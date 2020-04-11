 Радіаційний фон після пожеж у зоні відчуження ЧАЕС у нормі, - глава Держекоінспекції Фірсов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером".
Фірсов заявив: "Ось я три доби пробув безпосередньо в зоні відчуження разом зі спеціальною групою Державної екологічної інспекції, яка робила всі ці виміри, починаючи від села Дитинці (Житомирська область) і закінчуючи Київською областю (село Поліське за 10 км від кордону з Білоруссю). Стан радіаційного забруднення в нормі. Тобто якщо говорити науковою мовою, він у середньому 11-14 мікрозівертів.
Сьогодні о 00:24•Криминал.TV
Повітря з димом від пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у п'ятницю, 10 квітня, накриє Київ та частину Одеської області, але при цьому небезпеки здоров'ю для населення не несе. Про це повідомляється на сайті Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. За їхньою інформацією, прогнозована концентрація радіоактивного цезію-137 в столиці очікується нижче від небезпечної для здоров'я і життя людини в сто і більше разів."Згідно з прогнозними розрахунками на 10.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та Київ. Прогнозовані концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть досягати декількох мБк/куб.м. ці концентрації не становлять загрози життю та здоров'ю населення і в 100 та більше разів нижче від допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, рівного 800 мБк/куб.м.", - йдеться в повідомленні.Також у Центрі ядерної безпеки повідомили, що, згідно з інформаційною довідкою, наданою Інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання на 08:00 10.04.2020, окремі зони пожежі мають місце в Денисовицькому, Котовському, Когородському лісництвах Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення.Надзвичайні новини
https://www.rbc.ua/rus/styler/kievlyanam-ugrozhaet-opasnost-vozduhe-mnogo-1586505758.html/amp
Да и в какой такой норме может быть фон на ЧАЭС при пожаре.
Что с радиацией - ОНА СГОРЕЛА
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