 Три людини загинули, четверо постраждали через зіткнення Daewoo Sens і швидкої в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ і з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області ,
Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль "Daewoo Sens" під керуванням 27-річної жінки, який рухався з боку вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекта Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з каретою швидкої медичної допомоги.
У результаті ДТП водій та 33-річний пасажир легковика, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці. Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари, 48 та 38 років, а також 40-річний фельдшер, які перебували в кареті швидкої, із різними травмами доставлені до медичного закладу.
Співробітники СУ ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Усі обставини аварії з’ясовуються.
Но сажать уже некого
Кто провтыкал?
Это УАЗик 452 что-ли?
А вот, выше - это, действительно, репрессии.
Там висит опасность "повторного нарушения".
А это уже - очень и очень больно по кошельку.