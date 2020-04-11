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 Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено, - Тимошенко. ВIДЕО

Енергетична галузь перебуває на межі виживання, і відсутність профільного міністра в такій ситуації неприпустима.

Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У країні реально назріває просто якась неймовірна енергетична криза на рівному місці. Так, у нас є сьогодні зменшення обсягу споживання електроенергії через те, що у нас під час карантину не так працюють підприємства. Але такого стану, як сьогодні, у нас не було ніколи", - сказала Тимошенко.

Вона зазначила, що унаслідок імпорту електроенергії та енергетичного вугілля з Росії вітчизняна енергогалузь виявилася на межі виживання, а генеруючі і вуглевидобувні підприємства мають мільярди гривень збитків.

"Енергоатом" - 5 млрд гривень заборгованості від єдиного покупця, ДП "Гарантований покупець". Вони сьогодні на межі по суті невиплати заробітної плати. Тепловим електростанціям сьогодні нікуди подіти свою електроенергію, і вони вийдуть на поточний рік приблизно з 13 мільярдами збитків. Їм просто доведеться якісь із теплових станцій зупинити. Далі - вугільні підприємства наші. Вони сьогодні затарені енергетичним вугіллям. Сьогодні теплові електростанції затарені енергетичним вугіллям, близько 3 мільйонів на складах. Такого ніколи не було. Шахти реально  сьогодні буде зупинено", - сказала Тимошенко.

На думку лідера "Батьківщини", відсутність призначеного міністра енергетики в ситуації, коли галузь перебуває  на межі виживання, є неприпустимим.

"Ми реально поставили на межу виживання нашу енергетичну галузь. І у нас немає міністра енергетики, у нас немає керівника енергетичних структур, що входять до складу Міністерства енергетики. Тобто, у нас такий провал, що зараз і атомники, і тепловики, і шахтарі заявляють, що у нас почнуться знову віялові відключення електроенергії, як було на початку 2000 року", - підкреслила Тимошенко.

Читайте також: У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко

Нагадаємо, раніше гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Натомість голова правління АТ "Чернігівобленерго" повідомив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж. А керівник "Житомиробленерго" не відкидає запровадження віялових вимкнень електропостачання для підприємств та побутових споживачів через зменшення платежів за спожиту електроенергію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188378
 
   
 Топ коментарі
 
"Энергетическая отрасль до сих пор без министра, а я, между прочим, до сих пор без портфеля!" - закатывала истерики Юля, - "Ведь ясно и ежу - как нужно действовать в этой ситуации!"
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Наша песня хороша, начинай сначала......... Звезда Шустера снова на коне и не вылезает из его студии. Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2198 И как только Барыги умудрялись заставить ДТЭК не скрывать прибыли и платить с нее налоги, а сейчас генерирующие и угледобывающие предприятия имеют миллиарды гривен убытков.и Ахметов объявил дефолт, но при этом неворующая якобы власть, даже не отреагировала на такой финт ушами.
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Юля, не хвилюйся так- роздерибанять без тебе і без міністра .
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"Энергетическая отрасль до сих пор без министра, а я, между прочим, до сих пор без портфеля!" - закатывала истерики Юля, - "Ведь ясно и ежу - как нужно действовать в этой ситуации!"
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Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко.

Лысого из Квартала уговаривают, а он, ****, упирается.
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Улюблена тема Юлі - енергетика і земля. Дивує тільки те чому зараз під час пандемії, вона не бере активну участь у її ліквідації, як не як, а в неї за плечимадосвід та успіх і подоланні свинячого грипу 2009 року. Такий цінний кадр і що зовсім не включається у боротьбу. Бо розуміє віруси сьогодні є а завтра їх не буде, а енергоресурси та земелька, будуть завжди!!!
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Улюблена тема Юлі - кризовий менеджмент. Ситуацію 8-9 років було розрулено зразково. Україна, яка визначально залежала тоді від експорту металів на обвалені світові ринки, не впала глибше інших країн, і швидко відновилася.
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Не впала і обновилася...... Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8367 Ти ще скажи, що з колін встала і побігля семимильними кроками до світлого майбутнього.
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Жуля хочет предложить своего человека на пост министра?...
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жюля хочет поджулить , своего человека, так правильней
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А может Жульку назначим? А потом посадим а то эта ***** ещё за газовый контракт с Лаптестаном не отсидела!
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Юля в долі з Єрмаком?
Хоча те, що Зеко ***** довела країну до руїни, правда
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кстати, я помню веерные отключения...
и помню кто их остановил и все вернул в норму...
Это Тимошенко сделала.....
Да многие наверное помнят еще...
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Это совпало с промышленным ростом во всех странах или всё началось с Украины, а потом и остальные страны подтянулись, благодаря... и Саакашвили?
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Да ты прав было дело! Но я помню как бакс с 5 до 12 рванул при Жульке потом правда до 8 опустился! И это когда не было войны! И что характерно повторил он кульбиты рубля!
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Меньше на борьбу с COVID, больше на парки: в Раде сделали шаг к изменениям госбюджета-2020
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на какие парки?в которых гулять запрещено? Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 198
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Ахмет погибает.Стал беднее,памагите.В нормальной стране забрали бы все у рыжего упыря,Но увы это не про нас.
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а послушать что Юля говорит слабо...?
Я не ее фанат.., но факты...
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Она только озвучивает то, что в тренде
"Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.
Источник: https://censor.net.ua/v3188378"

