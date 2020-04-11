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Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Державне бюро репресій: що стоїть за справою Чорновол. ВIДЕО

Обшуки у Тетяни Чорновол і робота ДБР - у центрі уваги свіжого випуску "Без цензури". Поки країна сидить на карантині, спецназ Державного бюро розслідувань вирішив о шостій ранку увірватися до будинку батьків політика і ексжурналістки Тетяни Чорновол, щоб пошукати одяг, у якому вона була 18 лютого 2014-го.

Що таке "справа Чорновол" і в чому саме звинувачують ексдепутатки? Як нещодавні фантазії Андрія Портнова трансформувалися в кримінальне провадження? Хто перетворює Державне бюро розслідувань у Державне бюро репресій? Навіщо влада створює політичну кризу на рівному місці і чим це загрожує?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на ютубі спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188381
 
   
 Топ коментарі
 
Скандал с "делом Чорновол" закончится пшиком - его роль состоит в том, чтобы отвлечь внимание обывателей от дела братьев Ермаков и прочих, неприятных для Зеленского событий последних недель. Вот увидите - всё сольется в затянувшуюся рутину взаимных претензий, после чего мы все забудем о том, что наш президент покрывает коррупционеров высшего эшелона. Чего и требовалось достичь.
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Андрій Ілларіонов: «Ситуация с Зеленскым еще хуже чем те комментарии которые я делал месяц тому назад. Тогда я исходил из того, что он желает стране лучшего просто не знает как это сделать. Сейчас я должен сказать, что он не желает стране лучшего, он желает стране худшего.
Тот факт, что он не стал исправлять свое решение, не стал исправлять решение Ермака является точныим свидетельством того что это его личная позиция, принципиальная позиция по нанесению ущерба Украине. Зеленский делает все возможное против интересов Украины и знает как это делать.
https://www.facebook.com/tamara.bolchuk/videos/3769809619727649/
Повна версія інтерв'ю:
https://www.youtube.com/watch?v=gNiTLPeBLJc

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Дело против Чорновой это как ширма для Эрмака.
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не учли только то что зебоба сам себя будет в дерьме топить - и война с ним не нужна)
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Во всех и в тех, которые привели Зелемойского к власти и которых превалирующее большинство?
Кстати, а давно Беня забрал свои автомобиль, адвоката и телохранителя, которых он дал Зе перед выборами?
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Почєму прєдатєль? Просто, долбойоб. Прєдать можно только то, что ти любіл, а ваш зелупа любит только дєньгі. А дєньгі єстьу КАЛОмойского. Зрозумів?
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Тут волают про реванш. А то, что Порошенко вернул в большую политику Медведчука, расчистил для него рынок скрапленого газа и дизтоплива, по собственной инициативе ( или путинской) всунул его в переговорную группу в Минске от имени Украины(!), поспособствовал созданию медиа-империи из 3-х каналов, это не реванш?
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а почему минус один умножить на плюс один равно минус один?..
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Та никто чорновил не пасадит. Летом 2019 такой же гембель был за потроха и я тогда писал, шо зе потроха не посадит. Мне потрохососы не верили и посылали к психиатру лечится, но мне не помогло. И пашинского не посадили, и свинарчука... Почему? У власти одна и таже с вора олигархов-паразитов и для народа они разыгрывают кино, а сами под шумок и дальше грабят Украину, шо гай шумит. Потрох подельник с зе по распродаже украинской земли и по фальсификации социологических опросов - вор вора кроет. И у овоща нет к потроху претензий. По подсчётам которые были в СМИ овощ вывез из Украины порядка 100 млрд. долларов. Картавый прокурор вернул аж три, поэтому у овоща с потрохом всё ровно. Нэпэрэймайтэсь.
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Давно пора в психушку,еще и с автоматом позирует.Это как обезьяна с гранатой.
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Обосанный украинскимй президент зеленский дал команду наводить ужасы в Стране , что бы все боялись и ссали как он с Ленкой.
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ПОЛІЦЕЙСЬКЕ СВАВІЛЛЯ
По Києву роз'їжджають знахабнілі поліціянти і невмотивовано нападають на людей під приводом карантину.
Як діяти. Розповідає адвокат Козаченко.
https://www.facebook.com/yuri.khort.pavlenko/videos/248925772962133/UzpfSTEwMDAwMDU5OTYyMzI1NTozMzQxMTIyMTgyNTg0NDAz/
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Леусенко (з криївки)@leusenko1 19 ч

СБУ нашла доказательства работы Пальчевского на банду ФСБ.
Не верю, что при Баканове черта посадят.
Ось цій торпеді ФСБ Зеленський мовби "здавав" аналізи.
Ця гнида привчала ЗЕлекторат до дурацької фрази "Гаспадін прєзідєнт Зєлєнскій!"

Державне бюро репресій: що стоїть за справою Чорновол - Цензор.НЕТ 7060
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Пока соцсети гудят об ошибках учителей на онлайн-занятиях, худшее происходит после их завершения. Ведь на медведчуковских телеканалах между онлайн-уроками школьникам запихивают в головы альтернативную гибридную историю о плохом МВФ, проклятых американцах, а еще - нацистах и маргиналах на Евромайдане и другую российскую пропаганду.
Почему власть не видит ничего плохого в том, что помощники российских пропагандистов влезают в головы украинским детям? Как они заманивают детей айфонами в "русский мир"? И можно ли с этим что-то сделать?Источник: https://censor.net.ua/n3188269
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Просто эталон образования и познаний выглядит как лексикон вора рецидивистка козла Янека из мира дураков КВАРТАЛА 95 где мамахохотала .
Одобренно эталоном дурака-клоуна (вислюка) президентом Украины Зеленским.
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и на танюху бывает проруха Державне бюро репресій: що стоїть за справою Чорновол - Цензор.НЕТ 6881
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Сейчас проруха будет на тебя😂🌷×××
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опять голодаешь? Державне бюро репресій: що стоїть за справою Чорновол - Цензор.НЕТ 7479
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Не плотно поел,попил.Могу и в тебя уже отлить😂🌷××
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"Государственное бюро репрессий" - это когда Таньку за шиворот взяли. А как эту контору наховут, когда свыночый гэтьма в оборот пойдет? Державне бюро репресій: що стоїть за справою Чорновол - Цензор.НЕТ 8642
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ніхто його не посадить..відіжмуть трохи активів і це максимум..
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цікаво, якщо би почалися справжні репресії, ну скажемо як у Чилі, хтось з журналістів наважився би пащеку відкрити..?
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Любой нормальный, адекватный человек, всегда может пойти и поджечь офис. Державне бюро репресій: що стоїть за справою Чорновол - Цензор.НЕТ 5561
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