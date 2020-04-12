 Прикордонник за $3 тис. обіцяв пропустити поза пунктом контролю контрабандистів із 11 тис. масок, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За попередніми даними слідства, інспектор відділу прикордонної служби "Ужгород" Чопського прикордонного загону налагодив корупційну схему одержання грошей за нелегальне переправлення за кордон протиепідемічної продукції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Оперативники задокументували факт вимагання посадовою особою від місцевого жителя 3 тисяч доларів. За цю суму прикордонник "гарантував" чоловікові сприяння в переміщенні в одну з європейських країн поза встановленими пунктами контролю 11 тисяч захисних масок на понад пів мільйона гривень.

Правоохоронці затримали інспектора Державної прикордонної служби відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Ужгородському районі під час передачі першої частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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