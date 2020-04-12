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Все про:бюджет (769) ВР (7456) законопроєкт (989) Рахманін (35) Голос партія (162)

 Ми не голосуватимемо за бюджет, що ґрунтується на нереалістичних грошах від МВФ. Спочатку має бути закон про банки, - нардеп від "Голосу" Рахманін. ВIДЕО

Партія "Голос" не підтримуватиме зміни до бюджету доти, доки не буде проголосовано законопроєкт про банки. Саме його прийняття є основною умовою надання Україні кредиту від МВФ, необхідного для реалізації оновленого бюджету.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Цей бюджет трохи фантастичний, бо цифри, закладені в ньому, ґрунтуються на тому, що Україна отримає допомогу від МВФ. А МВФ та інші організації ставлять ключову вимогу: Україна має ухвалити закон, який не дозволить одному відомому олігарху повернути собі найбільший банк у країні", - зазначає Рахманін.

Він підкреслює, що в понеділок Рада не планує голосувати за закон про банки, проте прийматиме зміни до бюджету.

"Ми не можемо і не будемо голосувати за бюджет, що ґрунтується на нереалістичних грошах", - підсумував Рахманін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188459
 
   
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И не говори...зеленский...ермак...разумков..мендель....вот это да...исконно украинские фамилии...
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Вакарчук - твой отец умер после голосования за продажу земли, лучше задумайся.
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