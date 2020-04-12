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 Політика України
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 Влада допускає злочинний непрофесіоналізм в енергетичному секторі, - Яценюк. ВIДЕО

Перше, що має зробити чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - створити антикризовий штаб і невідкладно зайнятися питаннями енергетики.

Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Головна тема" на телеканалі "Україна" 11 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Лідер "Народного фронту" нагадав, в якій ситуації опинилася Україна у 2014-2015 роках. "Якби ми працювали тоді після російської агресії так, як працює сьогоднішня влада, якби мій уряд так працював, то ми точно були б без газу, без світла, без вугілля, без води, без грошей і без зарплати. Те, що цей уряд і влада непрофесійні, вже відомо. Але в енергетичному секторі злочинний непрофесіоналізм".

Він знову наголосив на необхідності призначення міністра енергетики. У країні "мусить бути людина, яка має очолювати ключовий напрямок української економіки - енергетику".

"Але є склад Кабінету Міністрів, є прем'єр-міністр. Я як прем'єр-міністр (у 2014-2016 роках. - Ред.) очолював антикризовий енергетичний штаб. Саме тому у нас був і газ, і електроенергія, і вугілля, і нафта", - підкреслив Яценюк.

Дивіться також: Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено, - Тимошенко. ВIДЕО

Тому перше, що має зробити чинний прем'єр-міністр, - це створити такий штаб і невідкладно зайнятися питаннями енергетики, додав політик.

Арсеній Яценюк зазначив, що щойно завершилося засідання парламентського комітету, на якому додатково виділено 2 мільярди гривень начебто на реструктуризацію вугільної галузі.

Проте, за його словами, йдеться не про реструктуризацію: "Йдеться про те, що не вистачає заробітної плати у державних шахтах, і вже сьогодні вони туди "вгатили" 3,6 млрд грн".

Арсеній Яценюк зазначив, що якби шахтарі мали можливість продавати своє вугілля як на державних, так і на приватних шахтах для електрогенерації і отримувати достойну оплату за це вугілля, то державі не довелося б витрачати на погашення заборгованостей мільярди, які так зараз потрібні для подолання пандемії та економічної кризи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188462
 
   
 Топ коментарі
 
За Зе зараз пишуть на 90% проплачені боти. Більшість ідейних дурників, тихенько сидять і охрінівають від того, як їх, таких розумних і кмітливих, розвели як останніх лохів (якими вони, власне кажучи, і є).
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ну да ,для вас цапов, так и есть
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За Зе зараз пишуть на 90% проплачені боти. Більшість ідейних дурників, тихенько сидять і охрінівають від того, як їх, таких розумних і кмітливих, розвели як останніх лохів (якими вони, власне кажучи, і є).
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В конкретном случае - однозначно, ни дискуссии, ни опровержения не может быть, но если повторяют мантру то необходимо её проанализировать да так, чтобы поняли остальные - как их разводили такими мантрами.
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А я дивлюся, модератори видаляють невигідні для сайту коменти (в яких був заклик не вестися на тролів і не відповідати на коментарі, а значить менше контенту і переглядів), а в тій же гілці ваш коментар, який закликає відповідати, а значить створювати контент і додаткові перегляди) залишається. Хоча ніяких образ і т.п. мій коментар не містив. Агов, модераторе - яка ваша аргументація з приводу видалення мого коментаря?
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О том, что страна в смартфоне и у 73% есть множество жизней, чтобы начать строить страну сначала, снова и снова...
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Вся энергетика в руках пару человек.Теперь начался вой,спасите Ахмета.Когда этот цирк уже закончится.
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вопрос на логику - а почему сейчас - по чему при гросе, не было проблем?
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Ответ без логики.Просто про них никто не говорил.А теперь вылазят навтолиновые "спасители".Они ,что за нас переживают.Они за ахметушку переживают.Надеюсь это без логики понятно.И ещё про логику.Садитесь на авто и едите в харьковскую область и смотрите,что оно там построило и если есть деньги летите в Турцию и посмотрите,что там за меньшие деньги построено.
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не так не пойдет - переводить разговор на другую тему - так женщины делают ,когда не хотят отвечать ,у нас сетуация в энергетике ,такого не было при Гройсмане,а сейчас есть - вопрос простой - почему?
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Да потому, что Порошенко стал акционером ахметовского ДТЭКа и цена на электроэнергию повышалась регулярно. Ахметов снова хочет повысить цену. А Порошенко, как бы, в доле.
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Надо голосовать за профессионала Кулявлоба, будет газ по 70
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Даже не сомневайся, пойдут и проголосуют!
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Начал сниматься в рекламных роликах ахметки.
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У этого выродка деньги теперь не закончатся тысячу лет - он на должности премьера миллиардером стал. Эта падаль снова хочет проползти во власть и украинсть у Украины денег ещё на тысячу лет - вот в чём ответ.
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Репоеды застряли в 2014 году, так шо меняйте, вам никто не верит.
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Олег Анатолиевич, как тебе удалось на Цензор из паРаши попасть, если блогер, который распространил фейк о миллиарде Яценюка публично извиниля?
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Хозяева отправили с заданием, Ахметов вот впрягается...ТВ Украина оно не вылазит с ток шоу...у Шустера постоянно.
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Ты козломордое, ресурсы перепутало, это на недоимперии из говна и палок памятники там разные возводят! Кокошник поправь)
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Украинский не понимаешь?

