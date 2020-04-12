 Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу. ВIДЕО

Відео богослужіння опублікував у фейсбуці Олексій Бухало, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що відео знято 11 квітня о 18:45.
На цих кадрах видно, що богослужіння відбувається на вулиці. Більшість парафіян - у масках, священнослужителі - ні.
"А що, ви не боїтеся коронавірусу?" - "Боїмося". - "А стоїте однаково". - "З Богом нічого не страшно. Нічого", - каже вірянка.
Спочатку люди стоять на деякій відстані один від одного, але наприкінці служби підходять близько один до одного і до священнослужителів. На останніх хвилинах запису чути, як вони починають обурюватися тим, що їх знімають.
Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.
Зі свого боку, глава Нацполіцїї Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у великодні дні не будуть силоміць виводити людей із церков.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Такие как ты, которые в каждую новость всовывают "зешмаркля предатель/русский шпион"...
Это от скодоумия или есть более тяжёлые причины?
Я голосовал за Зеленского и не жалею!
Теперь спрошу у тебя, ты просто тупой или попал под влияние СМИ?
а воно он як ...
Натомість відновлена Православна Церква України дбає про українців і закликає наших громадян дотримуватись картину і залишатися дома, навіть у дні великих свят. Так само закликають це робити і інші церкви європейських країн.
Голодать никто не будет, у кого мозги есть.
не, не слышали!
карантин?
не, то кара Господня !
чутки та паніка - її знаряддя
kukurudza@kukurudza2
З історії масової істерії (тред):
У 1831 році під час епідемії холери в Санкт-Петербурзі стали поширюватися чутки про те, що ніякої епідемії немає, а насправді це поляки, що борються за незалежність, вночі травлять овочі і воду в бочках, а лікарі насильно лікують здорових людей.
Чутки привели до паніки, а паніка - до бунту: 22 червня натовп городян розгромила кілька лазаретів і випустила хворих. Під час погрому загинуло кілька лікарів і поліцейських.
І бажано зразу всіх дружно в лепрозорій щоб не заразили решту.
Ну а еслибы ядовитый газ запусти ли бы то что они тогда тоже сказали бы что ничего ее страшно?ну тогда это простой идиотизм
Не искушайте Бога
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны"
(Евр.12:8)
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист.
Их действительно нужно хотя бы оштрафовать за несоблюдение условий карантина.
На россии они соблюдают карантин, боятся заразиться. А у нас, скорее всего, был дан указ московскому паханату действовать так, чтобы побольше украинцев заразить. И чтоб мы вечно были на карантине.
Московские храмы и священики ватники.
Верунам пофиг, сними ограничения и дай волю - устроили бы настоящий шабаш.
А последствия похрен, короче все в рай.
Основной принцип работы религии:
1. Любая глобальная хрень - господь послал испытание.
2. Выжили - господь спас.
3. Сдохли - господь покарал.
а то ведь как заболеет, побежит, как паша мерседес в Александровскую. Тесты требовать начнет, лечение.
Как-то несправедливо получается, а?