 Влада допускає злочинний непрофесіоналізм в енергетичному секторі, - Яценюк. ВIДЕО

Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Головна тема" на телеканалі "Україна" 11 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Лідер "Народного фронту" нагадав, в якій ситуації опинилася Україна у 2014-2015 роках. "Якби ми працювали тоді після російської агресії так, як працює сьогоднішня влада, якби мій уряд так працював, то ми точно були б без газу, без світла, без вугілля, без води, без грошей і без зарплати. Те, що цей уряд і влада непрофесійні, вже відомо. Але в енергетичному секторі злочинний непрофесіоналізм".
Він знову наголосив на необхідності призначення міністра енергетики. У країні "мусить бути людина, яка має очолювати ключовий напрямок української економіки - енергетику".
"Але є склад Кабінету Міністрів, є прем'єр-міністр. Я як прем'єр-міністр (у 2014-2016 роках. - Ред.) очолював антикризовий енергетичний штаб. Саме тому у нас був і газ, і електроенергія, і вугілля, і нафта", - підкреслив Яценюк.
Тому перше, що має зробити чинний прем'єр-міністр, - це створити такий штаб і невідкладно зайнятися питаннями енергетики, додав політик.
Арсеній Яценюк зазначив, що щойно завершилося засідання парламентського комітету, на якому додатково виділено 2 мільярди гривень начебто на реструктуризацію вугільної галузі.
Проте, за його словами, йдеться не про реструктуризацію: "Йдеться про те, що не вистачає заробітної плати у державних шахтах, і вже сьогодні вони туди "вгатили" 3,6 млрд грн".
Арсеній Яценюк зазначив, що якби шахтарі мали можливість продавати своє вугілля як на державних, так і на приватних шахтах для електрогенерації і отримувати достойну оплату за це вугілля, то державі не довелося б витрачати на погашення заборгованостей мільярди, які так зараз потрібні для подолання пандемії та економічної кризи.
Из-за лжи о проекте "Стена" Яценюк обратится в суд
30 июня 2019
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Народного фронта:
За брехню та її розповсюдження має і буде неминуче наступати відповідальність у визначений законом спосіб, - про це заявили у прес-службі Арсенія Яценюка, коментуючи появу у мережі інтернет чергових інформаційних провокацій на тему проекту «Стіна».
Зокрема, у прес-службі зазначили, що неодноразово суди викривали інформаційних провокаторів.https://glavnoe.ua/news/n356995971-iz-za-lzhi-o-proekte-stena-jacenjuk-obratitsja-v-sud
"Ну, это и понятно" ((c) Старый дикобраз)
А еще, его Ленка оплатила поездку в Оман, даже за Ермака оплатила, шо б он там фоток
наделал с арабами)))
А Ленок все плачет))
Перезвонила на карантине коллега, ей на ДР дочь подарила билеты на выступление недоумков; коллега тогда очень удивилась моей уничижительной оценке подарку на пошлость вместо культуры. Сейчас перезвонила сказать: мы вас всегда вспоминаем, вы еще тогда видели, что это нехорошие люди.
А что тут видеть: у них на рожах это написано!
солнцеликий и Ко дважды предлагали Яценюку возглавить кабмин. Яценюк их дважды послал.
Ось ткакт х...ня, малята.
Хватит тут и авакова, лучшим другом которого кролег и является
Пусть идёт к нему в замы.
Будут вместе с Геращенко тарелки облизывать.
Европейский Союз ведет работу с международными финансовыми институциями над предоставлением малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий на 10 млн в гривнях и 10 млн в евро.
Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Интерфакс-Украина.
«Да, мы работаем над кредитными линиями, чтобы предоставить 10 млн в гривнях и еще 10 млн в евро. Здесь работа продолжается. Я с нетерпением жду возможности объявить о конкретных деталях вскоре», - сказал он.
это шобло допускает ВЕЗДЕ преступный непрофессионализм...
назовите хоть что-то, что сделано было без натуги и диареи?
Він в ролі вивчив кожну строфу.
Рот сяяв брендом «Пепсодент».
До МВФ: "Ідіть у жопу!"
Сценічний мовив президент.
Сподобавсь плебсу слоган «в жопу».
******* гноєм опонент.
Лунає сміх на всю Європу:
Фігляр - Вкраїни президент!
Позера «слуги» крадуть скопом.
Кредит потрібен. Вдасться блеф?
- Іди ти, Вова, у … Крижопіль! -
Відмовив чемно МВФ.
- Прошу мільярд за землю свопом! -
Пустив сльозину БлаЗЕнь-Шеф.
- Пішов би, Вова, ти в Крижопіль! -
Одвітив скромно МВФ.
- Так це ж дефолт! Нас криза втопить!
Мільярдик, бітте! Буду рад!
- Тобі ж сказали: йди в Крижопіль!
- Куди?? - Іди ти, Вова, в зад!
Апропо,матеріал про "Європейську Лотарею" сьогодні буде ?
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой, получилось, шо тупица...)».
10.04.20 21:49 "Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом - Яценюк во время онлайн дискуссии КФБ"
Интересно, если завтра Яценюк выступит с этими же тезисами на открытии конференции "Порохобот Поділля", опять будет эта новость?