Из-за лжи о проекте "Стена" Яценюк обратится в суд

30 июня 2019

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Народного фронта:
За брехню та її розповсюдження має і буде неминуче наступати відповідальність у визначений законом спосіб, - про це заявили у прес-службі Арсенія Яценюка, коментуючи появу у мережі інтернет чергових інформаційних провокацій на тему проекту «Стіна».
Зокрема, у прес-службі зазначили, що неодноразово суди викривали інформаційних провокаторів.https://glavnoe.ua/news/n356995971-iz-za-lzhi-o-proekte-stena-jacenjuk-obratitsja-v-sud

"Ну, это и понятно" ((c) Старый дикобраз)
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Яценюк преступный профессионал и враг Украины.
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Ага - не раскачивайте яценюка, а то ***** нападэ.
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иди, убогий! Тут не подают. Беня подаст!
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Для тебя убогий отвечу, что на Донбассе уже идет война шесть лет,хуйло уже напал! Или ты думаешь, там шахтеры воюют с таксистами против ВСУ? МН 17 тоже сбили шахтеры во главе с гиркиным? Гиркин кстати гражданин рф.
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Вся нынешняя власть и есть преступный непрофессионализм. Во всем. Дилетанты.
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Ахметка начал нести убытки когда электроэнергию была возможность купить через Беларусь. Теперь все при деле - свой премьер-министр Шмыга, боевой передаст Ляшко (тот что с вилами ), из нафталина ещё Яйценюха вытащил. На Ахметовском канале Украина только с умным видом и поучает.
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Чтобы "Ахметке" стало плохо, надо было сделать, чтобы паРаше стало хорошо?
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Может потому что начинается катастрофа в энергетике и Герус, главный борец с Роттердам+, тут ни при чём?
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Токсичное кулявлоб вылезло...ты и твои подельники уже Геноцид наустраивали...людей на Майдане призвал падла под пули идти. а сам вискарик с икоркой попивал.
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Янелох оманский устал и его ленка плачет! Шо вы понимаете?
А еще, его Ленка оплатила поездку в Оман, даже за Ермака оплатила, шо б он там фоток
наделал с арабами)))
А Ленок все плачет))
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Достаточно посмотреть на мерзкие рожи этого "квартала", чтобы понять, какие ущербные, низкие, циничные людишки сейчас пришли к власти. Привет 73% зебилоидам: вы не ошиблись, выбирая криворожскую подворотню, вся страна опустилась на самое дно.
Перезвонила на карантине коллега, ей на ДР дочь подарила билеты на выступление недоумков; коллега тогда очень удивилась моей уничижительной оценке подарку на пошлость вместо культуры. Сейчас перезвонила сказать: мы вас всегда вспоминаем, вы еще тогда видели, что это нехорошие люди.
А что тут видеть: у них на рожах это написано!
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вчера заметил такую штуку , Зеля говорит что на Донбассе обстрелы уменьшились , тут же выступает Ермак и говорит обстрелы увеличились
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Всем зелебобикам, которые тут тролят против Сени, т. к. только зелебобики делают вид, что этого не знают:
солнцеликий и Ко дважды предлагали Яценюку возглавить кабмин. Яценюк их дважды послал.
Ось ткакт х...ня, малята.
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Если чьи-то троли начинают выдвигать такие идеи - значит, кто-то начал валить солнцеликого. Тролеатака на Пороха началась с того, что его начали приравнивать к овощу, и многие "нетнетнетнетяхочусегодня" этому бреду поверили. Посмотрим, пройдет ли такая тактика еще раз. Хотя, с нашим лохоторатом ...
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Не кабмин, а минфин или вице
Хватит тут и авакова, лучшим другом которого кролег и является
Пусть идёт к нему в замы.
Будут вместе с Геращенко тарелки облизывать.
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Разница только в том, что авакян сам рвался остаться на должности. А Сеня послал зебуинов подальше - не захотел мараться.
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10 млн грн и 10 млн евро. ЕС откроет две кредитные линии для украинского малого и среднего бизнеса

