу нужны деньги и кайф ,, а горе и нищенство это вам
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Что самое печальное, так это то, что выгорит минимум 50% леса.
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Вони оці трутні ,які зараз розказують,що зроблено після того як палає все, раніше де були? Що не видно було яка весна? Не можна було раніше все зробити? Вони повинні були діяти ще взимку! Під суд всіх відповідальних. Але ж хто іх посадить,краіна злодюг і бандитів.
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