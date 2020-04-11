 Енергетична галузь на межі виживання, а міністра досі не призначено, - Тимошенко. ВIДЕО

Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У країні реально назріває просто якась неймовірна енергетична криза на рівному місці. Так, у нас є сьогодні зменшення обсягу споживання електроенергії через те, що у нас під час карантину не так працюють підприємства. Але такого стану, як сьогодні, у нас не було ніколи", - сказала Тимошенко.

Вона зазначила, що унаслідок імпорту електроенергії та енергетичного вугілля з Росії вітчизняна енергогалузь виявилася на межі виживання, а генеруючі і вуглевидобувні підприємства мають мільярди гривень збитків.

"Енергоатом" - 5 млрд гривень заборгованості від єдиного покупця, ДП "Гарантований покупець". Вони сьогодні на межі по суті невиплати заробітної плати. Тепловим електростанціям сьогодні нікуди подіти свою електроенергію, і вони вийдуть на поточний рік приблизно з 13 мільярдами збитків. Їм просто доведеться якісь із теплових станцій зупинити. Далі - вугільні підприємства наші. Вони сьогодні затарені енергетичним вугіллям. Сьогодні теплові електростанції затарені енергетичним вугіллям, близько 3 мільйонів на складах. Такого ніколи не було. Шахти реально сьогодні буде зупинено", - сказала Тимошенко.

На думку лідера "Батьківщини", відсутність призначеного міністра енергетики в ситуації, коли галузь перебуває на межі виживання, є неприпустимим.

"Ми реально поставили на межу виживання нашу енергетичну галузь. І у нас немає міністра енергетики, у нас немає керівника енергетичних структур, що входять до складу Міністерства енергетики. Тобто, у нас такий провал, що зараз і атомники, і тепловики, і шахтарі заявляють, що у нас почнуться знову віялові відключення електроенергії, як було на початку 2000 року", - підкреслила Тимошенко.

Читайте також: У нас немає такого вибору: або дефолт, або здача всіх інтересів країни, включно з землею, - Тимошенко

Нагадаємо, раніше гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Натомість голова правління АТ "Чернігівобленерго" повідомив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж. А керівник "Житомиробленерго" не відкидає запровадження віялових вимкнень електропостачання для підприємств та побутових споживачів через зменшення платежів за спожиту електроенергію.