google: Тимошенко Роттердам+
google: Герус Роттердам+
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Не заплатил отрезают сразу без церемоний.Вопрос,какой нафииг кризис,если платят ВСЕ...,даже за повторное подключение после оплаты,сдирают баблосы нехилые...Лапшисты блин...
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Наша песня хороша, начинай сначала......... Звезда Шустера снова на коне и не вылезает из его студии. Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2198 И как только Барыги умудрялись заставить ДТЭК не скрывать прибыли и платить с нее налоги, а сейчас генерирующие и угледобывающие предприятия имеют миллиарды гривен убытков.и Ахметов объявил дефолт, но при этом неворующая якобы власть, даже не отреагировала на такой финт ушами.
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Пока такие как эта очкатая будет рупором желаний олигархов,ничего не поменяется.
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Та уже б назначили. Но "записи Ермака" помешали. Уже все порешали и проплатили за должность, но тут такой облом. Теперь либо деньги надо возвращать, но тогда мерс новенький продать придется, либо ждать денег от нового кандидата чтобы вернуть предыдущему. Эх, совсем не дают "работать".
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Міністри енергетики держав «Групи 20» завершили раунд переговорів заявою про підтримку заходів, спрямованих на стабілізацію ринку,але конкретної угоди щодо скорочення видобутку нафти немає.Про це йдеться в заяві G20 за результатами зустрічі , яка з'явилася 11 квітня.
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1 июня 2020 года Украина войдет в состав РАБссии на правах КОМИ АССР.Зелю Хмырь Путлер назначит губернатором.. УРКАины и ДАУНбасса
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в каком месте ее спича ты это услышал..?
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Лео Кот Вона проти законів про банки.Без цього дефолт гарантований.
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знаю...
но не против закона вообще, а против того что национальный банк Украины выводится из под юрисдикции украинского правосудия...
ты уверен что это правильно..?


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Может поставит опять пластинку про украинские нереформированные суды?
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Українське правосуддя... - а що це таке? Нє, колись, в теорії, ще рік тому - мені розказували, що таке може бути... з українським кривосуддям...
А зараз - взагалі мовчать!
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Ну и бессовестность! ЕЭСУ - это не про Йулю и П.Лазаренко? Разве не Йуля хихикала с Путлером над Ющенко, когда жуткий договор о поставках рос. газа подписывала? Не говоря уже о "ширке" с ПроФФессором. Какая бесстыжая лгунья!
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Послушайте страхи пани Юли и разделите пополам, как минимум.
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срочно юльку в презы. ну или в премьеры. ну или министром энергетики. ну или опять на нары.
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Юлины фантазии я заметил задолго союза с Ющенко в 2004 году.Эта Леди Ю еще та "Маргарэт Татчер" Энергетическая отрасль на грани выживания, а министр до сих пор не назначен, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1974Фюрер в Юбке...
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Безобразие. Совершенно некому мародёрить!
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Кстати Гройсман будучи премьером оплатил Юлины долги МВФ,и долги Мыколы Кривосиси в 2018 году,но Гройсман кака,а Юля Цаца...
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Да достала уже эта ложь, на всех западных рынках тонны энергетического угля стоит 65-70$ =1890 тонна, а наши "энергетики" его покупают и их же шахты продают по 3400 грн., а потом хотят впарить втридорога электричество для предприятий, а Зеленский ищет лохов инвесторов, которые будут использовать для промышленного производства дорогое электричество и сделают богатыми ДЭТЕК Ахметова... украинский уголь стоит на 50% дороже европейского, электричество для промышленности на 20% и эб#ть колапс все нищие ни у кого денег нет, чтоб купить новый замок во Франции за 200 млн. евро...
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Но тем не менее на домик за 200 млн. евро Ахметову хватило.
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Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны. Если у кого и был какой-то дьявольский план довести страну до абсурда, то лучше было не придумать.(с)
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зеля за год страну до дефолта довел - вот она какая любовь зеленых избирателей до Украины
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а ты коменты читал?
Для быдла - это фсё Йулька винавата.
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так дама разве не хихикала,когда зелень выбирали? Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9245
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Читал коменты.
Вывод - этот народ, что остался в Украине - типичное быдло и править ими будут зе-ишаки. Быдло так хочет.