Европейский Союз ведет работу с международными финансовыми институциями над предоставлением малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий на 10 млн в гривнях и 10 млн в евро.
Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Интерфакс-Украина.
«Да, мы работаем над кредитными линиями, чтобы предоставить 10 млн в гривнях и еще 10 млн в евро. Здесь работа продолжается. Я с нетерпением жду возможности объявить о конкретных деталях вскоре», - сказал он.
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Сене мало забора ?
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Клетка поизносилась, сетку обновить нужно...
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Мало не показалось тем, кто перед судом ответил за фейки о "заборе"...
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ой как не прав боевой кроль...
это шобло допускает ВЕЗДЕ преступный непрофессионализм...
назовите хоть что-то, что сделано было без натуги и диареи?
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У Ахмета появилась новая "любимая жена", Ляшко уже не в фаворе.
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Нет они просто работают на соседнее государство.
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Зима была тёплая, запасов угля и газа должно было остаться море, а это - однозначно, что доходы должны упасть, но надо было в паРаше энергию закупать...
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ВСе идет по плану к осени голодуха , зелю н.хуй , выборы , рыги у власти - МАЛОРОСИЯ ...
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И порохоботы будут к этому причастны своим дебильным хейтом. Не понимают, что просер партии Зеленых = победа ОПЗЖ.
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Так что опять за зелебобика голосовать.
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Конечно, ведь Порошенко - вор и мародёр хотя и тайный, т.к. "доказательства когда-то найдут" ((c) зерада).
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Ну, это не неожиданность. Для меня было неожиданным то, что профессиональный клоун, проведший два десятилетия на сцене, так и не научился разговаривать. Казалось бы, опыта в разговорном жанре предостаточно. Но даже с этим зеленое чучело не смогло справиться. А тут энергетика. Какая энергетика, если он думать не умеет...Не дано это ему от рождения.
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сеня, не мешай величайшему политику современности, в турборежиме уничтожать экономику Украины во благо каломойши. ведь ни оди зебил не ответит на простой вопрос: почему в 2018-м ввп Украины рос на 4.5% в год, а в феврале 2020-го страна в преддефолтном состоянии, дыра в бюджете 150 лярдов и экономика падает четвертый месяц подряд
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ПреЗЕдент та МВФ
Він в ролі вивчив кожну строфу.
Рот сяяв брендом «Пепсодент».
До МВФ: "Ідіть у жопу!"
Сценічний мовив президент.

Сподобавсь плебсу слоган «в жопу».
******* гноєм опонент.
Лунає сміх на всю Європу:
Фігляр - Вкраїни президент!

Позера «слуги» крадуть скопом.
Кредит потрібен. Вдасться блеф?
- Іди ти, Вова, у … Крижопіль! -
Відмовив чемно МВФ.

- Прошу мільярд за землю свопом! -
Пустив сльозину БлаЗЕнь-Шеф.
- Пішов би, Вова, ти в Крижопіль! -
Одвітив скромно МВФ.

