EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Події, Здоров'я
  1581  18
Все про:Держекоінспекція (61) пожежа (2094) Фірсов (87)

 Радіаційний фон після пожеж у зоні відчуження ЧАЕС у нормі, - глава Держекоінспекції Фірсов. ВIДЕО

Голова Держекоінспекції Єгор Фірсов заявив про те, що після пожеж у зоні відчуження ЧАЕС радіаційний фон у нормі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

Фірсов заявив: "Ось я три доби пробув безпосередньо в зоні відчуження разом зі спеціальною групою Державної екологічної інспекції, яка робила всі ці виміри, починаючи від села Дитинці (Житомирська область) і закінчуючи Київською областю (село Поліське за 10 км від кордону з Білоруссю). Стан радіаційного забруднення в нормі. Тобто якщо говорити науковою мовою, він у середньому 11-14 мікрозівертів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3188335
 
 
 Топ коментарі
 
И у нас производили бы, если бы власть не отправила на карантин производителей. То есть власть сама противится производству своих тестов в Украине. Ей проще закупить и пустить на спекуляцию или получить откаты. Барыги, барыги, барыги и преступники.
 показати весь коментар
 
А это тот Фирсов, что был депутатом не так давно то в одной партии, то в другой, бегал по партиям и Раде как солоний заяц и хорошо пристроился на тепленькое местечко - главой Экоинспекции. Умеют люди пригреться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И в России и в Белоруссии уже тесты на коронавирус производят.
 показати весь коментар
 
 
И у нас производили бы, если бы власть не отправила на карантин производителей. То есть власть сама противится производству своих тестов в Украине. Ей проще закупить и пустить на спекуляцию или получить откаты. Барыги, барыги, барыги и преступники.
 показати весь коментар
 
 
А это тот Фирсов, что был депутатом не так давно то в одной партии, то в другой, бегал по партиям и Раде как солоний заяц и хорошо пристроился на тепленькое местечко - главой Экоинспекции. Умеют люди пригреться.
 показати весь коментар
 
 
Продажное чмо фирсов, как и лещ с найемом село на "хлебное место" и все вокруг стало отличным, нет никакой радиации(хотя CNN утверждают, что фон опасно превышен), нет коррупции ...
 показати весь коментар
 
 
А те, що нема чим дихати у Києві теж норма?
 показати весь коментар
 
 
Брудне повітря з Чорнобиля насувається на Київ
Сьогодні о 00:24•Криминал.TV
Повітря з димом від пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у п'ятницю, 10 квітня, накриє Київ та частину Одеської області, але при цьому небезпеки здоров'ю для населення не несе. Про це повідомляється на сайті Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. За їхньою інформацією, прогнозована концентрація радіоактивного цезію-137 в столиці очікується нижче від небезпечної для здоров'я і життя людини в сто і більше разів."Згідно з прогнозними розрахунками на 10.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та Київ. Прогнозовані концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть досягати декількох мБк/куб.м. ці концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення і в 100 та більше разів нижче від допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, рівного 800 мБк/куб.м.", - йдеться в повідомленні.Також у Центрі ядерної безпеки повідомили, що, згідно з інформаційною довідкою, наданою Інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання на 08:00 10.04.2020, окремі зони пожежі мають місце в Денисовицькому, Котовському, Когородському лісництвах Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.Надзвичайні новини
 показати весь коментар
 
 
Очередной политик Без капли технического образования и опыта работы по вопросам экологии. У этих недоумков из "СН" вообще есть профессионалы?
 показати весь коментар
 
 
а зеленкуватне фонить на всю країну
 показати весь коментар
 
 
Путаются в показаниях .
https://www.rbc.ua/rus/styler/kievlyanam-ugrozhaet-opasnost-vozduhe-mnogo-1586505758.html/amp

Да и в какой такой норме может быть фон на ЧАЭС при пожаре.
 показати весь коментар
 
Пусть ещё скажут, что фон после пожаров уменьшился.
Что с радиацией - ОНА СГОРЕЛА
 показати весь коментар
 
Что за бред несет чиновник "научным языком", не имея понятия, чем отличается радиоактивное излучение измеряемое в Зивертах (Рентгенах) и радиоактивное загрязнение измеряемое в Беккерелях (Кюри) на обьём или площадь. Измерять радиоактивное загрязнение в Зивертах с помощью дозиметра и при этом рассуждать о загрязнении - это всеравно, что оценивать растояние в килограммах. Если чиновник не ориентируется в этом сам, то должен привлечь к проблеме специалистов и не лепить откровенную чушь при этом заявляя, что выражается научным языком.Пользы от его замеров радиационного фона столько же сколько от симфонического оркестра вместо пожарников на тушении пожара. Для оценки ситуации необходимо брать пробы воздуха и измерять в радиологической лаборатории концентрацию радиоактивных аэрозолей (примесей) с учетом розы ветров и тогда можна говорить о нормах и опасности! Все - кто принимают участие в ликвидации пожара должны иметь индивидкальные средства защиты от радиационного загрязнения (как минимум респераторы), потому что основная опасность - попадание радиоактивных элементов в организм, а не радиационный фон. Это первое о чем должен был позаботиться чиновник.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору