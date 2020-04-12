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 Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу. ВIДЕО

На богослужінні ввечері 11 березня священники були без масок, і ні вони, ні віряни не дотримувалися рекомендованої безпечної відстані один від одного.

Відео богослужіння опублікував у фейсбуці Олексій Бухало, інформує Цензор.НЕТ. Він зазначив, що відео знято 11 квітня о 18:45.

На цих кадрах видно, що богослужіння відбувається на вулиці. Більшість парафіян - у масках, священнослужителі - ні.

"А що, ви не боїтеся коронавірусу?" - "Боїмося". - "А стоїте однаково". - "З Богом нічого не страшно. Нічого", - каже вірянка.

Дивіться також: Глава ПЦУ Епіфаній закликав українців залишатися вдома у Вербну неділю. ВIДЕО

Спочатку люди стоять на деякій відстані один від одного, але наприкінці служби підходять близько один до одного і до священнослужителів. На останніх хвилинах запису чути, як вони починають обурюватися тим, що їх знімають.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Зі свого боку, глава Нацполіцїї Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у великодні дні не будуть силоміць виводити людей із церков.

Читайте також: УПЦ МП проведе великодню службу в Києво-Печерській лаврі, - архієпископ Климент

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188473
 
 
 Топ коментарі
 
А где мусора? Почему попов не штрафуют?
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Момент істини.
УПЦ МП, плювати на українців.
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"С Богом ничего не страшно. " (ничуть не лучше сектантского - "Хуже не будет")
И кто из секты посмеет теперь это высмеять?
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И пойдет потом это гундяевское быдло заражать всех подряд...
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сначала сказала что боится коронавируса, потом что с богом не страшно ничего. ничего! православие головного мозга. мааасковскава петухата
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Закрывайте кацапский храм за преступление против человечности!
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поп-мерседес (московского патриархата) призывал всех приходить и стар и млад в "цэрковь" и причащаться, несмотря на эпидемию. теперь сам с короновирусом в больничке. может его путин еще одним орденом наградит? посмертно
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Попи від МП зменшують кількість своїх прихожан. Ну Лавруша колись про них вже казав. Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 4454
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Паралельно вони ще зменшують кількість українців, які змушені з цими ідіотами жити в одному місті, бо зараза не питає в кого потрапляти.
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На этой площади можно значительно повысить бюджет = 17000•ххх
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Плюс еще 21 день карантина! Отдыхаем.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Участвуют в шабаше не украинцы, а хохлы и совки, подобные хохлы выбрали всей Украине в презы блазня, это результат наследия зомбирования ссср и с этим приходится жить.
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Ну, репитиция прошла успешно. Теперь можно и главное мероприятие проводить - крестный ход с автоматами 9 мая
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через пару недель в ривном будет массовый приход прихожан по заражению. теперь неделя паузы - и новый заход. потом снова в пару недель - новая волна прихода. потом гробкы -,.... всё по алгоритму.
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а причём здесь он ? Програмер создал этот виртуальный мир с открытым доступом. каждый может вносить свои изменения отличные от программы жизны, прописанной каждому Пряхами. эта толпа мнимоверующих не следует своим "нитям жизни", а полагается на то, шо ей втолбычивают "отцы духовные". печалько, но по другому просто не может пойти. вера бессильна против эпидемий. человек должен сам располагать инструментами решения возникающих проблем. он там выше артикль, монастырь горит. чёж он загорелся, чем то Шефа прогневили? так чё тогда пожарников вызвали? стали бы встречным палом с иконами впереди себя. по церковных легендах такое действо помогало. ничо не сделать, но те хто нахватались вирусов сегодня, раздадут их за неделю, а потом ещё на пасху доберут и дораздают. они сделали свой выбор плюя заражённой слюной на здоровье окружающих. такова там селява ((
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русня всегда отличалась отсутствие ума, пусть радуеться, миру убытка от потери их хуже не будет.
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Кацапським попам пох...й на епідемію, їм головне пожертчування "на храм". Але як кремлівському гауляйтеру ЗЄшмарклі їм ніколи думати стратегічно і вони не враховують що їх цільова аудиторія може дуже скоро піти в Пу...ський рай. А з раю пожертвувань ще ніхто не передавав.
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Вот просто интересно!
Такие как ты, которые в каждую новость всовывают "зешмаркля предатель/русский шпион"...
Это от скодоумия или есть более тяжёлые причины?
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ты может и прав,с его умом шпионом не быть,но то назвал его зешмарклей,молодец.Уже и до вас з.******** начинает доходить.
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Специально для таких как ты, упоротых порохоботов!
Я голосовал за Зеленского и не жалею!

