 Ми не голосуватимемо за бюджет, що ґрунтується на нереалістичних грошах від МВФ. Спочатку має бути закон про банки, - нардеп від "Голосу" Рахманін. ВIДЕО

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Цей бюджет трохи фантастичний, бо цифри, закладені в ньому, ґрунтуються на тому, що Україна отримає допомогу від МВФ. А МВФ та інші організації ставлять ключову вимогу: Україна має ухвалити закон, який не дозволить одному відомому олігарху повернути собі найбільший банк у країні", - зазначає Рахманін.

Він підкреслює, що в понеділок Рада не планує голосувати за закон про банки, проте прийматиме зміни до бюджету.

"Ми не можемо і не будемо голосувати за бюджет, що ґрунтується на нереалістичних грошах", - підсумував Рахманін.

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