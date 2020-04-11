 Державне бюро репресій: що стоїть за справою Чорновол. ВIДЕО

Що таке "справа Чорновол" і в чому саме звинувачують ексдепутатки? Як нещодавні фантазії Андрія Портнова трансформувалися в кримінальне провадження? Хто перетворює Державне бюро розслідувань у Державне бюро репресій? Навіщо влада створює політичну кризу на рівному місці і чим це загрожує?
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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.
Кстати, а давно Беня забрал свои автомобиль, адвоката и телохранителя, которых он дал Зе перед выборами?
По Києву роз'їжджають знахабнілі поліціянти і невмотивовано нападають на людей під приводом карантину.
Як діяти. Розповідає адвокат Козаченко.
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Леусенко (з криївки)@leusenko1 19 ч
СБУ нашла доказательства работы Пальчевского на банду ФСБ.
Не верю, что при Баканове черта посадят.
Ось цій торпеді ФСБ Зеленський мовби "здавав" аналізи.
Ця гнида привчала ЗЕлекторат до дурацької фрази "Гаспадін прєзідєнт Зєлєнскій!"
Почему власть не видит ничего плохого в том, что помощники российских пропагандистов влезают в головы украинским детям? Как они заманивают детей айфонами в "русский мир"? И можно ли с этим что-то сделать?Источник: https://censor.net.ua/n3188269
Одобренно эталоном дурака-клоуна (вислюка) президентом Украины Зеленским.