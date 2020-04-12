 Чорнобиль у вогні: чому масштабна пожежа охопила зону відчуження. ВIДЕО

Про це, зокрема, йдеться в короткому відеоролику глави Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненка, передає Цензор.НЕТ.
У сюжеті присутнє інтерв'ю глави Держагентства з управління зоною відчуження Катерини Павлової, в якому вона пояснює причини біди, що сталася.
"Чорнобильська зона була не готовою до масштабної пожежі. Деякі осередки займання в зоні відчуження розташовані в таких місцях, де немає під'їзду, а відповідно і можливості підвезти техніку", - цитує Павлову у фейсбуці пресслужба агентства.
За її словами, на розвиток необхідної протипожежної інфраструктури потрібно буде декілька років.
"Але ми маємо здійснювати першочергові заходи вже сьогодні, адже попереду сезон небезпечної спеки", - підкреслює Павлова.
А вот и причина пожара.
Распил бабла на строительстве этой "необходимой инфраструктуры".
эти люди должны нести уголовную ответственности, причем суровую, приравниваемую к убийству. одно дело сжечь траву и ветки на своём огороде, другое дело вторгнуться в природное пространство, где тысячи животные, птиц и водоплавающих птиц используя природную маскировку траву и камыш прячут свой выводок и вьют гнёзда. и вот такие уроды одной спичкой сжигают заживо молодое потомство и взрослых тварей, которые до последнего не покидают гнёзда и свой выводок. и эти не увидевший жизнь молодняк уже не даст потомства. а краснокнижных растений и деревьев ценных и не очень пород уничтожается. потому волки и лисы идут в сёла, кабаны на огороды, и мышей полчища.
так, что убийцы и детоубийцы эти товарищи, и место им в местах не столь отдалённых.
посмотрите, на результаты их "шалостей", это ужсно:
https://puer-press.org.ua/?p=16123&fbclid=IwAR269oGK5OKsgOPAMwUqU--WbWFklsFUqwMox6MleXoocYNF-CgqCdHHBwc
в мене навіть у хаті трохи відчувалося.
Сьогодні вже чисто - бджоли та джемлі літають.
Поліція не реагує.
Та ще - думаю, спеціальні підпали в різних місцях. Або диверсія, або дурість.