 Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу. ВIДЕО

Відео богослужіння опублікував у фейсбуці Олексій Бухало, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що відео знято 11 квітня о 18:45.

На цих кадрах видно, що богослужіння відбувається на вулиці. Більшість парафіян - у масках, священнослужителі - ні.

"А що, ви не боїтеся коронавірусу?" - "Боїмося". - "А стоїте однаково". - "З Богом нічого не страшно. Нічого", - каже вірянка.

Дивіться також: Глава ПЦУ Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю. ВIДЕО

Спочатку люди стоять на деякій відстані один від одного, але наприкінці служби підходять близько один до одного і до священнослужителів. На останніх хвилинах запису чути, як вони починають обурюватися тим, що їх знімають.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Зі свого боку, глава Нацполіцїї Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у великодні дні не будуть силоміць виводити людей із церков.

Читайте також: УПЦ МП проведе великодню службу в Києво-Печерській лаврі, - архієпископ Климент