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 Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла в Закарпатській області спробі незаконного вивезення з країни партії товарів протиепідемічного призначення.

За попередніми даними слідства, інспектор відділу прикордонної служби "Ужгород" Чопського прикордонного загону налагодив корупційну схему одержання грошей за нелегальне переправлення за кордон протиепідемічної продукції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Оперативники задокументували факт вимагання посадовою особою від місцевого жителя 3 тисяч доларів. За цю суму прикордонник "гарантував" чоловікові сприяння в переміщенні в одну з європейських країн поза встановленими пунктами контролю 11 тисяч захисних масок на понад пів мільйона гривень.

Правоохоронці затримали інспектора Державної прикордонної служби відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Ужгородському районі під час передачі першої частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ 01
Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ 02
Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188444
 
   
 Топ коментарі
 
сейчас в Киеве оптом маски можно легко купить по 7-8 гр
считаем 11000*8 = 88000 гривень , а 3000 долларов стоят 3000*27= 81000
пограничник , что рамсы попутал и попытался сбить сумму всей стоимости масок

В этой контробандной бизнес схеме что-то не сходиться
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Ха! Лох.
Зеленський з Радуцкім он із стратегічного запасу все вигребли і за кордон продали. І нічого!
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Покажите пожалуйста хатынки и машинки ччесных погранцов. Живут люди себе в них спокойно и замочно, и никому и в голову не прийдет спросить у них: Откуда деньги , сволочь?
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сейчас в Киеве оптом маски можно легко купить по 7-8 гр
считаем 11000*8 = 88000 гривень , а 3000 долларов стоят 3000*27= 81000
пограничник , что рамсы попутал и попытался сбить сумму всей стоимости масок

В этой контробандной бизнес схеме что-то не сходиться
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Тоже сразу это бросилось в глаза))) Кто то что то не договаривает)))
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Інспектора Чопського загону викрито на отриманні неправомірної вигоди 800 доларів СШАДержавна прикордонна служба .
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чого б це не сходилось?
1. Бакси не за маски, а за переправлення за кордон.
2. Контрабасист платить 88 000 за маски, 81 000 за переправку + туди-сюди - десь він потратить 190 000 грн. Купити маску в Києві і переправити - 17,3 грн. за маску.
3. Не знаю, яка ціна на маски у мадярів, але якщо десь євро за штуку - мужик нормально наварить.
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Типичная СБУшная провокация, их любимая схема: зарядить человека наркотой или спец техникой или военной техникой и задержать на границе или тупо спровоцировать, а дурачок повелся.
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Всё не сходится! Там цены на маски такие же, как у нас, а то и дешевле.
Учли опыт недельной давности - фото масок не выкладывают. Уже показывали задержание "контрабандиста", который хотел гамно-маски по 2,5 евро за штуку в Италию продавать. Они ж думают, что все вокруг идиоты, хотя... таких тоже достаточно.
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Найдите тех кто 30тн в китай и испанию отправил в начеле пандемии лучше 😂
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В ЕСовской Венгрии Петя и Супрун полностью развалили здравоохранение. Теперь несчастные мадьяры для борьбы с коронавирусом вынуждены покупать себе контрабандные маски из Украины
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А также Петя и Пастр украли у них всю технику так 20 танков оставили бедным мадярам )
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это для нас 50 грн.( пол кило свинины).а для них 1.5 евро это пол чашки кофе )))
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Ха! Лох.
Зеленський з Радуцкім он із стратегічного запасу все вигребли і за кордон продали. І нічого!
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Нефёдов жаловался, что ему негде взять честных таможенников, а надо просто нечестных ловить и сажать - и честных таможенников сразу найдётся много.
Молодцы СБУ.
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вчера купил Маску за 10 грн , на Али такая стоит 3 грн
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Покажите пожалуйста хатынки и машинки ччесных погранцов. Живут люди себе в них спокойно и замочно, и никому и в голову не прийдет спросить у них: Откуда деньги , сволочь?
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Как тебе показать если 80 процентов безхатченки? А авто откуда? Это роскошь в украине. Это учителя или врачи которые взятки лопатами гребут. Нехватка 10 тысяч и каждый год некомплект увеличивается на тысячу, люди бегут, вон уже заробитчан по объявлению готовы брать. Это делающие в мед вузы вагонами, а в академию госпогранслужбы загоняют палками, никто идти не хочет, наверное единственный вуз в Украине где перестали вообще брать взятки.
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Нечего ездить через пункт контроля контрабандистов.
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А чого на фото тіки 600 баксів?
А де ще 2400?

хоча - ну да, ну да...
там є ще начальник місцевого відділу, а над ним начальник Закарпатського СБУ, а над ним Баканов, а над ним дЄрьмак, а над ним Ішак - і у кожного дітки голодні.
ну да...
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