- Так це ж дефолт! Нас криза втопить!
Мільярдик, бітте! Буду рад!
- Тобі ж сказали: йди в Крижопіль!
- Куди?? - Іди ти, Вова, в зад!
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З цим завданням ******* і прийшла до влади.
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Сеня, по-быстрому объясни товарищам, почему Володька сбрил усы?
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Ахметов притащил в Украину войну. Посадив в президенты янелоха, вместе с беней и ****** уничтожают страну. Янелох враг!
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Ахметов такой тупой, что не понимает, что война это разорение для его бизнеса?
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Да ну... Не может быть, он ведь "попутчик революции"! Так же это не так давно озвучивали?
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Я, так понял, если срочно не поднять цену на газ и электроэнергию, то хутин нападе.
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"на правах реклами"

Апропо,матеріал про "Європейську Лотарею" сьогодні буде ?
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Облиште розмови про "непрофесіоналізм". Це свідоме нищення української незалежності і самої України
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еще раз повторяю -- Зеля заявляет обстрелы на Донбассе уменьшились ,тут же Ермак говорит что увеличились
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К сожалению Украина еще никогда не сталкивалась с таким количеством непрофессионалов
Влада допускає злочинний непрофесіоналізм в енергетичному секторі, - Яценюк - Цензор.НЕТ 64
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Но в энергетическом секторе преступный непрофессионализм".- чем человек занимался.то и воплощает в стране...
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сегодня был на рынке ,всем руки брызгают спиртом
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"Раздался "глас вопиющего в пустыне"© и острый запах нафталина"®
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой, получилось, шо тупица...)».
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тебя что контузило на Половских фронтах ?
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Расширь отверстие, а то там уже ***** торчит.
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Этот "вундеркинд" пусть лучше расскажет на какие бабки он сегодня шикарно живет и о его личной инициативе по грандиозному проекту защиты Украины под названием "Стена", которая сегодня может быть использована только для выпаса скота, и сколько бабок оттуда качнули!!! Многим подобным бывшим "патриотам-премьерам" давно нужно не умничать, а придти с повинной, пока не нагрянули для поиска штанов и трусов из предыдущих лет и оружия, как недавно к Т.Черновол. Эти умники видно не поняли, что это им сигнал, что "рукописи не горят" и любой из них может быть следующим. Кстати у этого "защитника отечества" могут ещё изъят станковый пулемет "Максим", не понятно для чего подаренный ему Полтораком или Аваковым - для обороны своего особняка? А его корешу Турчинову - револьвер Маузер К-96 7,62 мм. Ситуация с бывшим министром Кожарой показала, что этот пережиток "сталинской ежовщины" с наградным оружием нужно немедленно прекратить и всё наградное оружие изъять. Это же самый натуральный бред - награждать человека средством убийства. Кожара как раз и использовал наградной пистолет по прямому назначению - по пьяни замочил своего дружбана. Теперь очередь за этим "патриотом-премьером" - устроить показательные стрельбы из пулемета "Максим". Что они только не делают, придя во власть!? Кошмар!
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В суде уже рассказали "вопрошателям", распространявшим фейки про Стену.
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За последние сутки у 72 граждан КНР, которые прибыли из России, выявили коронавирусную инфекцию.
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Яйценюх благодаря преступной власти ты с парашенком все еще на воле,портите украинский воздух
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Может ты расскажешь - Что Порошенко украл и смародёрил, а то все остальные борцы за персональное счастье сдулись?
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Ты Сеню не трож, Сеня на Чеченских Фронтах ранен !
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В голову он ранен как тэтяна чорнорот 😂
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Вот что писало авторитетное издание Цензор.нет каких-то 30 часов назад

10.04.20 21:49 "Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ"

Интересно, если завтра Яценюк выступит с этими же тезисами на открытии конференции "Порохобот Поділля", опять будет эта новость?
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А ведь Сеня прав,меня удивляет одно почему профи не с Зеленским,почему допускают убийство страны,ведь когда Украина попадет под русню всем будет пофиг кто на кого обиделся страны не будет и кормушки у вас не будет,ибо русня уже ученая и ни одного из вас туда не пустит,своих с тамбова напихают
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Уберите этого ворюгу-кроля, который украл всю морковку.
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