По сеньке и шапка...
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Ви цілковито праві. Але є надія що в коментах цензора збір ватних порохоботів, а не думка основної маси українців.
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Єто не народ а наёмные тролли. Часть шоколадные, часть рашистские.
Их задача довести ситуацию до абсурда. Хотя бы медийно.
А в случае серьезного кризиса разруливать кроме Юльки то и некому. У нее богатый опыт. В конце 90х вообще сидели без электричества, пока она не собрала в кучу энергосистему своим ЕЭСУ.
Естественно мордор пытается лишить Украину шанса. А шоколадные и их хозяин просто всираются от одной мысли, что Юлька у власти. Потому как тюрьма без вариантов
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Как вы ****_али Юлененавистники! Она без власти, не на что не влияет в принятии решений, уже много лет! Но вы её так боитесь , что всыраетесь при любом упоминании о ней! Где и что она сказала сей час неправду? Что Государственная энергетика умирает? Благодаря Порошенковским законам , что Украина обязана выкупить всю произведенную зелёную электроэнергию , которую некуда продать потребителю, и по самай высокой цене в ЕС! И по этому Украина сократила в несколько раз своё производство дешовой электроэнергии, из за того, что вашему олегарху(бото-спонсору) нужно всё выплатить, из бюджета? А ЗЕ дало возможность закупить дешовую в россии, на смерь Украинских Гос- произдителей. И шахтёры в жо_пе.
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але,зеленые отменили зеленую энергетику Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2231.и как раз тогда по странному стечению обстоятельств посыпалась остальная энергетика
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Ротердам+ отменили, но цены оставили такими же! И обозвали эту схему Рынок Электроэнергии- с краплённой колодой, нескольких лиц в стране.
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Для пороховати ротердам+ ( при якому грабили Україну) божа роса.
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У справі Тані Чорновол все як при януковичу: тоді так само прийшли до Луценка, потім до Тимошенко і тд. А потім був Майдан і янукович утік. Зараз прийшли до Тетяни Чорновол. Історія повторюється. Тільки прізвище президента інше.
- В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) April 10, 2020
Коментаря Юлії Тимошенко на обшуки у Тетяни Чорновол не має, хоч якби не Майдан то вона сиділа б там до цих пір.


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Показово, що Порошенко і його партія "Європейська солідарність" виступили проти політичних репресій і стали на захист Тетяни Чорновол. Політичні репресії Зеленського пройшли повз увагу політично репресованої януковичем Юлії Тимошенко.
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Эта ветка очень показательна. На ней в страхе перед интеллектом Юли слились в маразматическом экстазе зеленые и шоколадные боты. "Значит, хорошие сапоги, надо брать!" (с).
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Додайте ще кацапських ботів. Всі однаково проти України.
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Так они, похоже, все из одного центра управляются. Как цепные псы, по команде фас, все одновременно выскакивают и начинают лаять.
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Показово, що факти політичних репресій, які почав застосовувати Зеленський проходять повз увагу політично репресованої януковичем Юлії Тимошенко.
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Давай юляша ползи опять на те же грабли. Не насиделась?
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"Пишите, пишите! Бумага не краснеет!!" (с).
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Ты бы своей принцессе подсказал что она нюх, вернее чутье потеряла уже. Опять с рыгами целуется взасос, так они ее опять и посадят.
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А ведь говорили чем закончится! Но заПетушенные в одну глотку кричали зеленая энергетика по самым высоким тарифам выкупа это хорошо, псевдо-рынок хорошо, порошенко гройсман молодец. Вот он результат, смотрите..
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Юльку на энергетику, шоб не трындела! Это приказ народа Украины. Выполнять!
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Володимир Семенович Стельмах 6 Голова Нацioнального банку Украiни з 16 грудня 2004 по 23 грудня 2010! Хочу напомнить порохоботам,там выше писал один,шо курс гривни при Юле рванул с 5 до 12 гривен,а потом стал 8 гривен,так я хочу напомнить,шо за курс отвечает НБУ,глава которого человек президента,а не премьера,тогда главой НБУ был Стельмах,человек Юща! Это тоже самое,шо при Гонтаревой глава НБУ при порохе,курс с 8 гривен становился на пару дней до 40 гривен за доллар,потом стал 25,порохоботы,вы ж не обвиняете в этом тогдашних премьеров Яценюка и Гройсмана!
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юля опять воду мутит - и так понятно, шо ничего лучше в мире нет, чем зельоная энергетика
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Крах уже даже Юля не сможет остановить.
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