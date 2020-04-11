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 Три людини загинули, четверо постраждали через зіткнення Daewoo Sens і швидкої в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 10 квітня, близько 22:00 поблизу 5-го кілометра кільцевої дороги в Харкові легковик зіткнувся з автомобілем швидкої. В результаті загинули три людини, четверо госпіталізовані з травмами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ і з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області ,

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль "Daewoo Sens" під керуванням 27-річної жінки, який рухався з боку вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекта Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з каретою швидкої медичної допомоги.

У результаті ДТП водій та 33-річний пасажир легковика, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці. Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари, 48 та 38 років, а також 40-річний фельдшер, які перебували в кареті швидкої, із різними травмами доставлені до медичного закладу.

Співробітники СУ ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Усі обставини аварії з’ясовуються.

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Три людини загинули, четверо постраждали через зіткнення Daewoo Sens і швидкої в Харкові, - поліція 01

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Три людини загинули, четверо постраждали через зіткнення Daewoo Sens і швидкої в Харкові, - поліція 02
Три людини загинули, четверо постраждали через зіткнення Daewoo Sens і швидкої в Харкові, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188421
 
 
 Топ коментарі
 
сколько ж то део ехало что так разворотить рамный уазик, который больше 80 и не ездит. возбудили. так садить уже не кого.
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кусок железа совсем наверное сгнил, если его так разворотило!!
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Броньовані мерседеси знаєте у кого !
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Оба сгнили? нет, я думаю, скорость.
Но сажать уже некого
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Как млять такое возможно?!
Кто провтыкал?
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Говорят, за рулем была девочка с сильным запахом алкоголя...
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Думаю не постоянный водитель или маленький стаж, не рассчитали мощность. Педаль до полика, а ей по. Дэу плять
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Там на объездной всегда хочется притопить: больно хорошая дорога. А нельзя. Слишком узко, слишком извилисто, слишком внезапные перекрестки.
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Жесть..таке відчуття що автомобілі мчали назустріч один одному 250 км. /г
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так при чем здесь уазик. спасибо что такой едет. жаль что не доехал благодаря безмозглой
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Прощай немытая раССея Заступник командира роти, по підриву банкоматів Три человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения Daewoo Sens и скорой в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5479 Цікаво, Згуладзе і Деканоїдзе гикається, коли її підопічні, яких вони набрали по об"яві, таке витворяють?
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И шо начальника харьковской области уволят?
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А почему бы и не написать в Фейсбуке авакову, почему не уволит своего подчинённого. Пусть задумается, ведь это удар по его имиджу
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сколько ж то део ехало что так разворотить рамный уазик, который больше 80 и не ездит. возбудили. так садить уже не кого.
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То скорее всего больничная развозка, таких уже нет в городской скорой помощи. тётка видно в дэо газу давала. Девки ни скорости, ни машины, ни габаритов не чуют по определению. Ну разве лет после 15 вождения каждый день. Дэу просто создан нырять под корпус. Даже под буханку.
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судя по ямковому ремонту дороги один из участников обьезжал по встречной......(((
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Что за скорая такая стрёмная в Харькове.
Это УАЗик 452 что-ли?
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Так конец же эпохи бедности, потому и скорая такая стрёмная.
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досталось от 141-й потужной реформи педро.
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В Украине все расслаблены, за превышение скорости штрафов нет! Совсем, вы попробуйте в Германии поездить 60 км в час в городе, наткнетесь на штук 5 камер, и штрафов евро на 300. За час. Смертность в Германии в 2,5 раза меньше на 100 тысяч человек. Дэу это беда конечно, даже не хватило выжать чтобы уйти
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Aleksei Pravdin Перефразирую профессора Преображенского: проблема не в камерах, а в головах. Никакому немцу не нужны камеры - есть знак, значит, выполняет, ибо это его безопасность, его близких и др. участников дорожного движения. А у нас кладут болт, с прибором, и на камеры, и на себя, и на семью, и на др. водил. А уж если выпьют...
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В Германии правила соблюдают потому что очень дорого. Перейти дорогу на красный 30 евро, стоянки, не правильный поворот превышение на 12 км все от 30 евро. Или вспоминаешь историю времён фашизма. Когда с трамвая вывели безбилетных и расстреляли. Я в Германии езжу только по автобанам, в городе раздражает
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Aleksei Pravdin Ну, это неотвратимость наказания, невозможность откупиться за взятку, соблюдение законов и т. д. С этим у нас никак.
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не треба гнати на деу..у нас на дорогах ще совково-мокшанського мотлоху купа..а кузов Ланосу розробляв фахівець з дженерал моторз..так що ланос не така вже й погана машина
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А движок чей? Вообще модель 80-х, как такое гамно Разрешили производить. Времена васадзе и святашей, свободные экономические зоны Донецка....
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дамбас вообще не при чем . а двигатель на сенсах мелитопольский ставили. к стати очень неприхотливый в эксплуатации.
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Только ввозили тогда все через них, потому что вместо налогов были договорняки. Не было ни секса ни ануса, за 5300 вначале была цена, но растаможка была до 1000, и привезти было без геммороя. Не то что зеля год назад пообещал, писдоболище
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До 10 или 15 кмч превышение - ещё по божески.
А вот, выше - это, действительно, репрессии.
Там висит опасность "повторного нарушения".
А это уже - очень и очень больно по кошельку.
Три людини загинули, четверо постраждали через зіткнення Daewoo Sens і швидкої в Харкові, - поліція - Цензор.НЕТ 7030
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