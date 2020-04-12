 Влада допускає злочинний непрофесіоналізм в енергетичному секторі, - Яценюк. ВIДЕО

Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Головна тема" на телеканалі "Україна" 11 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Лідер "Народного фронту" нагадав, в якій ситуації опинилася Україна у 2014-2015 роках. "Якби ми працювали тоді після російської агресії так, як працює сьогоднішня влада, якби мій уряд так працював, то ми точно були б без газу, без світла, без вугілля, без води, без грошей і без зарплати. Те, що цей уряд і влада непрофесійні, вже відомо. Але в енергетичному секторі злочинний непрофесіоналізм".

Він знову наголосив на необхідності призначення міністра енергетики. У країні "мусить бути людина, яка має очолювати ключовий напрямок української економіки - енергетику".

"Але є склад Кабінету Міністрів, є прем'єр-міністр. Я як прем'єр-міністр (у 2014-2016 роках. - Ред.) очолював антикризовий енергетичний штаб. Саме тому у нас був і газ, і електроенергія, і вугілля, і нафта", - підкреслив Яценюк.

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Тому перше, що має зробити чинний прем'єр-міністр, - це створити такий штаб і невідкладно зайнятися питаннями енергетики, додав політик.

Арсеній Яценюк зазначив, що щойно завершилося засідання парламентського комітету, на якому додатково виділено 2 мільярди гривень начебто на реструктуризацію вугільної галузі.

Проте, за його словами, йдеться не про реструктуризацію: "Йдеться про те, що не вистачає заробітної плати у державних шахтах, і вже сьогодні вони туди "вгатили" 3,6 млрд грн".

Арсеній Яценюк зазначив, що якби шахтарі мали можливість продавати своє вугілля як на державних, так і на приватних шахтах для електрогенерації і отримувати достойну оплату за це вугілля, то державі не довелося б витрачати на погашення заборгованостей мільярди, які так зараз потрібні для подолання пандемії та економічної кризи.