 Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За попередніми даними слідства, інспектор відділу прикордонної служби "Ужгород" Чопського прикордонного загону налагодив корупційну схему одержання грошей за нелегальне переправлення за кордон протиепідемічної продукції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники задокументували факт вимагання посадовою особою від місцевого жителя 3 тисяч доларів. За цю суму прикордонник "гарантував" чоловікові сприяння в переміщенні в одну з європейських країн поза встановленими пунктами контролю 11 тисяч захисних масок на понад пів мільйона гривень.
Правоохоронці затримали інспектора Державної прикордонної служби відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Ужгородському районі під час передачі першої частини неправомірної вигоди.
Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
считаем 11000*8 = 88000 гривень , а 3000 долларов стоят 3000*27= 81000
пограничник , что рамсы попутал и попытался сбить сумму всей стоимости масок
В этой контробандной бизнес схеме что-то не сходиться
1. Бакси не за маски, а за переправлення за кордон.
2. Контрабасист платить 88 000 за маски, 81 000 за переправку + туди-сюди - десь він потратить 190 000 грн. Купити маску в Києві і переправити - 17,3 грн. за маску.
3. Не знаю, яка ціна на маски у мадярів, але якщо десь євро за штуку - мужик нормально наварить.
Учли опыт недельной давности - фото масок не выкладывают. Уже показывали задержание "контрабандиста", который хотел гамно-маски по 2,5 евро за штуку в Италию продавать. Они ж думают, что все вокруг идиоты, хотя... таких тоже достаточно.
Зеленський з Радуцкім он із стратегічного запасу все вигребли і за кордон продали. І нічого!
Молодцы СБУ.
А де ще 2400?
хоча - ну да, ну да...
там є ще начальник місцевого відділу, а над ним начальник Закарпатського СБУ, а над ним Баканов, а над ним дЄрьмак, а над ним Ішак - і у кожного дітки голодні.
ну да...