Теперь спрошу у тебя, ты просто тупой или попал под влияние СМИ?
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Это свинобот, он просто на зарплате. Не обращай внимания. Работа у них такая.
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нет, чисто прагматично: в храме мп идеальное место для резидентурьі, особенно тайная исповедь
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я раніше вважав, що Кременчук російськомовне місто,
а воно он як ...
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Всех собрать и в палаточный городок на обсервацию.
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Природній відбір. Цапи мають відсіятись. Не заважайте
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РПЦ за зелемойского голосила...вместе с прочим дном.
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А какой смысл в етих масках если они с одной ложки все поели
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Загинути від коронвіруса заради мерса S класа Гундяя Мацьковського Кирилки - велика радість. Нехай мруть. Все нормально.
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Егеж. Так само, як руські танкі грязі нє бояцца. Вони в тому бруді народилися, ледь жевріють та й в тому бруді подохнуть. Ну їм хочецця як найскоріше. Тож нехай так і буде! Навіщо заважати?!
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В храме заразится нельзя, приходите, ПРИНОСИТЕ!Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 5429
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Давно эти кацапские секты нужно запретить!со временем зачистим их!и на кацапию погоним! Все церкви под ПЦУ будут.дело времени
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В свое время мне такие же речи говорил парторг завода. Потом развел руками и сокрушенно сказал. Церкви позакрывали, так сектантов расплодилось видимо - невидимо.
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Попы кацапского прости-Господи патриархата, очень ревностно относятся к баблу. Надо штрафануть каждого попа, прислужника и т.д. конкретно в этой церкви на 34 тыс. грн, глядишь на завтра все другие закон мирской блюсти начнут!
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Попказа день Бентли отобъет, ему эти 34к - на спички
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Нахєр нам ваш томос - казали зебіли, навіть не усвідомлюючи, що це питання національної безпеки. І цей випадок з ковід19 тому підвердження. Кацапські попи чхати хотіли на українців, вони дотримуються вказівок з Москви і діють відповідно.
Натомість відновлена Православна Церква України дбає про українців і закликає наших громадян дотримуватись картину і залишатися дома, навіть у дні великих свят. Так само закликають це робити і інші церкви європейських країн.
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Они молодцы. Действуют в правовом поле. А тебя по беспределу заставят все лето без работы в четырех стенах просидеть. Люди огороды посадить не могут, потому что рассаду и семена купить негде. И их дети будут голодать, потому что их родители согнулись перед беззаконием.
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что за бред вы пишете?? я пошел в магазин и купил все семена. Родители все посадили.
Голодать никто не будет, у кого мозги есть.
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дуже зручне місці для резидентури, вони служать двом панам
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Обработка мозгов должна идти непрерывно, на вирус им насрать, ФСБ дает четкие команды.
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маскальская биомасса .... эти за Зелю голосуют и за Шмария ....лично таких знаю.
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...потім всі понапиваються, а дружинам будуть казати - не я п'ю, верба п'є!
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Не помню точно, но только на 5-м или 6-м соборе христианская церьковь признала что у женщины есть душа.До этого женщин считали нечто средним между животным и человеком.В период высшей Духовности, - то есть во времена крепостного права женщины россии в налоговых сказках за душу не считались.Согласно "Домострою" муж мог хоть убить свою жену, -и даже помещики на это не возмущались.Сегодня-же женщины являются самыми верующими среди всех религий Мира.
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Al Paт, це кацапія зі своїм домостроєм жінку за тварину має. А в Україні є справжні жінки! Софія Федина, Маруся Звіробій, Таня Чорновіл, Ліна Костенко, Ада Роговцева та багато інших. А які котлети з зеленню можуть накрутити та засмажити! Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 7841
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свинорылый одной палочкой все лбы перемазал, окуная ее в вирусный раствор Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 2305
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гигиена ?
не, не слышали!

