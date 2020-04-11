 Радіаційний фон після пожеж у зоні відчуження ЧАЕС у нормі, - глава Держекоінспекції Фірсов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".

Фірсов заявив: "Ось я три доби пробув безпосередньо в зоні відчуження разом зі спеціальною групою Державної екологічної інспекції, яка робила всі ці виміри, починаючи від села Дитинці (Житомирська область) і закінчуючи Київською областю (село Поліське за 10 км від кордону з Білоруссю). Стан радіаційного забруднення в нормі. Тобто якщо говорити науковою мовою, він у середньому 11-14 мікрозівертів.