карантин?
не, то кара Господня ! Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 2991
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Составить списки кто там был на службе,и если заболеют,направить их в эту же церковь,пусть молитвой лечатся
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Это было ожидаемо. И это очень плохо. Дай Бог, чтоб не было больных среди верующих, которые вместо врача поперлись в церковь облизывать иконы и руки батюшкам.
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Хто би сумнівався. 73% вибрали вірус у прізідєнти ))) Воно здохне, а покаже всім, шо мало всю єту біологію в сраці... Вони чомусь впевнені, що Бог порішає за кожного ідіота. Головне - стати рачки.
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Вся надія на природу . Лише вона одна може різко скоротити популяцію дибілів в країні , щоб нормальним ,здоровим людям жилося легше й безпечніше . Це єдине , про що зараз треба просити в Бога в своїх домашніх молитвах . Миру і здоров'я нормальним людям .
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Епідемія у Франції розповсюдилася через з'їзд євангелістів. Делегати роз'їзалися по домах. Понесли...
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А вам сотнями тысяч соотечественников из очагов заражения без обсервации не завозили ? И по домам свободно не отпускали? А потом их родня , инфицировавшись, несла заразу во всевозможные и невозможные места. Съезд евангелистов по сравнению с этим - детский лепет.
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На городі бузина... Тріпер лікується пеніциліном. Поклони і молитви помагають, але з пеніциліном набагато ефективніше.
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когнітивна війна в розпалі
чутки та паніка - її знаряддя

kukurudza@kukurudza2
З історії масової істерії (тред):

У 1831 році під час епідемії холери в Санкт-Петербурзі стали поширюватися чутки про те, що ніякої епідемії немає, а насправді це поляки, що борються за незалежність, вночі травлять овочі і воду в бочках, а лікарі насильно лікують здорових людей.

Чутки привели до паніки, а паніка - до бунту: 22 червня натовп городян розгромила кілька лазаретів і випустила хворих. Під час погрому загинуло кілька лікарів і поліцейських.
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Ну верующие и порохоботы очень агрессивны могут покусать осторожно.
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режисери, які знімають фільми жахів, зверніть увагу -не треба за масовку платити, сходіть під церкву сатаністів, зніміть цих зомбі безкоштовно
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Та нє, мені ще максимум 83 роки залишилося... Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 8657
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Заборонити лікувати таких.
І бажано зразу всіх дружно в лепрозорій щоб не заразили решту.
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Отрицание объективн не й реальности ничего с верой в бога не имеет просто ведут себя как дети - то чего не вижу не существует
Ну а еслибы ядовитый газ запусти ли бы то что они тогда тоже сказали бы что ничего ее страшно?ну тогда это простой идиотизм
Не искушайте Бога
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Папка павлик-мерседес доискушался, падла фсбєшная! Десятки вірян, священники без масок - у мережі показали, як в УПЦ МП у Рівному освячують вербу - Цензор.НЕТ 6452
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А они Библию только целуют, а читать - сложно, и не положено им, правильно славящим:
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны"
(Евр.12:8)
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А как на счет карантина в библии??? ав едь там есть конкретные и четкие указания...правда это касается большей частью с учетом жаркого климата дезентерийных, амебиазных и холерных, а так же трипперных...но все же
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист.
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Из-за этого рпц у нас карантин будет тянуться бесконечно.
Их действительно нужно хотя бы оштрафовать за несоблюдение условий карантина.
На россии они соблюдают карантин, боятся заразиться. А у нас, скорее всего, был дан указ московскому паханату действовать так, чтобы побольше украинцев заразить. И чтоб мы вечно были на карантине.
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Это , ребятки, идеология, борьба за умы, гундяеву и его прислужникам очень важно "застолбить", "пометить"свою вотчину и неважно как и сколько денег будет вбухано для достижения цели
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Удивляет на родине УПА.
Московские храмы и священики ватники.
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"С Богом ничего не страшно. Ничего" - говорит верующая".
Верунам пофиг, сними ограничения и дай волю - устроили бы настоящий шабаш.
А последствия похрен, короче все в рай.

Основной принцип работы религии:
1. Любая глобальная хрень - господь послал испытание.
2. Выжили - господь спас.
3. Сдохли - господь покарал.
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а можно запомнить эту долбанутую верующую, и если она заболеет запомнить - и не оказывать ей никакой мед. помощи. Зачем??? ведь " С Богом ничего не страшно. Ничего"

а то ведь как заболеет, побежит, как паша мерседес в Александровскую. Тесты требовать начнет, лечение.
Как-то несправедливо получается, а?


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